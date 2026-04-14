Thủ tướng chốt thời hạn: Dứt điểm tồn đọng, đưa Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 vào hoạt động trong quý II/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, thủ tục để đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động đúng tiến độ.

Sáng 14/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc giữa lãnh đạo Chính phủ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao, các đề xuất, kiến nghị trong công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trọng tâm cuộc họp là việc xử lý các tồn đọng liên quan dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

DỨT KHOÁT XỬ LÝ TỒN ĐỌNG, KHÔNG ĐỂ KÉO DÀI

Cuộc họp đã nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình triển khai các nhiệm vụ của Bộ Y tế, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Bên cạnh đó, các đại biểu nghe báo cáo cụ thể về tình hình triển khai hai dự án bệnh viện nêu trên, đồng thời thảo luận, cho ý kiến về các kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế - Ảnh: VGP.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Chính phủ đang quyết liệt tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Quan điểm nhất quán là xử lý rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, gắn với tiến độ và kết quả cụ thể.

Thủ tướng quán triệt tinh thần làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhiệm vụ phải rõ, có thời hạn, có đầu mối chịu trách nhiệm và được đo lường bằng kết quả thực tế. Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Đối với hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng chỉ rõ các vướng mắc còn lại chủ yếu liên quan đến công tác phối hợp và thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cùng một số bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, các bộ, ngành phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành các công việc còn lại, bảo đảm dứt khoát đưa hai bệnh viện đi vào hoạt động trong quý II/2026, theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của hai bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2026.

RÀ SOÁT TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ, ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bên cạnh việc xử lý các dự án tồn đọng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tập trung rà soát kỹ các nhiệm vụ, đề án được cấp có thẩm quyền giao liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Nghị quyết 57; Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị; Kết luận 18 của Trung ương; các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chương trình hành động của Chính phủ.

Thủ tướng lưu ý cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện trong năm 2026, chủ động tổ chức triển khai bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, tình hình và kết quả thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), làm rõ và hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần, trong đó xác định rõ các nhóm đối tượng ưu tiên triển khai ngay trong năm 2026, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế rà soát, tổ chức lại hệ thống phân phối dược phẩm theo hướng khoa học, hiệu quả hơn, bảo đảm yêu cầu quản lý và phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế quyết liệt, khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trong quý II/2026. Các cơ sở dữ liệu trọng tâm bao gồm dữ liệu về trẻ em, môi trường cơ sở y tế, lĩnh vực y tế dự phòng, người khuyết tật, khám chữa bệnh, trợ giúp xã hội, an toàn thực phẩm.

Song song với đó, Bộ Y tế phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng dữ liệu, những thông tin đã có thì không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, thực hiện nghiêm Kết luận 18, theo đó cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Bộ Y tế trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Thủ tướng cũng cho ý kiến về các kiến nghị liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán giai đoạn 2018–2022; chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư công trung hạn; điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù; lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cơ chế thử nghiệm chính sách trong lĩnh vực y tế và xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 37/2026/NĐ-CP.