Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số và quản trị quốc gia

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị quốc gia.

Sáng 12/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (18/4/1946 – 18/4/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Sự kiện do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Dự lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và nhiều địa phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: TTXVN

Diễn văn kỷ niệm nêu rõ: cách đây 80 năm, thực hiện Sắc lệnh số 23/SL của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp nhất các Sở Cảnh sát và Sở Liêm phóng toàn quốc thành “Việt Nam Công an vụ”, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 121/NGD quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Việt Nam Công an vụ. Ngày 18/4 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, lực lượng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh (3 lần), danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tại lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã ôn lại những dấu mốc, chiến công và cống hiến trong hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ban tổ chức công bố Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng lực lượng nhân dịp kỷ niệm. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong các cuộc kháng chiến, lực lượng đã làm tốt công tác quản lý dân cư, bảo đảm trật tự, kiểm soát địa bàn, góp phần giữ vững hậu phương, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống của nhân dân.

Sau khi đất nước thống nhất, lực lượng tiếp tục tham gia khôi phục trật tự xã hội, củng cố nền tảng quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phối hợp đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: TTXVN

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong tham mưu, tổ chức thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên nhiều lĩnh vực: quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý con dấu và giữ gìn trật tự công cộng.

Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, lực lượng đã tạo dấu ấn nổi bật trong chuyển đổi số quốc gia và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai căn cước gắn chip, định danh và xác thực điện tử, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06 được đánh giá là những thành tựu quan trọng.

Theo Thủ tướng, các kết quả này đã thúc đẩy chuyển đổi từ quản lý truyền thống sang quản lý số, quản trị số, phục vụ số; góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả quản lý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh khoa học – công nghệ phát triển nhanh, Thủ tướng yêu cầu lực lượng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự, chuyển đổi số và cải cách hành chính; hoàn thiện thể chế quản lý trật tự xã hội, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho quản trị dữ liệu và chuyển đổi số.

Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được yêu cầu giữ vững vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; phát triển hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế; bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong không gian số.

Với truyền thống 80 năm, Thủ tướng tin tưởng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hiện đại hóa quản trị quốc gia.