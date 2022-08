Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ về dự thảo các luật trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi)

Các thành viên Chính phủ thảo luận về 4 dự án luật quan trọng trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị; Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Hợp tác xã (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị; Luật Giá (sửa đổi) do Bộ Tài chính chuẩn bị.