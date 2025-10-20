Thủ tướng đề nghị giao các doanh nghiệp làm tốt tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội

Trong chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng đề nghị thành phố nghiên cứu, xây dựng chính sách riêng phù hợp với việc phát triển nhà ở xã hội tại địa phương; đồng thời, giao những doanh nghiệp làm tốt tiếp tục thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo cơ chế, chính sách mới đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành…

Sau chương trình tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ trước Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ đã đi thăm khu nhà ở xã hội Nam Long 2 (khu đô thị mới Nam Cần Thơ, phường Cái Răng).

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND thành phố Cần Thơ cho biết thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Cần Thơ mới gồm 3 địa phương trước đây là Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, được giao chỉ tiêu tổng cộng 16.900 căn. Đến ngày 15/10/2025, thành phố Cần Thơ mới đã triển khai 10 dự án nhà ở xã hội, trong đó 3 dự án hoàn thành, 7 dự án đang triển khai.

Giai đoạn năm 2021- 2024 đã hoàn thành 2.252 căn. Dự kiến, năm 2025, thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành được 1.073/1.397 căn, đạt 77% chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025. Còn lại 324 căn, Thành phố phấn đấu hoàn thành trong quý 2/2026. Như vậy, lũy kế từ năm 2021 đến năm 2025, Thành phố hoàn thành 3.649 căn.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, thời gian qua, thành phố đã ưu tiên mời gọi đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội tập trung, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân gắn với hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông thuận lợi; tháo gỡ khó khăn cho dự án nhà ở thương mại để triển khai xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% theo đúng quy định; tăng cường chỉ đạo việc phối hợp với tổ chức tín dụng để tạo điều kiện cho đối tượng mua nhà ở xã hội được tiếp cận nguồn vốn thuận lợi.

Ngoài ra, UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng định kỳ mỗi tháng trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Do đó, với cách triển khai quyết liệt và đồng bộ, thành phố cam kết hoàn thành mục tiêu phát triển 16.900 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, dự án chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 do Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long thực hiện có tổng mức đầu tư 1.253 tỷ đồng, quy mô 1.601 căn hộ, dân số dự kiến là 4.803 người.

Trước kết quả đã đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực của thành phố Cần Thơ, đồng thời, cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng, triển khai các dự án nhà ở xã hội với đầy đủ hạ tầng dùng chung với nhà ở thương mại, trong đó, có các thiết chế về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao để người dân được tiếp cận bình đẳng…

Thủ tướng cũng đề nghị Cần Thơ nghiên cứu quy định chung để có chính sách riêng phù hợp về nhà ở xã hội; quy hoạch đất đai, giao những doanh nghiệp làm tốt tiếp tục thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo cơ chế, chính sách mới đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành, từ đó phục vụ tốt nhu cầu về nhà ở của công nhân, người thu nhập thấp, cán bộ thay đổi nơi làm việc do sắp xếp bộ máy.