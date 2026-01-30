Nâng cao chất lượng nội dung, hiệu quả tuyên truyền của báo chí

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, những người làm báo tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề, bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm vụ chính trị.

Chiều 29/1, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trực thuộc hệ thống.

Phát biểu tại chương trình, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí thuộc Cơ quan Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp xếp lại bộ máy, tinh gọn các đơn vị truyền thông theo định hướng mới của Trung ương, bà Hà Thị Nga bày tỏ đồng thuận với đề xuất không hành chính hóa hoạt động báo chí; đổi mới phương thức báo cáo, ứng dụng công nghệ để giảm thủ tục, giảm áp lực không cần thiết...

Việc cung cấp, định hướng thông tin sẽ được thực hiện chủ động, kịp thời hơn; đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm ra các sản phẩm chất lượng, phục vụ đa dạng đối tượng.

Quang cảnh cuộc gặp mặt. Ảnh: Mặt trận.

Bà Hà Thị Nga đề nghị đội ngũ những người làm báo tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề, bản lĩnh chính trị và tinh thần đổi mới; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nhiệm vụ chính trị.

Trước yêu cầu mới của tình hình trong nước, quốc tế và tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công tác báo chí trong hệ thống Mặt trận, đoàn thể năm 2026 sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động báo chí; bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng chính trị-tư tưởng. Bên cạnh đó, báo chí sẽ tập trung nâng cao chất lượng nội dung, hiệu quả tuyên truyền; trọng tâm là quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước; tăng cường các bài viết phân tích, giải thích, định hướng dư luận.

Các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện nghiêm Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí; kiên trì giảm đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải, manh mún. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển các nền tảng và sản phẩm báo chí số. Đổi mới phương thức tác nghiệp, nâng cao năng lực phân tích, giải thích và định hướng thông tin trong môi trường truyền thông số.

Báo chí phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn chính sách; chú trọng các chuyên trang, chuyên mục chuyên sâu về những vấn đề lớn, quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; quan tâm xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ chế, tài chính cho báo chí; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực; bảo đảm đời sống cho đội ngũ người làm báo; duy trì nền nếp công tác giao ban, định hướng thông tin cho báo chí.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam Hà Thị Nga và các đại biểu chủ trì cuộc gặp mặt. Ảnh: Mặt trận.

Nhìn lại năm 2025 các cơ quan báo chí thuộc hệ thống đã vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong quá trình triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên giữ được sự ổn định về tư tưởng, đồng thuận với chủ trương chung; hoạt động thông tin, tuyên truyền được duy trì liên tục, không để gián đoạn, không tạo “khoảng trống”.

Hoạt động báo chí, tạp chí từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức thể hiện, tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng nền tảng số; chất lượng thông tin, phân tích, định hướng dư luận từng bước được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục là điểm sáng nổi bật, thể hiện rõ vai trò của báo chí Mặt trận, đoàn thể. Nhiều đợt tuyên truyền lớn được triển khai có chiều sâu, tạo hiệu ứng xã hội tích cực, tiêu biểu như: tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; quá trình chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng…