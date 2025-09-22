Thủ tướng gửi thư chúc mừng ca sỹ Đức Phúc

Nhận được tin ca sĩ Đức Phúc đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương…

Trong thư gửi ca sỹ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc, Thủ tướng viết: Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam - vừa xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 - sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga.

“Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sỹ Đức Phúc với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sỹ Đức Phúc, mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam. Sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới," bức thư của Thủ tướng viết.

“Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sỹ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại”

Thủ tướng chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sỹ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Trước đó, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho biết để chuẩn bị cho sự kiện này, Bộ đã trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển chọn đại diện quốc gia để tham dự cuộc thi âm nhạc. Theo đó, Bộ đã đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia đi tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Các tiêu chí gồm: Một là, nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; hai là, nghệ sĩ lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ; ba là, nghệ sĩ sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng và có đạo đức, tư cách nghề nghiệp, được khán giả mến mộ.

Đức Phúc biểu diễn tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" tại chung kết Intervision 2025.

"Ca sĩ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này. Chiến thắng của Đức Phúc là niềm tự hào chung của âm nhạc Việt Nam. Đây không chỉ là thành quả cá nhân của nghệ sĩ, mà còn thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Bộ trong việc lựa chọn, đào tạo và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ vươn ra quốc tế. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tạo điều kiện để nhiều nghệ sĩ Việt Nam được tỏa sáng ở những sân khấu lớn của thế giới", Thứ trưởng chia sẻ.

Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cũng nhận định rằng, chiến thắng của Đức Phúc không chỉ là khoảnh khắc lịch sử của âm nhạc đương đại Việt Nam, mà còn là một dấu ấn rực rỡ của văn hóa đối ngoại Việt Nam.

Thành công này khẳng định tài năng của nghệ sĩ Việt, đồng thời thể hiện hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế, đưa âm nhạc và bản sắc Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu, góp phần quốc tế hóa văn hóa Việt Nam.