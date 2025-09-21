Chủ Nhật, 21/09/2025

Trang chủ Giải trí

Đức Phúc nhận hơn 9 tỷ đồng khi là quán quân Intervision 2025

Tuệ Mỹ

21/09/2025, 10:39

Rạng sáng nay (21/9) theo giờ Việt Nam (tối 20/9 theo giờ địa phương), ca sĩ Đức Phúc đã làm nên lịch sử khi xuất sắc giành ngôi vô địch tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 diễn ra tại sân vận động Live Arena, ngoại ô Moskva, Nga...

Ca sĩ Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc thi Intervision 2025. Ảnh Sputnik
Ca sĩ Việt Nam giành chiến thắng trong cuộc thi Intervision 2025. Ảnh Sputnik

Khoảng 0h22 (giờ Nga), sau ít phút kiểm tra kỹ thuật, nhạc sĩ người Nga Igor Matvienko, thành viên ban giám khảo, chính thức công bố: “Người chiến thắng Intervision 2025 là Đức Phúc đến từ Việt Nam”. 

Với tổng số 422 điểm từ hội đồng giám khảo quốc tế, nam ca sĩ đã xuất sắc giành ngôi quán quân. Tam ca Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan giành vị trí thứ hai với 373 điểm. Đại diện Qatar, Dana Al-Mir, đứng thứ ba với 369 điểm.

Đây là chiến thắng quốc tế lớn nhất của một ca sĩ Việt Nam kể từ năm 1981, khi nghệ sĩ Ái Vân giành Giải thưởng lớn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Dresden (Đức). Với số điểm cao hơn hẳn người về nhì, Đức Phúc không chỉ mang về cúp pha lê danh giá mà còn nhận giải thưởng 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương gần 9 tỷ đồng.

Theo tờ Komsomolskaya Pravda của Nga, người chiến thắng cuộc thi Intervision 2025 là ca sĩ Đức Phúc đến từ Việt Nam.
Theo tờ Komsomolskaya Pravda của Nga, người chiến thắng cuộc thi Intervision 2025 là ca sĩ Đức Phúc đến từ Việt Nam.

Intervision 2025, cuộc thi được Nga tái khởi động sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay có 23 quốc gia có thí sinh tham gia, tuy nhiên đại diện Mỹ rút lui vào phút chót, đại diện đến từ Nga xin phép không chấm điểm vì là quốc gia đăng cai tổ chức. Các quốc gia khác gồm Brazil, Trung Quốc, Cuba, Venezuela, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan....

Việt Nam tham dự Intervision 2025 sau lời mời chính thức từ Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ca sĩ Đức Phúc, 28 tuổi, đã biểu diễn ở vị trí thứ 20 – một lợi thế giúp anh có thêm thời gian chuẩn bị tinh thần.

So với các thí sinh khác, Việt Nam được nhắc đến liên tục trong các bảng điểm tạm thời. Ban đầu Tajikistan và Colombia nổi lên như đối thủ mạnh, nhưng phần trình diễn của Đức Phúc đã thuyết phục được nhiều giám khảo, giúp anh bứt phá.

Thể thức bình chọn của ban giám khảo tương tự như tại Eurovision: các chuyên gia chấm điểm cho các bài hát yêu thích của họ. Thành viên ban giám khảo không được phép chấm điểm bài dự thi của quốc gia mình. Giám khảo đại diện của Việt Nam là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài, người từng học tại Nhạc viện Tchaikovsky tại Nga.

Ca sĩ Đức Phúc trình diễn ở vị trí 20 ca khúc Phù Đổng Thiên Vương trong cuộc thi Intervision 2025.
Ca sĩ Đức Phúc trình diễn ở vị trí 20 ca khúc Phù Đổng Thiên Vương trong cuộc thi Intervision 2025.

Điều làm nên sức hút đặc biệt của tiết mục Đức Phúc chính là sự đậm đà bản sắc Việt Nam, biến sân khấu quốc tế thành một bức tranh sống động về lịch sử và hồn cốt dân tộc. Ca khúc Phù Đổng Thiên Vương – sáng tác riêng của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – lấy cảm hứng từ truyền thuyết anh hùng Thánh Gióng, người nông dân trẻ tuổi cưỡi ngựa sắt đánh giặc Ân.

Phần thi của Đức Phúc đã nhận được phản ứng tích cực từ thời điểm ghi hình. Bình luận viên Yana Churikova (Nga) nhận định: "Đây là một trong những phần dàn dựng công phu nhất Intervision năm nay. Tôi ấn tượng với sự kỷ luật và chuyên tâm của Đức Phúc - từng bước đi, từng chi tiết đều được tính toán cẩn trọng để rồi thăng hoa trên sân khấu."

Phần lớn bài hát được trình bày bằng tiếng Việt, xen lẫn vài câu tiếng Anh để giới thiệu chủ đề, khiến khán giả quốc tế ngỡ ngàng và vỗ tay không ngớt. “Tôi không ngờ một bài hát bằng ngôn ngữ xa lạ lại chạm đến trái tim chúng tôi như vậy”, giám khảo Cuba chia sẻ sau buổi biểu diễn.

Sự thuyết phục của Đức Phúc không chỉ nằm ở giọng hát nội lực – vốn được rèn luyện từ quán quân Giọng hát Việt 2015 – mà còn ở cách anh kể chuyện qua âm nhạc. Tiết mục kéo dài 3 phút 30 giây, kết thúc bằng hình ảnh Thánh Gióng bay lên trời, tượng trưng cho sức mạnh dân tộc bất diệt, nhận được điểm số cao nhất từ Ban giám khảo quốc tế gồm 16 nghệ sĩ tên tuổi từ Nga, Ấn Độ, Mỹ…

Trong phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Intervision là “ngày hội âm nhạc, nền tảng đối thoại giữa các nền văn minh”, hướng đến sự đa dạng toàn cầu thông qua ngôn ngữ âm nhạc. 
Trong phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Intervision là “ngày hội âm nhạc, nền tảng đối thoại giữa các nền văn minh”, hướng đến sự đa dạng toàn cầu thông qua ngôn ngữ âm nhạc. 

Đức Phúc đã chứng minh rằng âm nhạc không biên giới, nhưng bản sắc văn hóa chính là chìa khóa chinh phục. Kể từ Giải thưởng lớn của Ái Vân tại Dresden – nơi bà trình bày Bài ca xây dựng – đã 44 năm trôi qua mà không có đại diện Việt nào đạt đỉnh cao tương tự.

Đức Phúc đã lấp đầy khoảng trống ấy bằng sự chuẩn bị bài bản: từ việc chọn ca khúc, đến dàn dựng tiết mục và chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu nội lực. Anh chia sẻ sau khi nhận cúp: “Đây không chỉ là chiến thắng của tôi, mà là của âm nhạc Việt Nam. Tôi tự hào mang Phù Đổng Thiên Vương – biểu tượng anh hùng dân tộc – đến với thế giới, và hy vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nghệ sĩ trẻ”.

Kết quả này sẽ mở ra thêm cơ hội quảng bá nghệ thuật Việt, khẳng định sự hiện diện của Việt Nam trong các hoạt động giao lưu văn hóa lớn. Đây cũng là lời khẳng định rằng nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể chinh phục những sân chơi quốc tế, miễn là tìm ra ngôn ngữ âm nhạc vừa giữ được bản sắc dân tộc, vừa đủ sức lan tỏa.

Theo ban tổ chức, sự kiện được phát sóng trực tiếp trên Kênh 1 của Nga và nền tảng VKontakte, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông với khoảng 190 nhà báo từ 25 quốc gia đến đưa tin. Theo Phó chánh Văn phòng Tổng thống Nga Sergey Kirienko, Intervision 2025 có thể lập kỷ lục về lượt người xem truyền hình, với ước tính 4,3 tỉ người xem chương trình.

Đây là cuộc thi do Nga phát động theo gợi ý từ Tổng thống Vladimir Putin nhằm thúc đẩy "các giá trị văn hóa đặc sắc". Ông cho biết: "Tôi tin Intervision sẽ trở thành một trong những cuộc thi được công nhận và yêu thích nhất trên toàn thế giới. Bởi thông qua đó các quốc gia, các nền văn hóa sẽ tôn trọng lẫn nhau và củng cố lòng tin, từ đó giàu có hơn về mặt tinh thần".

âm nhạc giải trí tiêu dùng Vneconomy

