US Open: “Mỏ vàng” thực sự cho các tay vợt

Năm nay, US Open tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu có quỹ thưởng lớn nhất lịch sử quần vợt. Ban tổ chức công bố tổng số tiền thưởng lên tới 90 triệu USD, tăng 20% so với 75 triệu USD của năm ngoái…
Tại trận chung kết US Open 2025 rạng sáng 8/9, tay vợt người
Tây Ban Nha Carlos Alcaraz không chỉ đánh bại Jannik Sinner để đăng quang, mà
còn mang về khoản tiền thưởng kỷ lục trong làng banh nỉ: 5 triệu USD.
Ở phía bên kia lưới, Sinner - người dừng lại ở ngôi Á quân -
nhận được 2,5 triệu USD. Một con số đáng kể, nhưng rõ ràng chưa đủ để xoa dịu nỗi
thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội quan trọng nhất mùa giải để bảo vệ ngôi vị số một.
Ở trận chung kết, Carlos Alcaraz đã vượt qua
Jannik Sinner với tỷ số 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 để đăng quang đầy thuyết phục. Chiến
thắng này không chỉ giúp Alcaraz ngăn cản Sinner đăng quang hai lần liên tiếp tại
Flushing Meadows mà còn chấm dứt 65 tuần thống trị của tay vợt người Ý trên bảng
xếp hạng ATP, đưa tay vợt người Tây Ban Nha trở lại vị trí dẫn đầu.
Tờ L’Équipe (Pháp) gọi Alcaraz là “The Master” (Bậc thầy) mô
tả màn trình diễn của anh như một “kiệt tác chiến thuật” với đầy đủ kho vũ khí:
forehand (thuận tay) siêu tốc, vô-lê bất ngờ, và cả những pha bỏ nhỏ mạo hiểm. Còn
tờ Telegraph (Anh) nhấn mạnh sự “mạnh mẽ của Alcaraz: “Một màn trình diễn áp đảo,
gần như hoàn hảo, khẳng định vị thế trên đỉnh kim tự tháp quần vợt nam”.
Tương tự, tờ La Gazzetta dello Sport (Italy) giật tít “Super
Alcaraz takes it all” (tạm dịch: Siêu Alcaraz cuốn phăng tất cả), nhấn mạnh New
York nay nhuộm màu cờ Tây Ban Nha, khi Alcaraz không để thua set nào trên đường
vào chung kết.
Tờ Tuttosport (Italy) thậm chí phong cho anh danh hiệu “King
Carlos VI” - một ông vua mới của quần vợt. Hãng CNN thì nhấn mạnh yếu tố tuổi
tác: mới 22 tuổi, Alcaraz giành nhiều Grand Slam trên cả ba mặt sân, điều chưa
ai làm được trước tuổi 23.
Ở nội dung đơn nữ, Aryna Sabalenka cũng gây tiếng vang lớn
khi vượt qua tay vợt Mỹ Amanda Anisimova để đăng quang. Sabalenka nhận số tiền
thưởng ngang bằng Alcaraz với 5 triệu USD, trong khi Á quân Anisimova nhận 2,5
triệu USD.
Đây là trận chung kết Grand Slam thứ hai liên tiếp của Anisimova,
cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của tay vợt trẻ người Mỹ. Một năm trước, Sabalenka
từng nhận 3,6 triệu USD khi đánh bại Jessica Pegula và nay đã nâng thành tích
lên một tầm cao mới.
Quỹ thưởng khổng lồ của US Open không chỉ tập trung vào các
nhà vô địch. Ngay cả những tay vợt góp mặt tại vòng đấu chính cũng đã được đảm
bảo khoản thu 110.000 USD. Người vượt qua vòng 64 nhận 154.000 USD, vòng 32
tăng lên 237.000 USD, còn suất bán kết có giá trị 1,26 triệu USD. Điều này cho
thấy sức hấp dẫn vượt trội và sự đầu tư mạnh tay của giải Grand Slam cuối cùng
trong năm.
Cùng với việc giải đấu US Open khép lại, danh sách 10 tay vợt
kiếm tiền hàng đầu năm nay cũng được Forbes hé lộ. Trong đó có bốn VĐV nữ, phản
ánh quần vợt là môn thể thao lớn duy nhất trên thế giới mà giữa nam và nữ có
thu nhập tương đương.
Theo Forbes, Carlos Alcaraz tiếp tục giữ vị thế tay vợt có
thu nhập cao nhất thế giới năm thứ hai liên tiếp. Không chỉ thắng trên sân,
Alcaraz còn là “ông vua” về thu nhập ngoài đường biên, anh giữ vị trí số một
trong danh sách các tay vợt giàu nhất hai năm liên tiếp, với tổng thu nhập 48,3
triệu USD trong 12 tháng qua - tăng đáng kể so với con số 42,3 triệu USD của
năm trước.
Cụ thể Alcaraz kiếm được khoảng 35 triệu USD từ các hợp đồng
quảng cáo, giúp anh trở thành tay vợt có thu nhập ngoài sân đấu cao nhất hiện
nay. Nụ cười thương hiệu của "Carlitos" cùng với thành công trên sân
đấu thu hút sự chú ý từ hàng loạt thương hiệu lớn. Nhiều nhãn hàng sẵn sàng chi
tiền để thuyết phục Alcaraz làm đại sứ thương hiệu.
Những thành tích thể thao ấn tượng của Alcaraz càng làm tăng
giá trị của anh qua từng năm. Trong danh mục tài trợ do người đại diện Albert
Molina tiết lộ, Carlos Alcaraz hiện chỉ còn thiếu một công ty bảo hiểm và một
hãng viễn thông để hoàn thiện "kim tự tháp thương hiệu".
Cuối tháng
6, Danone (thông qua nước khoáng Evian) đã gia nhập danh sách đối tác của anh,
cùng với Nike (trang phục, giày thể thao), Babolat (vợt), Itau (ngân hàng),
Isdin (mỹ phẩm dược), Rolex (đồng hồ), El Pozo (thực phẩm), Louis Vuitton (thời
trang) và BMW (ô tô).
Đối thủ trong trận chung kết Sinner cũng không kém phần ấn
tượng khi thu về 47,3 triệu USD trong năm qua, tăng mạnh so với mức 26,6 triệu
USD của năm trước đó. Ở vị trí thứ ba là Coco Gauff, người vừa giành chiến thắng
tại Roland Garros, với tổng thu nhập 25 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo và
12,2 triệu USD từ giải thưởng.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, có ba tay vợt dưới 30 tuổi
đứng đầu bảng xếp hạng thu nhập kể từ khi Roger Federer, Maria Sharapova và
Rafael Nadal dẫn đầu vào năm 2010, tạo nên một dấu mốc thú vị. Djokovic là
thành viên duy nhất trong top 10 năm nay trên 29 tuổi, và độ tuổi trung bình của
danh sách hiện chỉ còn 26, giảm hơn ba năm so với 2020.
Tổng cộng, 10 tay vợt kiếm tiền hàng đầu thế giới đã thu về
khoảng 285 triệu USD trong năm qua, tăng 16% so với con số 246 triệu USD của
năm ngoái. Nhưng con số này vẫn chưa đạt kỷ lục 343 triệu USD được thiết lập
vào năm 2020. Sự chênh lệch phần lớn đến từ sự vắng mặt của Federer, người từng
một mình kiếm được 106,3 triệu USD trong năm đó, chưa kể Rafael Nadal (40 triệu
USD năm 2020) và Serena Williams (36 triệu USD) đã giải nghệ.
Đi sâu vào các con số, có thể thấy các ngôi sao quần vợt nam
còn có thể gia tăng thu nhập thông qua hệ thống chia sẻ lợi nhuận của ATP, được
giới thiệu năm 2022 trong khuôn khổ sáng kiến OneVision. Chênh lệch tiền thưởng
vẫn tồn tại ở nhiều giải đấu dưới bốn Grand Slam, điều này khiến WTA Tour công
bố kế hoạch cân bằng tiền thưởng tại các sự kiện 500 và 1000 trong thập kỷ tới.
Cũng vậy, giải Charleston Open đã cam kết sẽ phân bổ tiền
thưởng bình đẳng cho nam và nữ từ năm 2026, trong khi Hiệp hội Quần vợt Anh,
đơn vị tổ chức HSBC Championships và Eastbourne Open, cũng đưa ra cam kết tương
tự cho năm 2029. ATP gần đây công bố phân phối 18,3 triệu USD cho các tay vợt dựa
trên thành tích tại các giải ATP Masters 1000 năm 2024. Quỹ thưởng này tăng gần
gấp ba so với 6,6 triệu USD của năm 2023.
Về phía các tay vợt nữ, Gauff tuy vẫn dẫn đầu về thu nhập,
nhưng các đối thủ đang dần bắt kịp. Aryna Sabalenka, tay vợt nữ số một thế giới,
đã đạt tổng thu nhập 27,4 triệu USD, trong đó có 15 triệu USD từ quảng cáo và sự
kiện, ngang ngửa với đối thủ người Ba Lan Iga Swiatek.
Bảo vệ thành công danh hiệu đơn nữ US Open, giới hâm mộ dự đoán ngôi sao người Belarus dẽ tiếp tục vượt qua sự e dè của các nhà tiếp thị đối với các tay vợt đến từ các quốc gia
liên quan trong cuộc chiến Nga – Ukraine, để trở thành gương mặt đại diện cho
nhiều thương hiệu cao cấp tới đây.
