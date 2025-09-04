Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Giải trí

Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Nguyễn Thuấn

04/09/2025, 19:02

Do ảnh hưởng từ hiệu ứng của bộ phim Mưa đỏ, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Di tích quốc gia Thành cổ Quảng Trị đã thu hút hàng nghìn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hương mỗi ngày...

Sau khi xem Mưa đỏ, rất đông du khách đến với Thành cổ Quảng Trị trong dịp Quốc khánh 2/9.
Sau khi xem Mưa đỏ, rất đông du khách đến với Thành cổ Quảng Trị trong dịp Quốc khánh 2/9.

Theo Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị, chỉ trong 4 ngày (30/8 – 2/9), di tích đã đón gần 10.000 lượt khách. Đặc biệt, riêng ngày 2/9 có hơn 3.800 lượt người đến tham quan và dâng hương con số được xem là “kỷ lục”, cao gấp nhiều lần so với những năm trước.

Chị Phạm Huyền Trang, phường Đồng Hới (Quảng Trị), chia sẻ: “Sau khi xem bộ phim Mưa đỏ, tôi thực sự rất xúc động. Tôi muốn đưa gia đình đến dâng hương tại Thành cổ để các con cảm nhận rõ hơn về sự hy sinh to lớn của cha ông trong 81 ngày đêm lịch sử. Tôi tin rằng chuyến đi này sẽ gieo trong các con lòng yêu nước và trách nhiệm gìn giữ Tổ quốc”.

Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm từ 28/6 đến 16/9/1972 được ví như “túi bom”. Nhiều tờ báo phương Tây khi đó đã bình luận, lượng bom mìn trút xuống nơi đây tương đương 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945.

Thị xã Quảng Trị rộng chưa đầy 3km2 nhanh chóng bị san phẳng, Thành cổ với chu vi gần 2.000m chỉ còn lại gạch vụn. Nhưng trong khói lửa, quân và dân ta đã viết nên bản anh hùng ca bất tử, biểu tượng sáng ngời của ý chí kiên cường, khát vọng thống nhất non sông.

Mưa đỏ bắt đầu được chiếu vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 4/9, tại Thành cổ Quảng Trị.
Mưa đỏ bắt đầu được chiếu vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 4/9, tại Thành cổ Quảng Trị.

Bộ phim Mưa đỏ, xây dựng từ kịch bản của nhà văn Chu Lai, đã tái hiện bi tráng cuộc chiến này với hình ảnh “mỗi tấc đất là một tấc máu”. Tác phẩm không chỉ là lời tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn khẳng định giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, hòa bình hôm nay.

Sau khi ra mắt, Mưa đỏ đạt cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu và chạm 200 tỷ đồng sau 6 ngày, đạt thành tích 300 tỷ đồng sau 9 ngày. Với tốc độ tăng doanh thu như hiện tại, Mưa đỏ được dự đoán sẽ "soán" ngôi vương của phim điện ảnh Mai của Trấn Thành.

Mưa đỏ có sự thành công như vậy là nhờ hội tụ nhiều yếu tố chất lượng như kịch bản, hình ảnh, diễn xuất, âm nhạc… Phim cũng được đầu tư “khủng” khi dựng bối cảnh phim tại chính chiến trường Thành cổ Quảng Trị năm xưa. Các trang thiết bị, khí tài quân sự,… đều được đầu tư chỉn chu, có thể nói là lớn nhất trong dòng phim chiến tranh.

Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành cổ Quảng Trị, cho biết: “Để phục vụ chu đáo đồng bào cả nước về tham quan, dâng hương, Ban Quản lý đã huy động 100% cán bộ, công nhân viên trực thường xuyên, tổ chức thuyết minh, hướng dẫn cả ngày lẫn đêm".

"Chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường, tạo không gian trang nghiêm, thuận lợi nhất cho du khách. Với chúng tôi, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm thiêng liêng, góp phần lan tỏa truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’”.

Ngày 4/9, tin từ Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chiếu miễn phí phim Mưa đỏ để tri ân các anh hùng liệt sĩ và nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp hỗ trợ đơn vị sản xuất phim truyện điện ảnh ý nghĩa này.

Theo kế hoạch, phim được chiếu vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 4/9, tại Thành cổ Quảng Trị. Ngày 5/9, Mưa đỏ tiếp tục được chiếu miễn phí vào lúc 9 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút tại rạp Rio Cinemas, Vincom Plaza Đông Hà để phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn.

Ngoài ra, dự kiến sẽ có buổi chiếu phim dành cho lãnh đạo, cán bộ các ban, ngành tỉnh Quảng Trị vào 20 giờ ngày 5/9 hoặc 8 giờ ngày 6/9 tại phường Đồng Hới.

Trước đó, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã có văn bản gửi Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Trị về việc chiếu phim tri ân, tuyên truyền phim truyện điện ảnh Mưa đỏ ở Quảng Trị.

