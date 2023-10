Thủ tướng: Hà Nội tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

Sáng 9/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh “Công dân Thủ đô Ưu tú” năm 2023;

Phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Sự kiện được tổ chức chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023). Đây là năm thứ 13 Hà Nội tổ chức tôn vinh danh hiệu “Công dân Thủ đô Ưu tú”.

PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ XỨNG ĐÁNG LÀ TRUNG TÂM ĐẦU NÃO CHÍNH TRỊ, HÀNH CHÍNH QUỐC GIA, TRÁI TIM CỦA CẢ NƯỚC

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội; chúc mừng các “Công dân Thủ đô Ưu tú” và gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” Thủ đô được vinh danh.

Thủ tướng mong muốn Hà Nội phát huy mạnh mẽ truyền thống “Thành phố gương mẫu cho cả nước”, luôn là địa phương đi đầu cả nước trong các phong trào thi đua, yêu nước; góp phần tích cực vào xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Hiện nay đang là những tháng cuối năm 2023 - là giai đoạn cao điểm để cả nước và Hà Nội nỗ lực phấn đấu đạt được cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức.

Kế thừa, phát huy truyền thống Thủ đô văn hiến, anh hùng, thành phố Hà Nội cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng đề nghị Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy ý chí, lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia xây dựng Thủ đô, phát triển đất nước.

Thành phố tập trung thi đua đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển;

Phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh lan tỏa văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới; hoàn thiện hệ thống pháp luật với cơ chế, chính sách vượt trội, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh “Công dân Thủ đô Ưu tú” năm 2023.

Thủ tướng lưu ý, Hà Nội tập trung thi đua hoàn thành việc xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065, với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược về phát triển không gian thành phố Hà Nội;

Đẩy mạnh thực hiện các công trình, dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm; tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Cùng với đó, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ;

Hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ CAO, CÓ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC TRONG SÁNG

Hà Nội tiếp tục tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô, bảo đảm thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời, hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp với vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Thủ đô tiếp tục tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào “Người tốt, việc tốt” và các phong trào thi đua khác của thành phố; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ và phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh;

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Đại biểu tham quan triển lãm Hà Nội ngàn hoa dâng Bác

Thủ tướng cũng yêu cầu Hà Nội phát động phong trào thi đua khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô để Hà Nội có nhiều phong trào lan tỏa cả nước.

Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua đặc biệt là việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành phố quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội; Động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Những cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, “Công dân Thủ đô Ưu tú” năm 2023 được tuyên dương tại Hội nghị thực sự là những bông hoa đẹp, được mọi người yêu mến, quý trọng và noi theo. Thủ tướng tin tưởng, sau hội nghị này, các điển hình tiên tiến ngày càng có nhiều thành tích, lan tỏa rộng rãi, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội vươn lên mạnh mẽ lập nhiều thành tích xuất sắc, làm cho vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô ngày càng phát triển rực rỡ.

THỦ ĐÔ TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ LÀ TRUNG TÂM VÀ ĐẦU TÀU KINH TẾ CỦA CẢ NƯỚC

Theo Báo cáo về phong trào thi đua yêu nước của thành phố, thời gian qua, nhất là trong năm 2023, trong bối cảnh tình hình chung, khó khăn và thuận lợi đan xen, với sự chỉ đạo và quyết tâm cao của Đảng bộ, các cấp chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân Thủ đô, cùng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã được thành phố tích cực triển khai gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước.

Trước đó, bên lề hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan Triển lãm “Hà Nội - Ngàn hoa dâng Bác”.

Nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực, sâu sắc do thành phố phát động tạo sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ như: Phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, “5 xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”, “Cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô Trung thành - Tận tụy - Kỷ cương - Sáng tạo vì Thủ đô bình yên”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... và nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong việc giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nông thôn mới...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng danh hiệu công dân Thủ đô ưu tú cho ông Nguyễn Hữu Phúc (tức Lê Đức Vân)

Các phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Thủ đô.

Cùng với cả nước, kinh tế Hà Nội tiếp tục tăng trưởng, từng bước phục hồi rõ nét hơn, chuyển biến theo đà tăng tiến sau mỗi quý và thể hiện sức vươn của thành phố (GRDP 9 tháng tăng 6,08%).

Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng là trung tâm lớn và đầu tàu kinh tế của cả nước (đóng góp gần 13% GDP của cả nước; đóng góp 43% GRDP, 43,8% thu ngân sách của vùng Đồng bằng sông Hồng). Thu hút FDI của Hà Nội là điểm sáng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt gần 2,53 tỷ USD, chiếm gần 12,5% tổng vốn đầu tư đăng ký FDI của cả nước.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng; chính trị - xã hội ổn định, an ninh, trật tự được bảo đảm. Quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển với quốc tế và với các địa phương trong nước được mở rộng.

Vị thế, uy tín của Thủ đô tiếp tục được nâng cao. Các công trình, dự án trọng điểm được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng như: Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án mở rộng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2...

Trong các phong trào thi đua của Hà Nội, có sự đóng góp tích cực của hơn 800 gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu, đại diện cho hàng vạn cá nhân “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô. Thành phố Hà Nội đã chọn 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc để vinh danh là “Công dân Thủ đô Ưu tú” năm 2023.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Trần Sỹ Thanh phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024 và phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Hà Nội phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; từng bước xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại" và nghĩa tình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã giao lưu với các gương điển hình tiên tiến. Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu; trao thưởng, vinh danh “Công dân Thủ đô Ưu tú” năm 2023.