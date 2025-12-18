Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore điện đàm thúc đẩy triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện

Giá vàng trong nước và thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Chương trình Hành động 2025–2030, mở rộng hợp tác kinh tế, năng lượng và phối hợp giữ vững đoàn kết ASEAN.
Sáng 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong để trao đổi về quan hệ song phương và một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng có cuộc trao đổi với Thủ tướng Lawrence Wong ngay sau cuộc gặp trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 (tháng 11/2025); đánh giá cao việc hai Thủ tướng thường xuyên tiếp xúc, điện đàm để kịp thời tham vấn, phối hợp ứng phó hiệu quả các thách thức, tận dụng cơ hội cùng giữ đà phát triển, đồng thời đóng góp thiết thực cho đoàn kết ASEAN.
Hai bên vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam -Singapore kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, nhất trí triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình Hành động giai đoạn 2025-2030; nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới, trong đó có cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền.
Thủ tướng hai nước cũng nhất trí tiếp tục dành ưu tiên nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) sang thế hệ thứ 2 xanh, thông minh, bao trùm và toàn diện hơn; phấn đấu sớm đạt mốc 30 VSIP trước năm 2030 và nhân rộng mô hình thành công này sang các nước khác trong khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao hai nước đang tích cực thực hiện công tác khảo sát dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore; đề nghị hợp tác trong phát triển điện hạt nhân mô đun nhỏ; sớm có các dự án hợp tác cụ thể trong lĩnh vực tín chỉ carbon, bảo đảm an ninh lương thực. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong muốn Singapore tham gia vào các Trung tâm tài chính của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tiếp tục giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa quan hệ Việt Nam – Singapore trở thành hình mẫu tiêu biểu về đoàn kết, hợp tác và đối thoại trong khu vực.
Nhất trí các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp, Singapore mong muốn cùng Việt Nam triển khai thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện mới thiết lập, trở thành “ngọn hải đăng” trong ASEAN về hợp tác cùng thắng, cùng có lợi.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia - Thái Lan gần đây; mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết bằng các biện pháp hòa bình; thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN khác củng cố đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy đối thoại, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực.
Hai bên cũng tái khẳng định cam kết phối hợp, phát huy hiệu quả khi Việt Nam là chủ nhà APEC và Singapore là Chủ tịch ASEAN trong năm 2027.
Chiều ngày 18/12, chương trình Tin Dùng Việt Nam năm 2025 diễn ra với sự tham gia của đại diện cơ quan nhà nước, lãnh đạo hiệp hội, ngành hàng cùng đông đảo các doanh nghiệp...
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với GRDP ước đạt 8,3% tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" cả nước. Bước sang năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng làm động lực bứt phá…
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và các Ủy viên UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026…
Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ lần thứ I, năm 2025 đã trở thành điểm nhấn quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị cần sửa luật theo hướng phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân trong quy trình thẩm định; bổ sung chế tài đối với trường hợp cán bộ tự ý gây khó khăn, kéo dài thời hạn xử lý không có căn cứ pháp luật.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: