Thủ tướng hoan nghênh SYRE đầu tư dệt may tuần hoàn công nghệ cao tại Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 31/01/2026
Dũng Hiếu
31/01/2026, 09:55
Tiếp Đại sứ Thụy Điển và lãnh đạo SYRE chiều 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Thụy Điển, hoan nghênh dự án dệt may tuần hoàn công nghệ cao, yêu cầu không đánh đổi môi trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững.
Chiều tối 30/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi và ông Dennis Nobelius, Tổng Giám đốc Công ty SYRE - công ty con của tập đoàn may mặc H&M - thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới của Thụy Điển.
Tại cuộc tiếp, nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển - đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Bắc Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phát triển đất nước nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
Nhắc lại việc Việt Nam và Thụy Điển đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm của Thủ tướng tới Thụy Điển tháng 6/2025, Thủ tướng hoan nghênh dự kiến đầu tư của SYRE tại Việt Nam, giao các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn về các vấn đề cụ thể như thẩm định công nghệ, môi trường, thủ tục; xác định lộ trình đầu tư phù hợp.
Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu không làm ảnh hưởng đến môi trường, công nghệ phải hiện đại, đạt hiệu quả cao, hai bên cùng thắng; hỗ trợ các công ty của Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn, tạo thêm nhiều việc làm và góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục đồng hành, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Công ty SYRE trong đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".
Về phần mình, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi và ông Dennis Nobelius, Tổng Giám đốc Công ty SYRE cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành tích cực của phía Việt Nam với các hoạt động, dự án đầu tư của các doanh nghiệp Thụy Điển tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng, đánh giá cao việc Việt Nam và EU vừa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như việc Việt Nam và Thụy Điển đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tổng giám đốc SYRE cho biết, Tập đoàn tạo ra hệ sinh thái dệt may tuần hoàn toàn cầu thông qua các trung tâm tái chế quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và sử dụng năng lượng tái tạo, với mục tiêu xây dựng các tổ hợp tái chế lớn tại các khu vực chiến lược trên thế giới.
Đại sứ và Tổng Giám đốc SYRE cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các dự án phù hợp định hướng phát triển của Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU và Việt Nam - Thụy Điển.
Chiều 30/1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, trao đổi về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn tới và các giải pháp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, hội nhập trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao các quyết định của Bộ Chính trị.
Ngày 30/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khoá XIV (Quyết định số 05-QĐNS/TW)
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã hội đàm với đồng chí Lưu Hải Tinh, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên tiến hành Phiên họp đầu tiên cơ chế gặp gỡ kênh Đảng, thống nhất thúc đẩy triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, tăng cường hợp tác chiến lược song phương.
Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn mở rộng đầu tư chiều sâu tại Việt Nam, đẩy mạnh khoa học công nghệ, sản xuất xanh và chuyển đổi số, đồng thời nghiên cứu tổ chức các show diễn thời trang tầm quốc tế trong giai đoạn tới, phù hợp
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: