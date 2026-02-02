Năm 2025: Nhà ở xã hội vượt kế hoạch đề ra, dữ liệu BĐS quốc gia được tăng tốc hoàn thiện

Năm 2025, cả nước hoàn thành hơn 102.000 căn nhà ở xã hội, vượt kế hoạch đề ra; lũy kế các dự án đang triển khai ước đạt trên 657.000 căn. Đặc biệt, dữ liệu bất động sản quốc gia cũng được tăng tốc hoàn thiện và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành…

Tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Xây dựng tổ chức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết năm 2025, Bộ đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Bộ Xây dựng đã trình và được Quốc hội thông qua 4 Luật, 2 Nghị quyết; tham mưu trình Quốc hội đưa nội dung về cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam. Song song với đó, Chính phủ đã ban hành 15 Nghị định, 1 Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định do Bộ Xây dựng tham mưu; Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng ban hành 58 Thông tư theo thẩm quyền.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Xây dựng tiếp tục tiến hành rà soát hơn 600 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực; đề xuất sửa đổi, bổ sung gần 70 văn bản và ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật với tổng số 118 nhiệm vụ được chuyển giao. Đặc biệt, Bộ còn thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 54/120 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 45%, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện, đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành.



Trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc, năm 2025, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; hoàn thành lập và phê duyệt các quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển; trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ, Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác thẩm định quy hoạch tiếp tục được triển khai đồng bộ với 9 nhiệm vụ quy hoạch, 9 đồ án quy hoạch và cho ý kiến đối với khoảng 100 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của địa phương.

Cùng với công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng tiếp tục là điểm sáng khi trong 2025 có 53 dự án được hoàn thành, bao gồm: 15 dự án khởi công và 38 dự án khánh thành.

Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.345km tuyến chính cao tốc và 1.701km đường bộ ven biển; riêng năm 2025 hoàn thành 1.491km cao tốc, đặc biệt đã thông xe toàn tuyến cao tốc Bắc – Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau. Nhiều dự án trọng điểm khác được triển khai và hoàn thành như Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài, các hạng mục thuộc Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các bến cảng tại Cảng biển Lạch Huyện.

Đối với lĩnh vực phát triển đô thị, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đến cuối năm 2025 ước đạt khoảng 45%, tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Bộ Xây dựng cũng tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 224-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW, tạo cơ sở chính trị quan trọng cho công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển bền vững đô thị. Công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch tập trung đạt khoảng 95%, nhiều chỉ tiêu hạ tầng cơ bản đạt hoặc vượt mục tiêu đề ra.

Riêng nhà ở và thị trường bất động sản, năm 2025 cả nước đã hoàn thành hơn 102.000 căn nhà ở xã hội, vượt kế hoạch năm; lũy kế các dự án đang triển khai đạt trên 657.000 căn. Công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hoàn thành vượt tiến độ; diện tích nhà ở bình quân đầu người cả nước ước đạt 30m2/người, tăng mạnh so với năm trước. Đáng chú ý, Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện, đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy chủ trì buổi họp báo. Ảnh: BXD

Tại buổi họp, được sự phân công của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng cũng cung cấp thông tin về Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15 vừa được Quốc hội khóa XV thông qua...

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển nhà ở xã hội, tăng cường kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn mới.