Kim ngạch xuất khẩu cá rô phi năm 2025 đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 02/02/2026
Chu Minh Khôi
02/02/2026, 10:09
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong năm 2025 đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy cá rô phi đang nổi lên là một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Riêng tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi đạt 14 triệu USD, tăng 156% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh nhu cầu nhập khẩu gia tăng mạnh tại nhiều thị trường. Năm 2025 ghi dấu bước tăng trưởng đột phá của xuất khẩu cá rô phi Việt Nam, trong đó thị trường Mỹ nổi lên như động lực tăng trưởng chủ lực.
Kim ngạch xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Mỹ năm 2025 đạt 53,15 triệu USD, tăng tới 173% so với năm 2024, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của cả nước. Kết quả này đưa Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất đối với mặt hàng cá rô phi Việt Nam. Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 3 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, song vẫn giữ vị trí là thị trường nhập khẩu lớn nhất của cá rô phi Việt Nam.
So với năm trước, mức tăng trưởng mạnh mẽ phản ánh rõ nhu cầu nhập khẩu ngày càng cao của thị trường Mỹ, đồng thời cho thấy khả năng nắm bắt cơ hội và thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu nhiều biến động.
Sự bứt phá của nhóm sản phẩm phi lê phản ánh xu hướng tiêu dùng tại Mỹ, nơi các sản phẩm tiện lợi, dễ chế biến và ổn định về chất lượng ngày càng được ưa chuộng. Trong khi đó, nhóm cá rô phi tươi và đông lạnh duy trì mức tăng trưởng nhẹ, với kim ngạch hơn 13 triệu USD, tăng 4% so với năm trước, đóng vai trò nền tảng trong cơ cấu xuất khẩu.
Xét theo cơ cấu sản phẩm, tăng trưởng xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ trong năm 2025 tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm phi lê đông lạnh. Kim ngạch xuất khẩu phi lê cá rô phi sang thị trường này đạt khoảng 40 triệu USD, tăng tới 499% so với năm 2024, trở thành phân khúc đóng góp lớn nhất vào tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Mỹ.
Ngược lại, xuất khẩu các sản phẩm cá rô phi chế biến khác (mã HS16) và cá khô (HS0305) sang Mỹ ghi nhận xu hướng sụt giảm, lần lượt giảm 39% và 68% so với năm 2024. Điều này cho thấy trong năm 2025, thị trường Mỹ tập trung mạnh vào sản phẩm phi lê đông lạnh, thay vì các mặt hàng chế biến sâu hoặc cá khô.
Đà tăng trưởng của cá rô phi Việt Nam tại thị trường Mỹ gắn liền với những biến động lớn từ nguồn cung toàn cầu. Trung Quốc - quốc gia nuôi trồng và xuất khẩu cá rô phi lớn nhất thế giới tiếp tục phải đối mặt với mức thuế cao lên tới 55%, khiến cá rô phi Trung Quốc suy giảm mạnh khả năng cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, Brazil cũng bị áp mức thuế cao 50% kể từ tháng 8/2025, buộc các doanh nghiệp nước này phải điều chỉnh chiến lược xuất khẩu.
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, đẩy mạnh đầu tư vào nuôi trồng và chế biến cá rô phi, đặc biệt là sản phẩm phi lê đông lạnh phù hợp với nhu cầu của thị trường Mỹ. Lợi thế về chi phí sản xuất, nguồn cung ổn định cùng khả năng đáp ứng linh hoạt các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng đã giúp cá rô phi Việt Nam gia tăng hiện diện và mở rộng thị phần tại thị trường này trong năm 2025.
Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam năm 2025 sang Brazil đạt 11 triệu USD, tăng tới 7.552% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 8 triệu USD, chiếm hơn 56% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi trong tháng, cho thấy nhu cầu gia tăng mạnh vào thời điểm cuối năm.
Tại khu vực Trung Đông, xuất khẩu cá rô phi năm 2025 đạt gần 9 triệu USD, tăng 339% so với năm trước. Trong đó, Ả Rập Xê Út là thị trường chủ lực với kim ngạch đạt 8 triệu USD, tăng tới 670%.
Bên cạnh đó, xuất khẩu cá rô phi sang EU đạt 5 triệu USD, tăng 24% so với năm 2024. Đối với khối CPTPP, kim ngạch xuất khẩu đạt 6 triệu USD, tăng 62%, trong khi thị trường ASEAN ghi nhận mức tăng 77%, đạt khoảng 3 triệu USD.
So sánh theo diễn biến tháng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa năm 2024 và 2025. Trong năm 2024, kim ngạch nhập khẩu cá rô phi duy trì ở mức thấp và khá ổn định trong phần lớn thời gian, chỉ tăng mạnh vào tháng 10.
Ngược lại, năm 2025 ghi nhận xu hướng nhập khẩu phân bổ đều và kéo dài hơn. Từ giai đoạn tháng 5-8, kim ngạch nhập khẩu tăng dần và duy trì ở mức cao, phản ánh nhu cầu thị trường ổn định hơn cũng như sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà nhập khẩu quốc tế đối với cá rô phi Việt Nam. Đáng chú ý, tháng 12/2025 tiếp tục ghi nhận mức nhập khẩu cao, cho thấy các thị trường đang chuẩn bị sớm cho nhu cầu tiêu thụ cuối năm và kỳ vọng tích cực hơn về sức mua so với năm 2024.
Bước sang năm 2026, dù thị trường Mỹ vẫn được đánh giá là điểm đến trọng điểm trong ngắn hạn, việc phụ thuộc quá lớn vào một thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro trước những thay đổi chính sách thương mại. Trong bối cảnh Brazil đang chuyển hướng mạnh sang thị trường EU để bù đắp sụt giảm tại Mỹ, ngành cá rô phi Việt Nam cần chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng sang châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính bền vững.
Theo nhận định của VASEP, để duy trì đà tăng trưởng dài hạn, ngành cá rô phi Việt Nam cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các chứng nhận quốc tế và tiêu chuẩn phát triển bền vững. Cùng với đó, việc đầu tư cải tiến giống, ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng và đẩy mạnh chế biến sâu sẽ là nền tảng quan trọng, giúp doanh nghiệp vừa tận dụng hiệu quả cơ hội tại thị trường Mỹ, vừa từng bước thâm nhập các thị trường khó tính như EU, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
Chỉ số PMI tháng 1/2026 đạt 52,5 điểm, khẳng định sức khỏe ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng tháng thứ bảy liên tiếp. Đáng chú ý, sự bứt phá của sản lượng, đơn hàng và số lượng việc làm cao nhất 19 tháng cho thấy khởi đầu vững chắc của năm mới, dù áp lực chi phí đầu vào và giá bán vẫn ở mức cao…
Nhằm ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hành động toàn diện về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2026...
Không chỉ giữ vững vị thế “xưởng giày” thế giới, ngành da giày còn chuyển mình mạnh mẽ hướng tới các giá trị bền vững. Với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2026 cao hơn con số 29 tỷ USD của năm 2025, toàn ngành đang nỗ lực vượt qua những rào cản về chi phí và các tiêu chuẩn xanh khắt khe từ thị trường quốc tế...
Dù đạt được nhiều kết quả quan trọng mang tính nền tảng trong giai đoạn 2020 - 2025, song ngành năng lượng vẫn đối mặt với không ít trở ngại trong quá trình triển khai các dự án và chính sách. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là ban hành cơ chế, chính sách, mà quan trọng hơn làm sao để đưa vào thực tiễn một cách thực chất, đồng bộ và hiệu quả...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: