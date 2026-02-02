Kim ngạch xuất khẩu cá rô phi năm 2025 đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong năm 2025 đạt 99 triệu USD, tăng 141% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy cá rô phi đang nổi lên là một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao trong cơ cấu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Riêng tháng 12/2025, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi đạt 14 triệu USD, tăng 156% so với cùng kỳ năm 2024, phản ánh nhu cầu nhập khẩu gia tăng mạnh tại nhiều thị trường. Năm 2025 ghi dấu bước tăng trưởng đột phá của xuất khẩu cá rô phi Việt Nam, trong đó thị trường Mỹ nổi lên như động lực tăng trưởng chủ lực.

MỸ LÀ THỊ TRƯỜNG DẪN ĐẦU

Kim ngạch xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Mỹ năm 2025 đạt 53,15 triệu USD, tăng tới 173% so với năm 2024, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của cả nước. Kết quả này đưa Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất đối với mặt hàng cá rô phi Việt Nam. Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 3 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, song vẫn giữ vị trí là thị trường nhập khẩu lớn nhất của cá rô phi Việt Nam.

So với năm trước, mức tăng trưởng mạnh mẽ phản ánh rõ nhu cầu nhập khẩu ngày càng cao của thị trường Mỹ, đồng thời cho thấy khả năng nắm bắt cơ hội và thích ứng linh hoạt của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu nhiều biến động.

Xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Mỹ năm 2025. Nguồn VASEP.

Sự bứt phá của nhóm sản phẩm phi lê phản ánh xu hướng tiêu dùng tại Mỹ, nơi các sản phẩm tiện lợi, dễ chế biến và ổn định về chất lượng ngày càng được ưa chuộng. Trong khi đó, nhóm cá rô phi tươi và đông lạnh duy trì mức tăng trưởng nhẹ, với kim ngạch hơn 13 triệu USD, tăng 4% so với năm trước, đóng vai trò nền tảng trong cơ cấu xuất khẩu.

Xét theo cơ cấu sản phẩm, tăng trưởng xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ trong năm 2025 tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm phi lê đông lạnh. Kim ngạch xuất khẩu phi lê cá rô phi sang thị trường này đạt khoảng 40 triệu USD, tăng tới 499% so với năm 2024, trở thành phân khúc đóng góp lớn nhất vào tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam sang Mỹ.

Ngược lại, xuất khẩu các sản phẩm cá rô phi chế biến khác (mã HS16) và cá khô (HS0305) sang Mỹ ghi nhận xu hướng sụt giảm, lần lượt giảm 39% và 68% so với năm 2024. Điều này cho thấy trong năm 2025, thị trường Mỹ tập trung mạnh vào sản phẩm phi lê đông lạnh, thay vì các mặt hàng chế biến sâu hoặc cá khô.

Đà tăng trưởng của cá rô phi Việt Nam tại thị trường Mỹ gắn liền với những biến động lớn từ nguồn cung toàn cầu. Trung Quốc - quốc gia nuôi trồng và xuất khẩu cá rô phi lớn nhất thế giới tiếp tục phải đối mặt với mức thuế cao lên tới 55%, khiến cá rô phi Trung Quốc suy giảm mạnh khả năng cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, Brazil cũng bị áp mức thuế cao 50% kể từ tháng 8/2025, buộc các doanh nghiệp nước này phải điều chỉnh chiến lược xuất khẩu.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng cơ hội, đẩy mạnh đầu tư vào nuôi trồng và chế biến cá rô phi, đặc biệt là sản phẩm phi lê đông lạnh phù hợp với nhu cầu của thị trường Mỹ. Lợi thế về chi phí sản xuất, nguồn cung ổn định cùng khả năng đáp ứng linh hoạt các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng đã giúp cá rô phi Việt Nam gia tăng hiện diện và mở rộng thị phần tại thị trường này trong năm 2025.

XUẤT KHẨU CÁ RÔ PHI TĂNG TRƯỞNG MẠNH Ở NHIỀU THỊ TRƯỜNG

Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam năm 2025 sang Brazil đạt 11 triệu USD, tăng tới 7.552% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 12/2025, xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 8 triệu USD, chiếm hơn 56% tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi trong tháng, cho thấy nhu cầu gia tăng mạnh vào thời điểm cuối năm.

Tại khu vực Trung Đông, xuất khẩu cá rô phi năm 2025 đạt gần 9 triệu USD, tăng 339% so với năm trước. Trong đó, Ả Rập Xê Út là thị trường chủ lực với kim ngạch đạt 8 triệu USD, tăng tới 670%.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cá rô phi sang EU đạt 5 triệu USD, tăng 24% so với năm 2024. Đối với khối CPTPP, kim ngạch xuất khẩu đạt 6 triệu USD, tăng 62%, trong khi thị trường ASEAN ghi nhận mức tăng 77%, đạt khoảng 3 triệu USD.

Xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam năm 2025. Nguồn VASEP.

So sánh theo diễn biến tháng cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa năm 2024 và 2025. Trong năm 2024, kim ngạch nhập khẩu cá rô phi duy trì ở mức thấp và khá ổn định trong phần lớn thời gian, chỉ tăng mạnh vào tháng 10.

Ngược lại, năm 2025 ghi nhận xu hướng nhập khẩu phân bổ đều và kéo dài hơn. Từ giai đoạn tháng 5-8, kim ngạch nhập khẩu tăng dần và duy trì ở mức cao, phản ánh nhu cầu thị trường ổn định hơn cũng như sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà nhập khẩu quốc tế đối với cá rô phi Việt Nam. Đáng chú ý, tháng 12/2025 tiếp tục ghi nhận mức nhập khẩu cao, cho thấy các thị trường đang chuẩn bị sớm cho nhu cầu tiêu thụ cuối năm và kỳ vọng tích cực hơn về sức mua so với năm 2024.

Bước sang năm 2026, dù thị trường Mỹ vẫn được đánh giá là điểm đến trọng điểm trong ngắn hạn, việc phụ thuộc quá lớn vào một thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro trước những thay đổi chính sách thương mại. Trong bối cảnh Brazil đang chuyển hướng mạnh sang thị trường EU để bù đắp sụt giảm tại Mỹ, ngành cá rô phi Việt Nam cần chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng sang châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính bền vững.

Theo nhận định của VASEP, để duy trì đà tăng trưởng dài hạn, ngành cá rô phi Việt Nam cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các chứng nhận quốc tế và tiêu chuẩn phát triển bền vững. Cùng với đó, việc đầu tư cải tiến giống, ứng dụng công nghệ trong nuôi trồng và đẩy mạnh chế biến sâu sẽ là nền tảng quan trọng, giúp doanh nghiệp vừa tận dụng hiệu quả cơ hội tại thị trường Mỹ, vừa từng bước thâm nhập các thị trường khó tính như EU, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.