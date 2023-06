Thủ tướng kiểm tra tình hình sản xuất, cung ứng điện, than tại Quảng Ninh

Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với các bộ, ngành, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Than – Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc về tình hình sản xuất, cung ứng điện và khai thác, cung ứng than cho sản xuất điện; các bài học kinh nghiệm; xử lý các đề xuất, kiến nghị.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký.

Thủ tướng làm việc với một số đơn vị sản xuất, cung ứng điện và khai thác than cho sản xuất điện - Ảnh: VGP

Quảng Ninh không chỉ là trung tâm du lịch lớn mà còn là trung tâm khai thác than, cũng là một trung tâm nhiệt điện với 7 nhà máy nhiệt điện có tổng công suất 5.640 MW. Điện sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tháng 5/2023 ước đạt 3,6 tỷ KWh, tăng 23,12% so với cùng kỳ; 5 tháng năm 2023 đạt 16,7 tỷ KWh điện, bằng 15% so với tổng sản lượng điện sản xuất của cả nước và bằng 35% sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện than trên toàn quốc.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh, nỗ lực xử lý, giải quyết, khắc phục các khó khăn, thách thức. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "Non cao cũng có đường trèo/ Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi".

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc tập trung khai thác, cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện theo yêu cầu.

Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp điều hành sử dụng hiệu quả nguồn vốn tại các tập đoàn, tổng công ty. Bộ Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan tới sản xuất, cung ứng điện.

Từ thực tiễn kiểm tra tại Công ty than Hà Tu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước, không giải quyết các vụ việc cụ thể, trực tiếp; khẩn trương nghiên cứu, ban hành quy định phân loại các loại vật liệu xây dựng thông thường như đất đá làm vật liệu san lấp, đắp nền đường… với các loại khoáng sản, có cách thức quản lý, thủ tục, quy trình cấp phép phù hợp.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng lưu ý Bộ khẩn trương hướng dẫn về đất đá san lấp cho các dự án hạ tầng theo hướng thống nhất trên cả nước, cũng như hướng dẫn thống nhất về giá đất, tránh tình trạng hướng dẫn riêng lẻ từng trường hợp, từng địa phương.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Than – Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc nỗ lực phấn đấu sản xuất, kinh doanh tăng trưởng từ 15-20% - Ảnh VGP Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Than – Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc nỗ lực phấn đấu sản xuất, kinh doanh tăng trưởng từ 15-20%.

Cũng tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết ngay 7 kiến nghị của Tập đoàn Than – Khoáng sản và 1 kiến nghị của Tổng công ty Đông Bắc, trên tinh thần cơ bản đồng ý, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Công ty cổ phần than Hà Tu là thành viên hạch toán độc lập của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, khai thác lộ thiên với sản lượng 2,5 triệu tấn than/năm.

Kiểm tra tình hình khai thác than; thăm hỏi, tặng quà công nhân đang làm việc tại công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân Công ty than Hà Tu luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Công ty than Hà Tu tiếp tục tổ chức tăng ca, tăng kíp, đáp ứng than cho sản xuất, xuất khẩu, nhất là cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện. Thủ tướng đề nghị bảo đảm an toàn lao động, nhất là trong mùa mưa do khai thác ở độ sâu dưới 100 m so với mực nước biển.

Công ty phải nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển lâu dài, bền vững; sẵn sàng thích ứng trong mọi tình huống. Công ty phải đổi mới công nghệ khai thác hiện đại, tiên tiến, làm tốt công tác hoàn nguyên, bảo vệ môi trường; phấn đấu xây dựng mỏ than Hà Tu trở thành mỏ xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường để phát triển bền vững.

Thủ tướng lưu ý việc phát triển kinh tế tuần hoàn; theo đó, tận dụng tối đa các sản phẩm từ quá trình khai thác mỏ vào các mục đích sử dụng khác nhau, như đất, đá được bóc gỡ từ các mỏ than có thể phục vụ san lấp mặt bằng cho các công trình hạ tầng giao thông.

Ngay tại hiện trường, Thủ tướng đã cho chủ trương xử lý những vướng mắc mà tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua liên quan đến việc hoàn nguyên, cấp phép khai thác chất thải mỏ mà chưa được xử lý. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với tỉnh giải quyết ngay trong tháng 6 này, bảo đảm hiệu quả, sát với tình hình thực tế.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương đang quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương công suất 1.080 MW, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 6 tỷ kWh/năm.

Tính đến hết ngày 10/6/2023, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương đạt 3.674 triệu kWh, đạt 52,34% so với kế hoạch giao năm 2023 và đạt 87,62% sản lượng điện giao mùa khô năm 2023. Sản lượng điện thương phẩm là 3.342 triệu kWh.

Kiểm tra các khâu điều hành sản xuất và tặng quà, động viên cán bộ, công nhân Nhà máy nhiệt điện Mông Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân Nhà máy, nhất là trong thời điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao; góp phần bảo đảm điện cho tiêu dùng, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu công ty rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và vận hành máy móc, thiết bị, nhà máy; không giật cục mà phải nhịp nhàng tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc; yêu cầu Công ty nói riêng và các nhà máy khác nói chung làm tốt công tác dự báo, nhất là vào tháng 5, tháng 6 hằng năm khi nắng nóng cao điểm, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để duy trì sản xuất, bảo đảm cho nhà máy vận hành đúng công suất, bảo đảm an toàn cho sản xuất, lao động.

Đặc biệt, Nhà máy phải tiếp tục nâng cấp và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất điện, đồng thời áp dụng có hiệu quả hệ thống tiêu chuẩn để quản lý, vận hành Nhà máy và giải pháp bảo đảm an ninh thông tin theo tiêu chuẩn ngày càng cao.

Thủ tướng làm việc với công nhân nhà máy - Ảnh: VGP Thủ tướng cũng tới thăm Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh quản lý, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có tổng công suất 1.200 MW (4 tổ máy) đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia qua trạm biến áp 500 kV Quảng Ninh với cấp điện áp 500 kV và 220 kV, sản lượng bình quân thiết kế là 7,2 tỷ kWh/năm.

Thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công nhân, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh đã và đang vận hành cơ bản ổn định nhà máy. Thủ tướng chia sẻ, hiện nay đã bước vào mùa nắng nóng, hạn hán và là cao điểm sử dụng điện. Do đó, các nhà máy điện phải cố gắng bảo đảm an toàn, vận hành tốt, khai thác tối đa công suất thiết kế nhà máy, chú ý vấn đề vệ sinh môi trường.

Thủ tướng cho biết, vừa qua xảy ra một số sự cố trong vận hành các nhà máy điện, cần rút kinh nghiệm, nhất là việc giữ công suất ổn định, không quá tải, kiểm tra thường xuyên, bảo dưỡng, có giải pháp thay thế phù hợp.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh quan tâm, tiên phong trong xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp thông qua công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho cả người xây nhà và người mua nhà, cắt giảm thủ tục hành chính… Theo thống kê, tại Quảng Ninh, có tới 100.000 công nhân ngành điện và than.