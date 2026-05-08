Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.

Chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thông qua Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Hun Manet chuyển lời chào và thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời khẳng định Campuchia coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Nhà vua, Hoàng hậu, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet; khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam – Campuchia thời gian qua tiếp tục có bước tiến tích cực, trao đổi đoàn các cấp diễn ra sôi động, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm (02/2026), cùng chuyến thăm chính thức Campuchia của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (4/2026).

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đã nhất trí các nguyên tắc cơ bản trong kiểm soát, xử lý những vấn đề khác biệt trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng; hợp tác kinh tế là điểm sáng, với kim ngạch thương mại hai chiều quý I/2026 đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên nền tảng đó, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, giao lưu nhân dân; nghiêm túc triển khai các thỏa thuận và cơ chế hợp tác đã ký kết; kiên định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh, lợi ích của nước kia; tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, quản lý và bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm thống nhất Đề án “Cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế” đến năm 2035, tầm nhìn 2050; nghiên cứu phương án kết nối tuyến cao tốc TP.HCM/Mộc Bài – Bavet/Phnom Penh; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2027).

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, hai bên khẳng định tiếp tục xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; phối hợp bảo vệ môi trường khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc; tăng cường quản lý biên giới trên bộ và trên biển phù hợp luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống, lao động, học tập hợp pháp, đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội Campuchia và quan hệ hữu nghị hai nước.

Cũng trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc song phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo ASEAN đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tăng cường phối hợp trong ASEAN và Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; đồng thời mời các nhà lãnh đạo tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6/2026.

Trước đó, trưa 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Philippines có Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Oban Jr; Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro; Thị trưởng thành phố Lapu- Lapu Cindi King-Chan; đại diện Ban Tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp, qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN.