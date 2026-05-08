Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Minh Hiếu
08/05/2026, 08:08
Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.
Chúc mừng đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các mục tiêu chiến lược 100 năm.
Thông qua Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Hun Manet chuyển lời chào và thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời khẳng định Campuchia coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam.
Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thủ tướng Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Nhà vua, Hoàng hậu, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet; khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.
Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam – Campuchia thời gian qua tiếp tục có bước tiến tích cực, trao đổi đoàn các cấp diễn ra sôi động, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm (02/2026), cùng chuyến thăm chính thức Campuchia của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (4/2026).
Hai Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đã nhất trí các nguyên tắc cơ bản trong kiểm soát, xử lý những vấn đề khác biệt trên cơ sở tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau. Hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng; hợp tác kinh tế là điểm sáng, với kim ngạch thương mại hai chiều quý I/2026 đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Trên nền tảng đó, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, giao lưu nhân dân; nghiêm túc triển khai các thỏa thuận và cơ chế hợp tác đã ký kết; kiên định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh, lợi ích của nước kia; tăng cường phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống, quản lý và bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.
Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm thống nhất Đề án “Cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế” đến năm 2035, tầm nhìn 2050; nghiên cứu phương án kết nối tuyến cao tốc TP.HCM/Mộc Bài – Bavet/Phnom Penh; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2027).
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, hai bên khẳng định tiếp tục xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; phối hợp bảo vệ môi trường khu vực biên giới; thúc đẩy đàm phán, giải quyết khoảng 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc; tăng cường quản lý biên giới trên bộ và trên biển phù hợp luật pháp quốc tế.
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia sinh sống, lao động, học tập hợp pháp, đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội Campuchia và quan hệ hữu nghị hai nước.
Cũng trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc song phương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo ASEAN đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tăng cường phối hợp trong ASEAN và Liên Hợp Quốc, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; đồng thời mời các nhà lãnh đạo tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6/2026.
Trước đó, trưa 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Mactan-Cebu của Philippines, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Philippines có Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Oban Jr; Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro; Thị trưởng thành phố Lapu- Lapu Cindi King-Chan; đại diện Ban Tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.
Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp, qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN
07:33, 07/05/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48
ADB tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới
Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.
Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
Nhấn mạnh việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo “đúng, trúng, thực chất”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lắng nghe thực tiễn; lấy ý kiến rộng rãi; đặc biệt là từ đối tượng chịu tác động trực tiếp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với lãnh đạo Philippines, Timor-Leste và Quốc vương Brunei
Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ấn Độ, bắt đầu thăm Sri Lanka
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, tối 7/5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8/5.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ
Tại Mumbai (Ấn Độ) chiều 7/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn lớn của Ấn Độ, trao đổi về tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực dầu khí, hạ tầng và năng lượng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: