Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/5 tại Cebu, Philippines, cùng các hội nghị liên quan.

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 được tổ chức trong bối cảnh Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”.

Theo Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III, các thảo luận tại hội nghị sẽ tập trung vào ba ưu tiên lớn, gồm: xây dựng nền tảng hòa bình và an ninh; thúc đẩy các hành lang thịnh vượng; và trao quyền cho người dân. Trên cơ sở đó, các nhà lãnh đạo dự kiến xem xét, thông qua “Nghị định thư Cebu” nhằm sửa đổi Hiến chương ASEAN.

Đại sứ nhấn mạnh đây là kỳ hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên có sự tham dự của 11 nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ, sau khi Timor-Leste chính thức trở thành thành viên ASEAN. Đây được xem là dấu mốc mới trong tiến trình phát triển của Hiệp hội.

Đề cập tới kỳ vọng đối với Việt Nam, Đại sứ cho hay ASEAN đang đối mặt nhiều thách thức mới trong năm 2026, nhất là những tác động từ các xung đột khu vực đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trên nền tảng đó, Philippines kỳ vọng Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm của Việt Nam về duy trì đà tăng trưởng và ổn định kinh tế trong bối cảnh nhiều biến động.

Bên cạnh đó, Đại sứ khẳng định ASEAN luôn đề cao chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong các cuộc thảo luận ở cấp cao, Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp những góc nhìn thực chất về các vấn đề chính trị, an ninh khu vực và quốc tế, cũng như trong các lĩnh vực thương mại và luật pháp quốc tế.

Đánh giá về tinh thần đoàn kết ASEAN, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III cho rằng nguyên tắc “tính trung tâm của ASEAN” tiếp tục là nền tảng trong việc xử lý các vấn đề khu vực và ngoài khu vực. Hệ thống các cơ chế như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM), ADMM cùng các diễn đàn kinh tế, thương mại đã và đang góp phần khẳng định vai trò trung tâm này.

Theo Đại sứ, ASEAN phát triển dựa trên ba trụ cột gồm: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội. Các nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN được triển khai theo hướng kế thừa và tiếp nối, bảo đảm tính liên tục trong thúc đẩy hợp tác, tăng trưởng và duy trì hòa bình, an ninh khu vực.

Đại sứ bày tỏ kỳ vọng với sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48, các nhà lãnh đạo sẽ có những trao đổi hiệu quả, qua đó tiếp tục củng cố vai trò và vị thế của ASEAN trong bối cảnh cấu trúc chính trị, kinh tế khu vực và toàn cầu đang chuyển động mạnh mẽ.