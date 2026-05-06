Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48

Hà Lê

06/05/2026, 19:44

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 8/5 tại Cebu, Philippines, cùng các hội nghị liên quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cho biết Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 được tổ chức trong bối cảnh Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”.

Theo Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III, các thảo luận tại hội nghị sẽ tập trung vào ba ưu tiên lớn, gồm: xây dựng nền tảng hòa bình và an ninh; thúc đẩy các hành lang thịnh vượng; và trao quyền cho người dân. Trên cơ sở đó, các nhà lãnh đạo dự kiến xem xét, thông qua “Nghị định thư Cebu” nhằm sửa đổi Hiến chương ASEAN.

Đại sứ nhấn mạnh đây là kỳ hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên có sự tham dự của 11 nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ, sau khi Timor-Leste chính thức trở thành thành viên ASEAN. Đây được xem là dấu mốc mới trong tiến trình phát triển của Hiệp hội.

Đề cập tới kỳ vọng đối với Việt Nam, Đại sứ cho hay ASEAN đang đối mặt nhiều thách thức mới trong năm 2026, nhất là những tác động từ các xung đột khu vực đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trên nền tảng đó, Philippines kỳ vọng Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm của Việt Nam về duy trì đà tăng trưởng và ổn định kinh tế trong bối cảnh nhiều biến động.

Bên cạnh đó, Đại sứ khẳng định ASEAN luôn đề cao chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong các cuộc thảo luận ở cấp cao, Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp những góc nhìn thực chất về các vấn đề chính trị, an ninh khu vực và quốc tế, cũng như trong các lĩnh vực thương mại và luật pháp quốc tế.

Đánh giá về tinh thần đoàn kết ASEAN, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III cho rằng nguyên tắc “tính trung tâm của ASEAN” tiếp tục là nền tảng trong việc xử lý các vấn đề khu vực và ngoài khu vực. Hệ thống các cơ chế như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM), ADMM cùng các diễn đàn kinh tế, thương mại đã và đang góp phần khẳng định vai trò trung tâm này.

Theo Đại sứ, ASEAN phát triển dựa trên ba trụ cột gồm: Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội. Các nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN được triển khai theo hướng kế thừa và tiếp nối, bảo đảm tính liên tục trong thúc đẩy hợp tác, tăng trưởng và duy trì hòa bình, an ninh khu vực.

Đại sứ bày tỏ kỳ vọng với sự tham gia tích cực của Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48, các nhà lãnh đạo sẽ có những trao đổi hiệu quả, qua đó tiếp tục củng cố vai trò và vị thế của ASEAN trong bối cảnh cấu trúc chính trị, kinh tế khu vực và toàn cầu đang chuyển động mạnh mẽ.

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ "điểm nóng" vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng bộ giải pháp, tạo nền tăng trưởng ngay từ đầu nhiệm kỳ

Thủ tướng Nhật Bản kết thúc chuyến thăm Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác chiến lược mới

Từ khóa:

Chủ tịch ASEAN 2026 Hội nghị cấp cao ASEAN 48 Nghị định thư Cebu

Việt Nam – Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường

Việt Nam – Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi, thống nhất nâng tầm quan hệ song phương, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thực chất hơn.

Việt Nam – Ấn Độ ký loạt văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực

Việt Nam – Ấn Độ ký loạt văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, trưa 6/5 tại New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao loạt văn kiện hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam – Ấn Độ hội tụ tầm nhìn, tăng cường hợp tác thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam – Ấn Độ hội tụ tầm nhìn, tăng cường hợp tác thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, chiều 6/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, làm rõ tầm nhìn và định hướng hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trong giai đoạn mới.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ghi nhận các ý kiến cử tri, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định chính quyền cấp xã giữ vai trò then chốt trong định hướng phát triển kinh tế địa phương, đồng thời yêu cầu cán bộ cơ sở chủ động, sáng tạo, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

