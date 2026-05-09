Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng Thư ký ASEAN, Thủ tướng Lào và Malaysia

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký ASEAN và lãnh đạo Lào, Malaysia, trao đổi định hướng tăng cường hợp tác song phương và khu vực.

Chiều 8/5, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh các mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam hoàn toàn tương đồng với các ưu tiên, phương hướng của ASEAN. Ảnh: VGP

Hoan nghênh những đóng góp của Ban Thư ký ASEAN và cá nhân Tổng Thư ký trong thúc đẩy hợp tác, xây dựng Cộng đồng và hỗ trợ các cơ quan chuyên ngành, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới tăng trưởng cao và bền vững, trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, hoàn thiện thể chế minh bạch, thông thoáng và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN trong quá trình này, đồng thời mời Tổng Thư ký ASEAN tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, dự kiến tổ chức ngày 9–10/6 tại Hà Nội.

Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam sau hơn 30 năm gia nhập ASEAN, cho rằng Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của Hiệp hội, với nhiều mục tiêu và ưu tiên phát triển tương đồng với định hướng chung của ASEAN.

Ông nhận định một Việt Nam phát triển thịnh vượng sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời đánh giá Diễn đàn Tương lai ASEAN đã trở thành khuôn khổ trao đổi, kết nối hiệu quả giữa các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và học giả trong khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Sonexay Siphandone tiếp tục được Quốc hội Lào tín nhiệm, khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn kết chiến lược, tập trung vào các dự án kết nối hạ tầng, giao thông và năng lượng, cũng như phối hợp chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm những mốc quan trọng trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn về năng lượng, đồng thời cho rằng đây là cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hướng tới bảo đảm an ninh năng lượng bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp gỡ Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: VGP

Gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về đà phát triển tích cực của quan hệ song phương. Thủ tướng Malaysia đánh giá cao thành tựu tăng trưởng kinh tế và định hướng phát triển khoa học – công nghệ của Việt Nam, khẳng định Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Malaysia, nhất trí cùng thúc đẩy triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.