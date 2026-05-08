Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất tăng cường tự cường của ASEAN

Hà Lê

08/05/2026, 16:54

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu ASEAN ứng phó các thách thức đa chiều bằng hành động chung và các giải pháp thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 đề xuất lớn với ASEAN. Ảnh: TTXVN

Sáng 8/5, tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo, Cebu (Philippines), đã diễn ra Lễ khai mạc và Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự các hoạt động của hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, trong khi tình hình quốc tế tiếp tục biến động phức tạp.

Phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 - Ảnh: VGP

Theo Tổng thống Philippines, đây là dịp để các nhà lãnh đạo trao đổi đánh giá và thống nhất các biện pháp giúp ASEAN và từng nước thành viên ứng phó hiệu quả với các thách thức đa chiều.

Tổng thống Philippines khẳng định, với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines sẽ cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp nội khối và với các đối tác nhằm duy trì đà hợp tác và hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Tại Phiên họp toàn thể, các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ quan ngại về tác động tiêu cực của các biến động địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, đối với hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu và đời sống dân thường; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu duy trì hòa bình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại  Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Philippines và các nước thành viên nhằm triển khai hiệu quả các ưu tiên và sáng kiến của ASEAN.

Thủ tướng nhấn mạnh, trước những thách thức mang tính liên thông, đa chiều, vấn đề đặt ra với ASEAN không phải là “có bị ảnh hưởng hay không” mà là “ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao”.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất. Trước hết, ASEAN cần tập trung nguồn lực bảo đảm các nhu cầu an ninh thiết yếu, gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người; thúc đẩy triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác về năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến; đồng thời nâng cao hiệu quả các cơ chế bảo đảm an ninh lương thực, dự trữ chiến lược và cơ chế dự trữ khẩn cấp đối với các mặt hàng thiết yếu.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia thành viên và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác hỗ trợ công dân ASEAN.

Thứ hai, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN và sớm hoàn tất Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, nâng cao hiệu quả tham vấn, điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp và phát huy vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN, bảo đảm các cam kết khu vực được triển khai đồng bộ, liên tục và hiệu quả.

Các đề xuất của Việt Nam được các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất thông qua Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên nhằm củng cố tự cường khu vực, ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với lãnh đạo Philippines, Timor-Leste và Quốc vương Brunei

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, truyền tải đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên hợp tác ASEAN, đóng góp vào việc nâng cao khả năng tự cường và ứng phó của khu vực trước các biến động quốc tế.

Việt Nam – Sri Lanka trao loạt văn kiện hợp tác từ an ninh, khoa học đến văn hóa

Sáng 8/5, sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chứng kiến trao các văn kiện hợp tác nhiều lĩnh vực, tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Sri Lanka.

Việt Nam – Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện

Ngay sau hội đàm cấp cao và chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác, sáng 8/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm và định hướng lớn trong quan hệ song phương, trong đó hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri Lanka lên Đối tác toàn diện.

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, sáng 8/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.

ADB tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

