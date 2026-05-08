Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất tăng cường tự cường của ASEAN

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu ASEAN ứng phó các thách thức đa chiều bằng hành động chung và các giải pháp thực chất.

Sáng 8/5, tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo, Cebu (Philippines), đã diễn ra Lễ khai mạc và Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự các hoạt động của hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới, triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, trong khi tình hình quốc tế tiếp tục biến động phức tạp.

Phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 - Ảnh: VGP

Theo Tổng thống Philippines, đây là dịp để các nhà lãnh đạo trao đổi đánh giá và thống nhất các biện pháp giúp ASEAN và từng nước thành viên ứng phó hiệu quả với các thách thức đa chiều.

Tổng thống Philippines khẳng định, với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026, Philippines sẽ cùng các nước thành viên củng cố đoàn kết, nâng cao tự cường, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp nội khối và với các đối tác nhằm duy trì đà hợp tác và hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra.

Tại Phiên họp toàn thể, các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ quan ngại về tác động tiêu cực của các biến động địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, đối với hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng toàn cầu và đời sống dân thường; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu duy trì hòa bình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Philippines và các nước thành viên nhằm triển khai hiệu quả các ưu tiên và sáng kiến của ASEAN.

Thủ tướng nhấn mạnh, trước những thách thức mang tính liên thông, đa chiều, vấn đề đặt ra với ASEAN không phải là “có bị ảnh hưởng hay không” mà là “ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao”.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu ba đề xuất. Trước hết, ASEAN cần tập trung nguồn lực bảo đảm các nhu cầu an ninh thiết yếu, gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người; thúc đẩy triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác về năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến; đồng thời nâng cao hiệu quả các cơ chế bảo đảm an ninh lương thực, dự trữ chiến lược và cơ chế dự trữ khẩn cấp đối với các mặt hàng thiết yếu.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia thành viên và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác hỗ trợ công dân ASEAN.

Thứ hai, Thủ tướng đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN và sớm hoàn tất Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, nâng cao hiệu quả tham vấn, điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp và phát huy vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN, bảo đảm các cam kết khu vực được triển khai đồng bộ, liên tục và hiệu quả.

Các đề xuất của Việt Nam được các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất thông qua Tuyên bố Lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên nhằm củng cố tự cường khu vực, ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông.