Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo Singapore, Thái Lan và Indonesia bên lề ASEAN 48

Chiều 8/5 tại Cebu (Philippines), trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Singapore, Thái Lan và Indonesia, trao đổi định hướng thúc đẩy hợp tác song phương và phối hợp khu vực.

Trao đổi với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế song phương thời gian qua, đề nghị hai bên đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối năng lượng sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động.

Thủ tướng Singapore chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, đánh giá cao định hướng phát triển và cải cách của Chính phủ Việt Nam, khẳng định Singapore tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình cải cách và hội nhập.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc các cấp; triển khai hiệu quả Chương trình Hành động quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Singapore giai đoạn 2025–2030; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakun. Ảnh: VOV

Tại cuộc gặp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Anutin Charnvirakul được Quốc hội Thái Lan tín nhiệm bầu lại; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Thái Lan phát triển thực chất, hiệu quả.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác; thúc đẩy đầu tư, mở cửa thị trường hàng hóa theo hướng cân bằng, bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thái Lan nghiên cứu gỡ bỏ rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa Việt Nam; Thủ tướng Anutin Charnvirakul khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Thái Lan.

Tại cuộc gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Indonesia, nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng.

Hai bên ủng hộ mở cửa thị trường, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 18 tỷ USD hoặc cao hơn theo hướng cân bằng; thúc đẩy hợp tác năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí nhằm bảo đảm an ninh năng lượng. Lãnh đạo hai nước cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, nhấn mạnh phối hợp cùng ASEAN thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.