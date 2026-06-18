Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác năng lượng là trụ cột chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo Rosatom và Zarubezhneft, thúc đẩy hợp tác hạt nhân, dầu khí và năng lượng mới...

Ngày 17/6/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN - Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp lãnh đạo hai doanh nghiệp lớn của Nga là Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Zarubezhneft.

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KÉO DÀI HOẠT ĐỘNG LÒ PHẢN ỨNG ĐÀ LẠT

Tại cuộc tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) Alexey Likhachev, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và những đóng góp quan trọng của Rosatom cũng như phía Nga đối với sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam trong hơn 40 năm qua.

Thủ tướng nhấn mạnh sự hợp tác này thể hiện rõ qua việc vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, cung cấp dược chất phóng xạ phục vụ chẩn đoán, điều trị ung thư, đồng thời đào tạo nhiều thế hệ nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, tạo nền tảng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom). Ảnh: TTXVN

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga, với độ tin cậy chính trị cao, là xung lực và cơ sở quan trọng để hai bên đưa hợp tác năng lượng nguyên tử trở thành trụ cột chiến lược lâu dài.

Là thành viên tích cực của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, Việt Nam luôn quan tâm đến ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Trong đó, hợp tác với Nga và triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng đề nghị Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ kéo dài hoạt động của lò phản ứng Đà Lạt trong giai đoạn chuyển tiếp; ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, nội địa hóa thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và phối hợp xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Tổng Giám đốc Alexey Likhachev cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp, đồng thời chào mừng Thủ tướng lần đầu đến thăm Nga. Ông khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Lãnh đạo Rosatom cho biết tập đoàn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về năng lượng hạt nhân, có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm qua và mong muốn tiếp tục cùng các đối tác Việt Nam triển khai hiệu quả những dự án đã thỏa thuận, đồng thời tìm kiếm các hướng hợp tác mới.

Ông Alexey Likhachev nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Rosatom. Liên quan dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Tổng Giám đốc Rosatom cho rằng việc ký Hiệp định về xây dựng nhà máy có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Nga và khẳng định tập đoàn đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án.

Rosatom cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, phát triển trung tâm hạt nhân mới hiện đại, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đào tạo chuyên gia hạt nhân chất lượng cao. Bên cạnh đó, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong năng lượng tái tạo, công nghệ cao, logistics và đóng tàu biển cho vùng Bắc Cực.

MỞ RỘNG HỢP TÁC DẦU KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG MỚI

Tại cuộc tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Zarubezhneft trong hợp tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh hợp tác năng lượng với Nga là một ưu tiên của Việt Nam, Thủ tướng ủng hộ Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam, trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa các bên, tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu khả năng tăng cường hợp tác tại nước thứ ba.

Thủ tướng đề nghị Petrovietnam và Zarubezhneft triển khai hiệu quả các Nghị định thư sửa đổi Hiệp định liên Chính phủ về Vietsovpetro và Rusvietpetro, cũng như Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động thăm dò địa chất, khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft xem xét khả năng hợp tác với các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam trong lĩnh vực thương mại trên cơ sở dài hạn, ổn định, góp phần bảo đảm an ninh, tự chủ năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Zarubezhneft phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam và Vietsovpetro nghiên cứu, sớm hoàn thiện đề xuất hình thành cơ sở sản xuất thiết bị điện gió và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động của Liên doanh Rusvietpetro tại Nga, trong đó có việc mở rộng vùng khai thác, tiếp nhận thêm các mỏ dầu khí mới và các lô tiềm năng lân cận khu vực Nhenhetxky, nhằm tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có.

Tổng Giám đốc Sergey Kudryashov cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn, nhất trí với các định hướng và chỉ đạo của Thủ tướng. Ông cũng báo cáo tình hình triển khai, hiệu quả các dự án hợp tác tại Việt Nam và Nga, cũng như phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ông Sergey Kudryashov khẳng định Zarubezhneft sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Petrovietnam triển khai các văn kiện đã ký trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2025. Hiện Zarubezhneft là doanh nghiệp Nga lớn nhất trong lĩnh vực cung cấp than vào thị trường Việt Nam.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai bên còn rất lớn, lãnh đạo Zarubezhneft đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi, các dự án năng lượng tái tạo và dự án chung tại nước thứ ba.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Zarubezhneft cũng như các doanh nghiệp năng lượng Nga hoạt động, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.