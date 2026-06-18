Thủ tướng Lê Minh Hưng: Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc, đồng thời là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga.

Ngày 17/6, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và các hoạt động song phương tại Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nga vui mừng trước thành công của Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Đại sứ, thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ, với sự tin cậy chính trị ngày càng cao, hợp tác ngày càng toàn diện, hiệu quả hơn; giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, thân thiết.

Nhiều lĩnh vực hợp tác mới như điện hạt nhân, khoa học công nghệ, y tế có bước phát triển tích cực. Hợp tác giáo dục - đào tạo được tăng cường, Việt Nam đã cử đủ số sinh viên sang Nga học tập với tỷ lệ ứng cử cao, khoảng 3.500 ứng viên cho 1.000 suất học bổng.

Trong lĩnh vực du lịch, năm 2025 có hơn 690.000 lượt khách Nga tới Việt Nam, tăng gấp đôi so với năm 2024. Trong 5 tháng đầu năm nay, con số này đạt 618.000 lượt khách, tiếp tục tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, kỳ vọng cả năm sẽ vượt 1 triệu lượt khách.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI NGA MỞ RỘNG VAI TRÒ KẾT NỐI

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần này của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước trong năm nay, có ý nghĩa đặc biệt cả về đa phương và song phương. Đại sứ cũng cho biết các cơ quan liên quan đang chuẩn bị thành lập Mạng lưới trí thức Việt Nam - Nga, nhằm đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội trong nước và thúc đẩy quan hệ song phương.

Tại cuộc gặp, ông Đỗ Xuân Hoàng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức của người Việt Nam tại Nga, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ đối với kiều bào.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga - Ảnh: VGP

Ông Đỗ Xuân Hoàng cho biết, trước bối cảnh có nhiều khó khăn, cộng đồng người Việt Nam tại Nga vẫn giữ vững ổn định, đoàn kết, tự tin trong hội nhập và phát triển; đặc biệt đang chuyển dần sang các mô hình kinh doanh có giá trị gia tăng cao hơn. Cùng với đó, thế hệ trí thức trẻ người Việt Nam tại Nga đang dần hình thành, tạo nguồn nhân lực chất lượng, có khả năng kết nối hai nền kinh tế và hai nền khoa học trong tương lai.

Theo Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga, hiện cộng đồng người Việt Nam tại Nga có khoảng 80.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương như Moskva, Saint Petersburg, Kazan, Ufa, Ekaterinburg, Vladivostok và nhiều thành phố khác. Bà con hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, dịch vụ, sản xuất, logistics, xuất nhập khẩu, nhà hàng, du lịch đến nghiên cứu khoa học, giáo dục và công nghệ cao.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga hiện cơ bản có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý rõ ràng, vị trí xã hội được củng cố. Nhiều doanh nhân, trí thức, chuyên gia và sinh viên Việt Nam đã khẳng định được vị trí trong xã hội sở tại, được chính quyền và nhân dân Nga đánh giá cao. Một số người thành công tại Nga đã trở về trong nước đầu tư, kinh doanh, trở thành các doanh nghiệp tư nhân có đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại diện cộng đồng khoa học, trí thức, chuyên gia và lưu học sinh tại Liên bang Nga, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị, cho rằng Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là định hướng quan trọng, mở ra cơ hội để phát huy nguồn lực tri thức trong và ngoài nước.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Liên bang Nga từ lâu là cường quốc về khoa học cơ bản, công nghệ hạt nhân, hàng không vũ trụ, năng lượng, vật liệu mới và trí tuệ nhân tạo. Việc Nga điều chỉnh chiến lược theo hướng tự chủ công nghệ và đa dạng hóa hợp tác mở ra nhiều dư địa hợp tác chiến lược cho Việt Nam, trong đó có chuyển giao công nghệ lõi, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ và từng bước làm chủ các phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị.

Từ nhận thức đó, Quỹ Truyền thống và Hữu nghị thúc đẩy sáng kiến “Mạng lưới Trí thức Việt - Nga”, nhằm thiết lập nền tảng chung gắn kết giới chuyên gia hai nước, sử dụng hiệu quả tiềm năng sáng tạo của chuyên gia, trí thức Nga và kiều bào; đồng thời kết nối các ý tưởng nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn để hình thành sản phẩm cụ thể.

PHÁT HUY NGUỒN LỰC KIỀU BÀO CHO PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Bày tỏ xúc động và vui mừng được gặp gỡ đông đảo bà con người Việt Nam tại Nga, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào trong nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi tới bà con lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên tới Nga và cũng là lần đầu tiên ông gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trên cương vị Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thủ tướng, Liên bang Nga là một trong những địa bàn có cộng đồng người Việt Nam đông đảo và có bề dày lịch sử - Ảnh: VGP

Thủ tướng chia sẻ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cảm nhận rất rõ và hết sức chia sẻ với những tác động từ biến động của tình hình quốc tế tới đời sống bà con; đồng thời thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đại diện quan tâm công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con trong những thời điểm khó khăn.

Trước những khó khăn, thách thức mới, Thủ tướng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau của cộng đồng người Việt Nam tại Nga; nhấn mạnh càng trong lúc khó khăn, những truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam càng được phát huy.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Liên bang Nga là một trong những địa bàn có cộng đồng người Việt Nam đông đảo và có bề dày lịch sử. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển của quan hệ Việt Nam - Nga, cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò và hoạt động hiệu quả của Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cùng các hội doanh nghiệp, hội đồng hương, hội nghề nghiệp và các tổ chức cộng đồng trong việc tập hợp, đoàn kết bà con, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ vui mừng khi hoạt động kinh doanh của bà con tại Nga chuyển hướng tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững hơn. Trong khi đó, ở trong nước, Việt Nam đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh, dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam vẫn đạt những thành tựu, kết quả tích cực. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt tại Liên bang Nga.

Về định hướng phát triển, Thủ tướng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm liên tục; đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng, Nhà nước đã đề ra và triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, trên nền tảng bảo đảm vững chắc ổn định kinh tế vĩ mô, không vì tăng trưởng cao mà ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần sáng tạo, năng động và những lợi thế đặc biệt mà bà con đang có để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước - Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu rõ, một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, minh bạch, tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế để tiếp cận, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó có nguồn lực kiều bào.

Cùng với đó là đổi mới mô hình phát triển, chuyển từ trạng thái thâm dụng vốn và lao động sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là yêu cầu bắt buộc để xây dựng nền kinh tế năng động, độc lập, tự chủ, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, trong đó có sự quan tâm đặc biệt đối với bà con kiều bào ở nước ngoài.

Nhắc lại nhận thức chung và quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc nâng tầm toàn diện hợp tác song phương cùng có lợi, Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần sáng tạo, năng động và những lợi thế đặc biệt để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng đề nghị các doanh nhân Việt Nam tại Nga tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh; trở thành cầu nối đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Nga và Liên minh Kinh tế Á - Âu; đồng thời đưa các sản phẩm, công nghệ, kinh nghiệm quản lý tiên tiến từ Nga về Việt Nam.

Cộng đồng trí thức, chuyên gia cần tăng cường kết nối với các cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước, tích cực tham gia các chương trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Đối với thế hệ trẻ người Việt Nam tại Nga, Thủ tướng mong các bạn tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, hòa nhập với sở tại, giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và trở thành những công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nga được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, quốc phòng - an ninh, giáo dục và đào tạo.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Nhấn mạnh mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt luật pháp sở tại, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập; đồng thời luôn hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn nhất quán chủ trương coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của Đại sứ, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các Tổng lãnh sự quán trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Nga và các nước kiêm nhiệm, tổ chức thành công nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cũng như trong công tác bảo hộ công dân.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nga tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam và kiều bào; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động dạy và học tiếng Việt; phát huy bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào quan hệ giữa Việt Nam với các nước sở tại.

Thủ tướng nhấn mạnh các cơ quan đại diện phải thực sự trở thành mái nhà chung, là điểm tựa và địa chỉ tin cậy cho bà con trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những thời khắc khó khăn.