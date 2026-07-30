Thủ tướng Lê Minh Hưng: Sớm đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - New Zealand đạt 3 tỷ USD

Sáng 30/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.
Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Caroline Beresford trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong năm 2025.
Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand, Thủ tướng vui mừng trước những bước phát triển ngày càng mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trong quan hệ hai nước. Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030 đang được hai bên tích cực thực hiện trên cả 5 lĩnh vực trụ cột.
Để tăng cường tin cậy chính trị, Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; bày tỏ mong muốn đón Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Nhấn mạnh dư địa hợp tác thương mại, đầu tư còn lớn, Thủ tướng đề nghị hai nước triển khai các biện pháp đột phá để sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD; tháo gỡ rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia.
Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời. Việt Nam xác định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững.
Cùng với đó, hai bên cần tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; sớm mở đường bay thẳng và tăng kết nối thuận tiện nhằm phát triển du lịch, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân.
Đại sứ Caroline Beresford chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định New Zealand luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển.
Đại sứ cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao và khoa học - công nghệ.
Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng, Đại sứ Caroline Beresford khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, chuẩn bị chu đáo các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tạo động lực mới cho hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế xanh và kinh tế số.
Hai bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Đại sứ khẳng định New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.
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