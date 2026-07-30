Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tái định vị TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cơ cấu lại thực chất, tập trung nguồn lực cho lĩnh vực cốt lõi, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lực cạnh tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Ảnh: TTXVN

Chiều 29/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với các cơ quan về tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá TKV đã giữ vững vai trò tập đoàn kinh tế nhà nước nòng cốt, đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguyên liệu, ngân sách nhà nước và việc làm cho người lao động.

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO LĨNH VỰC CỐT LÕI

Biểu dương những nỗ lực của tập đoàn, các thế hệ lãnh đạo và người lao động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời chỉ rõ những hạn chế, điểm nghẽn cần sớm khắc phục để TKV đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước. Các tập đoàn không chỉ nắm giữ lĩnh vực thiết yếu mà phải tiên phong dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị hiện đại làm động lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải tái định vị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại - Ảnh: TTXVN

Với vai trò quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh nguyên liệu, TKV phải đi đầu trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án cơ cấu lại TKV giai đoạn 2026-2030 theo hướng thực chất, có trọng tâm, bám sát Nghị quyết số 79-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW và các quy hoạch về năng lượng, khoáng sản.

Đề án phải hướng tới xây dựng công nghiệp khai khoáng xanh, hiện đại, bền vững; rà soát từng lĩnh vực, đơn vị, dự án để xác định rõ phương án nắm giữ vốn, củng cố, hợp nhất, hợp tác, thoái vốn hoặc chấm dứt hoạt động.

Nguồn lực nhà nước phải được tập trung cho lĩnh vực cốt lõi, các dự án trọng điểm có hiệu quả, sức lan tỏa và ý nghĩa chiến lược. Mục tiêu, lộ trình, trách nhiệm phải được xác định rõ, đo lường bằng năng suất, hiệu quả sử dụng vốn, năng lực công nghệ, bộ máy tinh gọn và sức cạnh tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tái định vị TKV thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, vật liệu hiện đại. Trước mắt, tập đoàn phải bảo đảm đủ than cho nền kinh tế; chủ động nhập khẩu, pha trộn, dự trữ và khai thác trong nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

TKV cần đa dạng hóa nguồn cung than nhập khẩu, tạo đột phá về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và năng suất lao động; giảm phát thải, hạn chế tác động đến môi trường; cơ cấu lại đầu tư, tài chính và nâng cao năng lực quản trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý chuyển đổi năng lượng, yêu cầu giảm phát thải, tiến bộ công nghệ và cạnh tranh khoáng sản chiến lược đang làm thay đổi căn bản môi trường hoạt động. Nếu tiếp tục cách làm cũ, tập đoàn khó tạo dựng năng lực cạnh tranh lâu dài.

Ngược lại, nếu quyết tâm đổi mới, TKV có đủ nền tảng để trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng, khoáng sản hiện đại, giữ vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguyên liệu và xây dựng nền công nghiệp tự chủ.

ĐẶT AN TOÀN, ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VỊ TRÍ TRUNG TÂM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặt an toàn và đời sống người lao động ở vị trí trung tâm, gắn khai thác tài nguyên với phục hồi môi trường và phát triển bền vững tại các địa phương.

TKV phải chăm lo nhà ở, y tế, phúc lợi, điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp; chú trọng tuyển dụng, đào tạo, giữ chân thợ lò; đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa để giảm lao động tại các vị trí nặng nhọc, nguy hiểm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Tập đoàn cũng phải đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, coi đất đá thải, nước thải mỏ, khí mỏ, tro xỉ và bùn đỏ là nguồn tài nguyên thứ cấp để thu hồi, tái sử dụng, giảm phát thải và nâng cao giá trị tài nguyên.

Hoạt động khai thác phải gắn với chuyển đổi sinh kế, phát triển hạ tầng và tạo nền tảng kinh tế lâu dài cho các địa phương sau khai thác. Mỗi tấn than, mỗi tấn quặng phải được sử dụng tiết kiệm hơn, tạo giá trị cao hơn và giảm tác động đến môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời yêu cầu xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo một tập đoàn kinh tế nhà nước chiến lược. Vai trò lãnh đạo của Đảng phải thể hiện trong lựa chọn chiến lược, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cán bộ lãnh đạo phải có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm với tài sản quốc gia, năng lực quản trị hiện đại, tư duy chiến lược, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tập đoàn cần chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư và công nhân kỹ thuật trình độ cao.

Nhấn mạnh truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” trong giai đoạn mới phải được thể hiện bằng kỷ luật công nghệ, đầu tư, tài chính, an toàn, môi trường và sự đồng lòng đổi mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng TKV sẽ cơ cấu lại thực chất, phát triển nhanh, bền vững, tiếp tục là trụ cột của nền công nghiệp và an ninh năng lượng quốc gia.