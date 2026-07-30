Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận 45 nội dung. Trong đó xem xét, cho ý kiến đối với 28 nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và 2 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 2; thông qua 3 Pháp lệnh, 8 Nghị quyết (trong đó 4 nghị quyết cho ý kiến, thông qua bằng văn bản) và cho ý kiến về 4 nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương các cơ quan làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn theo tiến độ đề ra.
Một số nội dung đã được tiếp thu, hoàn thiện ngay sau Hội nghị Trung ương 3 để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp này.
Chủ tịch Quốc hội cho biết đến thời điểm này, 28/33 nội dung Kỳ họp không thường lệ thứ nhất đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, xem xét kỹ lưỡng.
Mặc dù yêu cầu gấp về tiến độ, nhiều nội dung khó và phức tạp, song chất lượng của các nội dung trình tại phiên họp đều cơ bản đạt yêu cầu; đạt được sự đồng thuận giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh hồ sơ trình Quốc hội phải thực sự “chín”, những vấn đề lớn phải được chuẩn bị kỹ, phương án phải rõ, mỗi chính sách cần được đối chiếu đồng thời với các luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Theo Chủ tịch Quốc hội, thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không.
Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ phiên họp thứ 4 mới chỉ hoàn thành giai đoạn chuẩn bị. Từ nay đến khi Quốc hội biểu quyết thông qua các nội dung tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất mới là giai đoạn quyết định chất lượng của từng quyết sách.
Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan không coi việc trình xong hồ sơ là hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần tiếp thu, chỉnh lý phải làm cho dự thảo rõ hơn, chặt chẽ hơn, khả thi hơn và tạo được sự đồng thuận cao hơn.
Cũng trong phiên họp chiều 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ rõ đây là dự án luật có phạm vi tác động rất rộng, liên quan trực tiếp đến quyền có chỗ ở của người dân, đến chính sách an sinh xã hội, sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản và sự thống nhất của nhiều luật có liên quan. Vì vậy, việc sửa đổi luật phải được tiếp cận với tư duy dài hạn, đặt chất lượng chính sách lên trên hết.
Theo Chủ tịch Quốc hội, mục tiêu sửa đổi Luật Nhà ở lần này phải tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế đang cản trở phát triển nhà ở; khơi thông nguồn lực đất đai, nguồn lực đầu tư và nguồn lực xã hội.
Cùng với đó, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp; tạo lập khuôn khổ pháp lý ổn định, đồng bộ, minh bạch để thị trường nhà ở phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát toàn diện để thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết, kết luận mới của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ 6 nhóm chính sách theo hướng: lấy người dân làm trung tâm, lấy cải cách thủ tục hành chính làm động lực, lấy hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội làm mục tiêu.
Các chính sách về nhà ở thương mại giá phù hợp, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ và các loại hình nhà ở khác phải được thiết kế minh bạch, khả thi, bảo đảm vừa thúc đẩy phát triển, vừa thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
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