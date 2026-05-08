Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với lãnh đạo Philippines, Timor-Leste và Quốc vương Brunei

Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.

Tại buổi tiếp xúc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng lần đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Philippines thời gian qua và mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của phía Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Philippines.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cảm ơn sự phối hợp tích cực của Việt Nam trong năm Philippines giữ chức Chủ tịch ASEAN; mong muốn hai bên cùng các nước thành viên ASEAN đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại nội khối, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng Việt Nam và Philippines còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh – quốc phòng, du lịch và giao lưu nhân dân; nhất trí thúc đẩy mở thêm các đường bay thẳng và phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tạo thuận lợi cho giao thương, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD; đẩy mạnh hợp tác về an ninh lương thực, an ninh năng lượng, nghiên cứu khoa học biển; tích cực hoàn tất đàm phán, ký kết Thỏa thuận hợp tác về giáo dục phổ thông và Chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026–2029.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, phối hợp thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão. Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Timor-Leste lần đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách thành viên chính thức, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực.

Thủ tướng Xanana Gusmão đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực; cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ Timor-Leste trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập ASEAN.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viễn thông, giáo dục – đào tạo; đánh giá cao dự án Telemor của Tập đoàn Viettel tại Timor-Leste, coi đây là biểu tượng hợp tác hiệu quả giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, viễn thông, công nghệ số, năng lượng, dầu khí, thủy sản và chế biến thực phẩm; đồng thời đề nghị Chính phủ Timor-Leste tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Timor-Leste trong phát triển kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cũng trong ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah. Quốc vương gửi lời chào và thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Việt Nam; chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, bày tỏ mong muốn phối hợp thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Brunei ngày càng thực chất, hiệu quả.

Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam cuối năm 2025, Quốc vương khẳng định chuyến thăm đạt nhiều kết quả thiết thực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2023–2027; duy trì trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, xem xét thiết lập cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thủy, hải sản.

Quốc vương khẳng định Brunei ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027, sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là thương mại và năng lượng; đồng thời mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Brunei vào thời gian thuận tiện.

Tại các cuộc tiếp xúc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tăng cường phối hợp trong khuôn khổ ASEAN và Liên Hợp Quốc, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN. Thủ tướng cũng trân trọng mời các nhà lãnh đạo tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba, dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 6/2026.