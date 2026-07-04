Yêu cầu kiện toàn hành lang pháp lý cho công nghệ chiến lược

Đến ngày 1/7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 28 hồ sơ đề xuất của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ chiến lược...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc - Ảnh: MST.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chiều 3/7, chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Theo báo cáo, đến nay, 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu bước đầu đã có nền tảng, kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

67/104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã hình thành nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung và đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Trong 73 cơ sở dữ liệu đã đồng bộ, có 28 cơ sở dữ liệu phục vụ cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.277 thủ tục hành chính thuộc 18 bộ, ngành.

Tại buổi làm việc, Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo về hiện trạng 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 113 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm trên cả nước. Đây là các cấu phần quan trọng để hình thành hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm phục vụ phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả bước đầu, song chỉ rõ việc triển khai còn chưa thực chất, chưa đồng đều; một số cơ sở dữ liệu trọng yếu chưa kết nối, đồng bộ; nhiều cơ sở dữ liệu chưa được khai thác thực tế để phục vụ cắt giảm hồ sơ, tái cấu trúc thủ tục hành chính.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ, chất lượng dữ liệu; bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế, hạ tầng số, dữ liệu và tổ chức triển khai các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, cơ quan, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách; bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý, vận hành; tăng tốc triển khai và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Về hoàn thiện hành lang pháp lý, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, báo cáo Chính phủ trước ngày 5/7/2026; đồng thời, khẩn trương ban hành các thông tư hướng dẫn Nghị định số 260/2026/NĐ-CP, bảo đảm kiện toàn đầy đủ hệ thống hành lang pháp lý cho công nghệ chiến lược trước ngày 10/7/2026.

Đối với hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, xử lý các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn về đầu tư, quản lý, vận hành, chia sẻ hạ tầng nghiên cứu, bảo đảm hình thành hệ thống hiện đại, đồng bộ, liên thông, dùng chung, phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Liên quan đến tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/7, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương thông tin đến ngày 1/7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 28 hồ sơ đề xuất của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ chiến lược.

Bộ đang tập trung nguồn lực rà soát, thẩm định các đề xuất, các bài toán liên quan và sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7/2026.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương trả lời câu hỏi báo chí tại Họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/7 - Ảnh: MST.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, một số nhóm công nghệ có mức độ sẵn sàng cao, có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026. Cụ thể, gồm: AI Camera, robot di động tự hành, các sản phẩm UAV, nền tảng giáo dục thông minh và một số sản phẩm vaccine, sinh phẩm, công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Đây là những nhóm công nghệ Việt Nam đã có kết quả bước đầu hoặc mẫu thử nghiệm, có doanh nghiệp trong nước đủ năng lực, sẵn sàng tham gia, đồng thời có thị trường và địa chỉ ứng dụng cụ thể.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng lưu ý, công nghệ chiến lược là lĩnh vực mới, khó, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đòi hỏi sự vào cuộc thực chất của người đứng đầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Đối với các công nghệ có độ phức tạp cao như vệ tinh, công nghệ phục vụ đường sắt tốc độ cao hay đất hiếm, cần có lộ trình nghiên cứu, phát triển kỹ lưỡng đến giai đoạn 2026-2030, không thể kỳ vọng tất cả đều có kết quả ngay trong năm 2026.

“Tuy nhiên, với quyết tâm hiện nay của tất cả các bộ, ngành, địa phương và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi tin rằng đến cuối năm 2026, chúng ta sẽ bước đầu có một số kết quả cụ thể về công nghệ chiến lược”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định.