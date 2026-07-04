Chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công: Căn cứ mới đánh giá trách nhiệm người đứng đầu

Quyết định 1129/QĐ-TTg về chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công được kỳ vọng tạo chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành, trở thành căn cứ đánh giá chất lượng công việc, thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trả lời câu hỏi về phương án chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Ảnh: VGP

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 vào trưa ngày 4/7, trả lời câu hỏi của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về việc liệu phương án chấm điểm các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương trong thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công có đủ mạnh để thay đổi tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của cán bộ hay không?. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết đây là một giải pháp cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị về lượng hóa thước đo đánh giá hiệu quả công việc.

Theo Thứ trưởng, trong lĩnh vực đầu tư công, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 24/6/2026 về nguyên tắc, phương pháp và cách tiếp cận cơ bản trong chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Đây là nội dung được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ, rất quan tâm, trong bối cảnh đầu tư công tiếp tục được xác định là một lĩnh vực trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

CHẤM ĐIỂM THEO THÁNG, QUÝ VÀ CẢ NĂM

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Quyết định 1129 đã đề ra các nguyên tắc cơ bản và phương pháp tính điểm đối với các bộ, ngành, địa phương trong thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Việc tính điểm được thực hiện trên cơ sở số vốn được đăng ký kế hoạch hoặc đăng ký giải ngân. Đồng thời, phương án cũng có các điểm loại trừ đối với những nguồn vốn không thuộc trách nhiệm phải giải ngân của các đơn vị.

Một điểm đáng chú ý là phương án chấm điểm được thiết kế theo các mốc thời gian khác nhau, gồm chấm điểm theo tháng, theo quý và theo năm.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, kết quả chấm điểm hằng tháng, hằng quý có ý nghĩa nhắc nhở, đôn đốc, thậm chí cảnh báo đối với những đơn vị có điểm thấp, tức là kết quả giải ngân không đạt yêu cầu.

Trong khi đó, kết quả chấm điểm cả năm là điểm số rất quan trọng theo yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị. Đây sẽ là cơ sở, căn cứ để đánh giá, phân loại chất lượng công việc của lãnh đạo, cá nhân và tập thể tại các bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công.

Kết quả này cũng là căn cứ đánh giá thi đua, khen thưởng, bao gồm cả điểm kỷ luật, theo đúng tinh thần chỉ đạo về nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở các vị trí liên quan đến điều hành đầu tư công.

THÁNG 7 CHẠY THỬ HỆ THỐNG TÍNH ĐIỂM

Nhấn mạnh ý nghĩa của Quyết định 1129, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng đây không chỉ là giải pháp cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, mà còn là công cụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công mạnh hơn.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, cơ quan này đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ về các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh những điểm nghẽn truyền thống như giải phóng mặt bằng, một số quy định còn vướng mắc, giá nguyên vật liệu, trình tự thủ tục, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã xác định một điểm nghẽn rất quan trọng là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

“Đây là một bước cần phải tạo sự đột phá trong thời gian tới”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Với phương pháp chấm điểm mới, Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương quan tâm hơn đến công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Về kế hoạch triển khai, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Bộ Tài chính đang xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong tháng 7, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn phương pháp tính điểm chi tiết để các bộ, ngành, địa phương cập nhật số liệu và tính điểm.

Phương pháp chấm điểm sẽ được vận hành trên hệ thống điện tử và cơ sở dữ liệu, do đó cần có thời gian chạy thử. Bộ Tài chính kỳ vọng trong tháng 7 sẽ có kết quả đầu tiên từ việc chạy thử hệ thống tính điểm này.

Theo Thứ trưởng, đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai phương pháp chấm điểm trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện phương pháp tính điểm để bảo đảm mục tiêu ngày càng chính xác, khách quan, minh bạch.

Mục tiêu là đưa kết quả chấm điểm trở thành căn cứ quan trọng trong đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành trong lĩnh vực đầu tư công, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng cho biết Bộ Tài chính có kế hoạch thông báo kết quả chấm điểm sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, để các cơ quan báo chí đồng hành trong theo dõi, góp phần đôn đốc các địa phương còn điểm nghẽn, khó khăn, hạn chế trong giải ngân vốn đầu tư công.