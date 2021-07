Thủ tướng: "Nếu để phát sinh ổ dịch mới thì 1 tuần giãn cách không có ý nghĩa gì"

Tối ngày 23/7, ngay sau cuộc họp về sản xuất vaccine phòng chống Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với 21 tỉnh, thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cùng dự cuộc họp tại đầu cầu TP.HCM có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Dự cuộc họp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình sau 2 tuần thực hiện Chỉ thị 16 tại TP.HCM và 5 ngày đồng loạt thực hiện Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam; đồng thời quán triệt sâu sắc, nghiêm túc nội dung Điện ngày 21/7 của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Thủ tướng, việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam có những kết quả nhất định. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó, Thường trực Chính phủ triệu tập cuộc họp gấp với các địa phương để đánh giá công tác triển khai, kết quả, những điểm chưa làm được, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó thống nhất về nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo, giải pháp.

"Tình hình mới phải có cách tiếp cận mới, nhiệm vụ mới, giải pháp mới để triển khai mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn", Thủ tướng nhấn mạnh.

ĐÃ CÓ NHỮNG DẤU HIỆU TÍCH CỰC

Theo báo cáo của Bộ Y tế, qua 5 ngày triển khai Chỉ thị số 16 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng đã có những dấu hiệu tích cực.

Tỷ lệ nhiễm sẽ có xu hướng “đi ngang” trong một vài ngày tới nếu TP.HCM và các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: VGP

Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp do biến chủng mới có tốc độ lây lan rất nhanh, vòng lây nhiễm ngắn; mặt khác nhiều ca bệnh đã có trong cộng đồng từ trước đó. Qua điều tra dịch tễ, truy vết, các tỉnh đã xác định được phần lớn nguồn lây; số ca mắc mới gia tăng do các địa phương tăng tốc lấy mẫu và xét nghiệm với số mẫu lớn tại các khu vực nguy cơ, khu cách ly, phong tỏa.

Tuy nhiên, công tác triển khai các biện pháp chống dịch theo Chỉ thị 16 ở một số địa phương, một số cơ quan còn chưa nghiêm, nhất là tại một số nơi người dân vẫn còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến dịch bệnh.

Công tác chuyên môn chống dịch: tổ chức truy vết, xét nghiệm, triển khai tổ Covid-19 cộng đồng, cách ly, giám sát, điều trị, hậu cần... đã được nâng cao, điều phối hiệu quả hơn so với thời gian trước đó, tuy nhiên chưa đáp ứng được so với tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh, cần tiếp tục được tăng cường năng lực hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ Y tế đề xuất, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16; thường xuyên cập nhật đánh giá các mức độ nguy cơ để áp dụng các biện pháp đáp ứng phù hợp.

"Các địa phương cần tiếp tục quyết liệt huy động toàn bộ lực lượng triển khai các biện pháp ngăn chặn, giảm mắc, giảm tử vong, đồng thời bảo vệ hiệu quả các vùng, khu vực đang được kiểm soát tốt. Trước mắt, cần ưu tiên chống dịch; tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an sinh, trật tự xã hội, lưu thông hàng hóa, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ người lao động… Đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vaccine", Bộ trưởng nêu rõ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương đã nêu rõ những vấn đề nổi lên trong thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn, các bài học kinh nghiệm, các đề xuất, kiến nghị với Trung ương và các tỉnh, thành phố khác.

Các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đã báo cáo các giải pháp xử lý nhiều vướng mắc liên quan tới lưu thông, cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, tổ chức sản xuất tại các nhà máy bảo đảm an toàn…; giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các địa phương; lưu ý thêm một số vấn đề trong quá trình thực hiện Chỉ thị 16…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, những biện pháp chống dịch mạnh hơn, chặt hơn Chỉ thị 16 đang áp dụng ở TP.HCM và một số tỉnh khác vì dịch đã ngấm sâu vào cộng đồng. Những tỉnh, thành phố còn lại đang thực hiện Chỉ thị 16 vẫn phải làm nghiêm, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, điều trị...

Sau nhiều ngày làm việc với các địa phương phía Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tại một số khu, điểm phong toả có mật độ dân cư dày đặc, rất khó giữ nghiêm ngặt gia đình cách ly với gia đình, cần tăng cường lực lượng công an, quân đội hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát để người dân thực hiện nghiêm.

"NẾU ĐỂ PHÁT SINH Ổ DỊCH MỚI THÌ MỘT TUẦN GIÃN CÁCH KHÔNG CÓ Ý NGHĨA GÌ"

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng nêu rõ, công tác phòng chống dịch lần này chưa có tiền lệ nên phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

"Chúng ta đã có các nội dung cập nhật, bổ sung mạnh hơn Chỉ thị 16 (Chỉ thị 16+) theo các nghị quyết, văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành", Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng cho rằng vẫn còn hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác ở một số nơi, cơ quan, đơn vị; một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách - Ảnh: VGP.

Thủ tướng nhận định việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thị 16+ đã đạt một số kết quả nhất định, song cũng nhấn mạnh một số hạn chế để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục bằng được trong thời gian tới.

Một là, vẫn còn hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác ở một số nơi, cơ quan, đơn vị; một bộ phận người dân chưa thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách người với người, gia đình với gia đình, xã với xã, huyện với huyện, tỉnh với tỉnh. Nhiều nơi còn xuất hiện tình trạng tập trung đông người, một số dịch vụ không thiết yếu vẫn mở cửa, số lượng người ra đường đi lại đông, nhiều chợ dân sinh mở cửa nhưng thiếu các biện pháp an toàn. Việc kiểm tra, giám sát còn sơ hở. Tại một số điểm xét nghiệm, tiêm vaccine còn xảy ra chen lấn.

Thứ hai, tại nhiều nơi, tổ Covid-19 cộng đồng hoạt động chưa hiệu quả, thậm chí chưa có, phải khắc phục ngay. Những nơi đã có tổ Covid cộng đồng phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội và các lực lượng khác đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng".

"Cấp ủy, chính quyền các cấp phải quán triệt các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo về nội dung này, nắm chắc tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật nghiêm", Thủ tướng lưu ý.

Thứ ba, một số địa phương đã chia sẻ, làm tốt việc đón người từ vùng dịch trở về ngay tại bến cảng, sân bay, ga tàu…, xét nghiệm và cách ly theo quy định, nhưng nhiều nơi khác cần phải rút kinh nghiệm. Phải làm thật nghiêm khâu này để dịch bệnh không lây lan ra các địa phương khác.

Thứ tư, qua kiểm tra, rà soát, báo cáo cho thấy nhiều nơi chưa làm nghiêm túc trong thực hiện “4 tại chỗ”, để xảy ra thiếu hụt thiết bị y tế, bị động, lúng túng.

Thứ năm, việc tiêm vaccine nhìn chung còn chậm, nhiều nơi tập huấn suôn sẻ nhưng việc tổ chức tiêm khi vaccine về nhiều còn lúng túng.

Thứ sáu, hoạt động vận tải, cung ứng hàng hóa có những lúng túng, bị động, thiếu hụt cục bộ, cần phát hiện và khắc phục ngay.

“Tóm lại, điểm yếu là tổ chức thực hiện các quy định, chỉ thị, hướng dẫn còn yếu ở một số nơi, một số lúc. Kiểm tra, giám sát thực hiện chưa nghiêm, chưa đúng quy định. Ý thức chấp hành của một bộ phận nhân dân còn chưa thực sự nghiêm, còn lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”, Thủ tướng nhắc lại và nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu tận dụng tối đa thời gian vàng, trong tuần đầu tiên thực hiện giãn cách phải phát hiện đầy đủ, khoanh vùng các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới, sau đó dần hình thành, củng cố các vùng an toàn, vững chắc nhất có thể.

“Nếu để phát sinh ổ dịch mới thì một tuần giãn cách không có ý nghĩa gì”, Thủ tướng nêu rõ.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm kịp thời, đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác phòng chống dịch, đặc biệt phải bố trí, phân bổ nguồn lực hợp lý nhất.

"Hết sức quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu các nhu yếu phẩm; không để các đối tượng xấu lợi dụng tình hình khó khăn để gây mất an ninh, an toàn cho người dân", Thủ tướng quán triệt.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưy ý Bộ Y tế có hướng dẫn thống nhất để xử lý quá tải ở bệnh viện. Phân bổ vaccine công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chống tiêu cực trong phân bổ và tiêm vaccine, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm theo quy định. Tổ chức tiêm vaccine bảo đảm kịp thời, hiệu quả, an toàn.