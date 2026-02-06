Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao hai Đảng Việt Nam – Campuchia

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động cấp cao này ngay sau Đại hội XIV thể hiện rõ chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt coi trọng quan hệ với các nước láng giềng truyền thống là Campuchia và Lào...

Ngày 6/2, tại Campuchia, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương CPP. Cuộc gặp khẳng định vai trò nền tảng của quan hệ hai Đảng trong định hướng phát triển quan hệ Việt Nam – Campuchia thời gian tới.

Đây là hoạt động chính trị quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Campuchia, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động cấp cao này ngay sau Đại hội XIV thể hiện rõ chính sách đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt coi trọng quan hệ với các nước láng giềng truyền thống là Campuchia và Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch CPP Hun Sen đã sớm gửi Thư chúc mừng và cử Phó Chủ tịch CPP Men Sam An sang Hà Nội chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chia sẻ với CPP về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV, Tổng Bí thư thông tin về các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026–2030 mà Đại hội đã đề ra.

QUAN HỆ HAI ĐẢNG GIỮ VAI TRÒ NỀN TẢNG CHÍNH TRỊ

Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết Đại hội XIV tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; trong đó coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Campuchia đã đạt được dưới sự lãnh đạo của CPP, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen, và sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet lãnh đạo. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Chiến lược Ngũ giác giai đoạn I, từng bước đưa Campuchia trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen. Ảnh: TTXVN.

Về phía Campuchia, Chủ tịch CPP Hun Sen chúc mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chủ tịch CPP đánh giá cao những định hướng lớn mà Đại hội XIV đã đề ra, cho rằng đây là những quyết sách thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Hun Sen ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển đất nước trên các lĩnh vực; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; nền kinh tế và vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch CPP tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, tiến tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo, trao đổi sâu về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước sau các sự kiện chính trị quan trọng; đồng thời đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian qua.

Hai bên nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng giữ vai trò nền tảng, định hướng cho tổng thể quan hệ Việt Nam – Campuchia; khẳng định Cuộc gặp hai Đảng có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nền tảng chính trị vững chắc để định hướng quan hệ và xử lý một số vấn đề cụ thể giữa hai nước.

Kể từ Cuộc gặp hai Đảng vào tháng 2/2025 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; hợp tác quốc phòng – an ninh tiếp tục được tăng cường, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Hợp tác kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học – kỹ thuật có bước phát triển tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và du lịch. Hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức nhân dân hai nước tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất hơn.

THỐNG NHẤT CÁC ĐỊNH HƯỚNG HỢP TÁC TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Hai bên cho rằng bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, tác động trực tiếp đến mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam và Campuchia. Trước tình hình đó, hai Đảng, hai nước cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau.

Hai bên đồng thời nhấn mạnh việc không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia là yêu cầu khách quan và là nhân tố then chốt nhằm bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác toàn diện cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị; duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, thông qua các kênh Đảng và Nhà nước.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh, đẩy mạnh trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm an ninh mạng.

Về hợp tác kinh tế, hai bên cam kết gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, trong đó ưu tiên gắn kết hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số và các chuỗi cung ứng trong công nghiệp chế biến và nông nghiệp, trên tinh thần khai thác các thế mạnh bổ sung cho nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh gắn kết trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo hướng lâu dài; coi giáo dục – đào tạo là cầu nối quan trọng để tăng cường sự gắn bó giữa thế hệ trẻ hai nước.

Hai bên cam kết triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương đã ký kết, đồng thời nghiên cứu xây dựng các khuôn khổ và cơ chế hợp tác mới nhằm liên kết chặt chẽ và toàn diện hơn.

Về vấn đề biên giới, hai bên tiếp tục khẳng định tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ước về hoạch định, phân giới, cắm mốc trên đất liền và các thỏa thuận liên quan; đồng thời nỗ lực tìm kiếm các giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được đối với khoảng 16% khối lượng công việc còn lại, hướng tới xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, không phân biệt đối xử đối với cộng đồng người gốc Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Campuchia.

Hai bên thống nhất tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và giao lưu nhân dân hai nước; đặc biệt chú trọng hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh, ổn định khu vực biên giới và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và Tiểu vùng Mekong; tăng cường hợp tác trong sử dụng bền vững, hiệu quả tài nguyên nước, hướng tới phát triển bền vững và ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu đối với lưu vực sông Mekong.