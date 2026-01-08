May 10 phấn đấu trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” xanh và số. Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 52% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Chiều 8/1, Tổng Công ty May 10 đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập (1946–2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn May 10 phải trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng dự sự kiện Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập Tổng Công ty May 10 (1946–2026) còn có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.

Khởi nguồn từ những xưởng may quân trang thô sơ tại chiến khu Việt Bắc năm 1946, hành trình của May 10 là minh chứng cho tinh thần kiên cường, đồng hành cùng mọi thăng trầm của lịch sử dân tộc.

Qua 8 thập kỷ, từ nhiệm vụ sản xuất phục vụ kháng chiến đến giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng, May 10 đã không ngừng chuyển mình, khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu, biểu tượng của ngành Dệt may Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty May 10. Ảnh: TTX

Đến nay, May 10 tạo việc làm cho hơn 1 vạn người lao động chính thức của Tổng Công ty tại 7 tỉnh, thành phố. Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, May 10 vẫn nỗ lực giữ vững nhịp độ phát triển.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 328 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt trên 200 triệu USD; doanh thu đạt 5.136 tỷ đồng, lợi nhuận 212 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 11 triệu đồng/tháng. Tổng Công ty May 10 vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong giai đoạn mới, Tổng Công ty May 10 cam kết đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, kiên định mục tiêu "Xanh hóa – Bền vững – Hội nhập" để đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

May 10 đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 1 tỷ USD, xây dựng thương hiệu May 10 có vị thế vững chắc trên bản đồ thời trang quốc tế, đồng hành và đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển giàu mạnh, hùng cường của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Đảng, Nhà nước tặng Tổng Công ty May 10 và Huân chương Lao động hạng Ba tặng các cá nhân xuất sắc của May 10; phát biểu tại sự kiện, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới Lễ kỷ niệm lời chúc tốt đẹp nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà Tổng Công ty May 10 đã đạt được, Thủ tướng khẳng định, May 10 luôn duy trì đà tăng trưởng bền vững trong năm qua, với doanh thu trên 5,1 nghìn tỷ đồng năm 2025, lợi nhuận tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh thị trường khó khăn, đã khẳng định vị thế của May 10 trên bản đồ dệt may thế giới; cùng với đó linh hoạt trong việc quay lại khai thác thị trường nội địa 100 triệu dân khi xuất khẩu gặp khó là một bước đi chiến lược rất đúng đắn.

Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” xanh và số. Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 52% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Để May 10 tiếp tục là lá cờ đầu của ngành Dệt may cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Dệt may và Tổng Công ty May 10 tiếp tục đồng thời tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, May 10 phải quyết liệt thực hiện chuyển đổi kép xanh hóa và số hóa, vì xanh hóa không còn là lựa chọn mà là “mệnh lệnh của thời đại”; phải đi đầu trong lộ trình Net Zero, sử dụng nguyên liệu tái chế và năng lượng sạch để vượt qua các rào cản thuế carbon quốc tế; số hóa là vũ khí chiến lược để tối ưu hóa quản trị và nâng cao năng suất; hãy biến AI, Big Data thành công cụ đắc lực để tối ưu hóa sản xuất, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

May 10 phải nâng tầm vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu: Phải dịch chuyển mạnh mẽ từ gia công đơn thuần sang các phương thức có giá trị gia tăng cao như FOB, ODM và làm chủ thiết kế, thương hiệu. “Việt Nam phải tiến lên nấc thang cao hơn, không chỉ là nơi may thuê mà phải là nơi định hình phong cách thời trang thế giới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Với mong muốn xây dựng và bảo vệ Thương hiệu Quốc gia, Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty May 10 phải trở thành một thương hiệu toàn cầu, biểu tượng cho trí tuệ và văn hóa Việt Nam; phải làm sao để thế giới biết đến Tổng Công ty May 10 không chỉ là những bộ vest đẹp, mà là một biểu tượng thời trang văn minh, trách nhiệm và đầy trí tuệ Việt Nam. Hãy tận dụng tối đa các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để đưa thương hiệu Việt ra biển lớn.

Lưu ý việc khai thác hiệu quả thị trường nội địa 100 triệu dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị không lãng quên thị trường gần 100 triệu dân - “tấm khiên” thị trường trong nước. Phải mang những sản phẩm tinh hoa nhất phục vụ nhân dân mình, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng với đó, chăm lo nguồn lực con người, văn hóa doanh nghiệp và xây dựng Đảng vững mạnh: Con người là tài sản quý nhất; phải giữ vững quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nhân văn và đoàn kết; giữ vững và phát huy hơn nữa các mô hình an sinh xã hội, để người lao động thực sự coi Tổng Công ty May 10 là ngôi nhà của mình, để mỗi đường kim mũi chỉ đều thấm đượm tình yêu và trách nhiệm xã hội.

Mong muốn May 10 phải trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp tích cực, hiệu quả vào phát triển ngành công nghiệp thời trang Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng Công ty chú trọng công tác phát triển Đảng, lấy sự gương mẫu của đảng viên làm động lực cho sự phát triển bền vững.