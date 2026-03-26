Thí điểm giao dịch thịt heo trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam
Song Hà
26/03/2026, 07:51
Sản phẩm giao dịch là heo mảnh sau giết mổ, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc...
Ngày 25/3/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương TP.Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp về Đề án thí điểm niêm yết và giao dịch thịt heo trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV).
Theo đại diện Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, hiện nay thị trường thịt heo còn tồn tại nhiều hạn chế như thiếu minh bạch về giá, nhiều khâu trung gian, khó kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước, với sản lượng khoảng 13.000–14.000 con/ngày, tương đương giá trị hơn 25.000 tỷ đồng mỗi năm. Vì vậy, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự cần thiết hình thành sàn giao dịch thịt heo.
Đại diện Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam chia sẻ mô hình giao dịch dự kiến, trong đó sản phẩm giao dịch là heo mảnh sau giết mổ, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Phương thức thí điểm được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, vận hành song song với phương thức truyền thống, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và không làm gián đoạn chuỗi cung ứng hiện hữu.
Tại cuộc họp nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, phân phối và bán lẻ đã bày tỏ sự quan tâm, sẵn sàng tham gia. Đại diện các sở, ngành của Thành phố và doanh nghiệp cho biết đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia thí điểm, đồng thời đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp về truy xuất nguồn gốc nhằm bảo đảm tính minh bạch khi đưa mặt hàng thịt heo lên sàn giao dịch.
Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh yêu cầu tổ chức lại thị trường thịt heo theo hướng công khai, minh bạch. Trong đó, việc niêm yết giá và thông tin hàng hóa cần được thực hiện đầy đủ, rõ ràng.
Việc gắn niêm yết với truy xuất nguồn gốc không chỉ nâng cao chất lượng giao nhận, bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn góp phần điều tiết cung – cầu, từng bước hình thành mặt bằng giá minh bạch cho thị trường.
Các chủ thể như doanh nghiệp, thương lái vẫn được tạo điều kiện tham gia nhưng theo hướng chuẩn hóa, công khai về chất lượng và giá cả, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành thị trường và bảo vệ lợi ích của người chăn nuôi.
Theo ông Trần Hữu Linh, trong bối cảnh thị trường hàng hóa chịu tác động ngày càng lớn từ các yếu tố bên ngoài, việc triển khai giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hóa là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường minh bạch và ổn định thị trường, đồng thời có thể trở thành cơ sở hình thành giá tham chiếu nếu được vận hành hiệu quả.
Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Trong đó, chú trọng công tác truyền thông để người chăn nuôi hiểu, tiếp cận và từng bước tham gia giao dịch qua sàn, qua đó hạn chế tình trạng bị ép giá, nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường.
