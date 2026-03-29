Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa hội đủ điều kiện trở thành “tỉnh kiểu mẫu”

Ngày 29/3/2026, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tiềm năng to lớn của địa phương này, đồng thời đề ra những định hướng chiến lược để Thanh Hóa bứt phá trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước trong giai đoạn 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho biết năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về tốc độ, chất lượng và tính bền vững, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, xung đột tại Trung Đông tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng cũng mở ra cả cơ hội và thách thức đối với Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng.

Đánh giá về Thanh Hóa, Thủ tướng khẳng định đây là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội, có thể ví như một “Việt Nam thu nhỏ”. Tỉnh sở hữu lợi thế riêng với “4 Sơn” giàu tiềm năng: Sầm Sơn năng động về du lịch và kinh tế biển; Nghi Sơn là cực tăng trưởng công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics; Lam Sơn là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hàng không; Bỉm Sơn là đầu mối công nghiệp, đô thị và kết nối giao thương quan trọng.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn có lợi thế nổi bật về nông nghiệp và du lịch với nhiều điểm đến nổi tiếng như Sầm Sơn, Pù Luông, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Suối Cá thần Cẩm Thủy. Dân số trong độ tuổi lao động dồi dào với hơn 2,1 triệu người, chiếm 56% dân số, cùng với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, liên thông giữa đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không.

Thủ tướng nhấn mạnh, với các tiềm năng lợi thế trên, Thanh Hóa được đánh giá là một trong những địa phương hội đủ điều kiện để trở thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là nền tảng để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng trên hai con số cho giai đoạn 2026-2030.

Về định hướng thu hút đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa thực hiện theo hướng có chọn lọc, lấy hiệu quả, công nghệ, giá trị gia tăng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững làm tiêu chí trung tâm. Ưu tiên các dự án lớn, có sức lan tỏa, phát huy hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Trong đó tập trung khai thác hiệu quả thế mạnh của “4 trung tâm động lực” và “6 hành lang kinh tế”, đồng thời thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, lọc hóa dầu, logistics, du lịch và kinh tế biển.

Để thực hiện các định hướng trên, Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung vào bảy nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tập thể lãnh đạo.

Thứ hai, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực dồi dào, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thứ ba, đột phá mạnh mẽ về chính sách thu hút đầu tư, cải cách hành chính theo hướng “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”, từ “giải quyết công việc hành chính” sang “đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp”.

Thứ tư, tập trung phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, hạ tầng đi trước mở đường cho phát triển.

Thứ năm, tranh thủ cơ hội từ lợi thế địa phương để trở thành trung tâm trung chuyển năng lượng khu vực, nghiên cứu hình thành kho dự trữ dầu thô, xăng dầu và khí gắn với Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Thứ sáu, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc theo tinh thần “khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết”.

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh địa phương, coi đây là hoạt động thường xuyên và quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Thanh Hóa với tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng cam kết đầu tư, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án, ứng dụng công nghệ hiện đại, quan tâm bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống người lao động.

Khẳng định quan điểm nhất quán của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam, thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của địa phương. Trên tinh thần “3 cùng”: cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, Chính phủ cam kết luôn đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa với tinh thần lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với truyền thống “địa linh nhân kiệt”, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với tiềm năng lợi thế to lớn cùng quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hỗ trợ của Trung ương, Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, toàn diện hơn, sớm trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước.