Thanh Hóa: Ký kết 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn gần 75.000 tỷ đồng

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/3/2026, 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư đã chính thức được ký kết giữa tỉnh và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của các dự án này lên tới gần 74.800 tỷ đồng, với tổng diện tích đất sử dụng hơn 3.736 ha. Đây đều là những dự án có quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu logistics, cảng biển và giao thông vận tải, hứa hẹn tạo ra bước đột phá mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong số 14 dự án được ký kết, nổi bật nhất là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Logistics và dịch vụ phụ trợ do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Đông Sơn và phường Đồng Tiến. Dự án có tổng vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng, quy mô 300 ha, được kỳ vọng sẽ hình thành trung tâm logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu trữ hàng hóa ngày càng lớn của khu vực.

Cũng thuộc Tập đoàn FLC, Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Trung tâm nghiên cứu R&D tại phường Sầm Sơn có tổng vốn 8.750 tỷ đồng, quy mô 51 ha, hướng tới mục tiêu phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao.

Một dự án trọng điểm khác là Dự án nâng cấp Cảng hàng không Thọ Xuân do Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico đề xuất. Với tổng vốn đầu tư 8.200 tỷ đồng và quy mô lên tới 1.092 ha, dự án này sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác của cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, du lịch và kết nối vùng của tỉnh Thanh Hóa.

Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa đã ký Biên bản ghi nhớ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa giai đoạn 2 (KCN phía Tây thành phố Thanh Hóa) với tổng vốn 10.000 tỷ đồng, quy mô 478,2 ha.

Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Thanh Hóa cũng ký kết cùng lúc nhiều dự án lớn. Đó là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thiệu Quang với tổng vốn 4.000 tỷ đồng, quy mô 350 ha; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN WHA Smart Technology 1 – Thanh Hóa (giai đoạn 2 – KCN Phú Quý) với tổng vốn 4.000 tỷ đồng, quy mô 361,49 ha; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thiệu Hóa với tổng vốn 3.500 tỷ đồng, quy mô 300 ha; và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN WHA Smart Technology 2 – Thanh Hóa (giai đoạn 2 – KCN Giang Quang Thịnh) với tổng vốn 2.000 tỷ đồng, quy mô 173,98 ha.

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng cũng tham gia ký kết hai dự án quan trọng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, gồm: Dự án Cảng tổng hợp Bắc Nghi Sơn có tổng vốn 1.800 tỷ đồng, quy mô 18 ha và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 1 có tổng vốn 1.051 tỷ đồng, quy mô 53,3 ha.

Tại KCN Hà Long, hai dự án cũng được ký kết gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu A - Khu công nghiệp Hà Long do Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng làm chủ đầu tư với tổng vốn 2.000 tỷ đồng, quy mô 178,2 ha; và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu B, Khu C - Khu công nghiệp Hà Long do Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng làm chủ đầu tư với tổng vốn 4.000 tỷ đồng, quy mô 367,3 ha.

Tiếp theo, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Hoằng Hóa do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư có tổng vốn 3.000 tỷ đồng, quy mô 250,55 ha.

Và cuối cùng, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 5 do Công ty cổ phần Miza làm chủ đầu tư có tổng vốn 1.497 tỷ đồng, quy mô 162,8 ha.

Ký kết 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn gần 75.000 tỷ đồng tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 một lần nữa khẳng định Thanh Hóa là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Các dự án này không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp, logistics và giao thông của tỉnh mà còn tạo tiền đề quan trọng để thu hút các dự án thứ cấp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.

Với sự quyết tâm của chính quyền tỉnh và sự đồng hành của các nhà đầu tư, những dự án này hứa hẹn sẽ sớm được triển khai, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ.