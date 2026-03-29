Thanh Hóa: Ký kết 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn gần 75.000 tỷ đồng
Thiên Anh
29/03/2026, 08:43
Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/3/2026, 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư đã chính thức được ký kết giữa tỉnh và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tổng vốn đầu tư dự kiến của các dự án này lên tới gần
74.800 tỷ đồng, với tổng diện tích đất sử dụng hơn 3.736 ha. Đây đều là những dự
án có quy mô lớn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như phát triển hạ tầng
khu công nghiệp, khu logistics, cảng biển và giao thông vận tải, hứa hẹn tạo ra
bước đột phá mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trong số 14 dự án được ký kết, nổi bật nhất là Dự án
đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu Logistics và dịch vụ phụ trợ do Công
ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Đông Sơn và phường Đồng
Tiến. Dự án có tổng vốn đầu tư 19.000 tỷ đồng, quy mô 300 ha, được kỳ vọng sẽ
hình thành trung tâm logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và lưu trữ
hàng hóa ngày càng lớn của khu vực.
Cũng thuộc Tập đoàn FLC, Dự án xây dựng và kinh
doanh kết cấu hạ tầng Trung tâm nghiên cứu R&D tại phường Sầm Sơn có tổng vốn
8.750 tỷ đồng, quy mô 51 ha, hướng tới mục tiêu phát triển các hoạt động nghiên
cứu và ứng dụng công nghệ cao.
Một dự án trọng điểm khác là Dự án nâng cấp Cảng
hàng không Thọ Xuân do Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico đề xuất. Với tổng vốn đầu
tư 8.200 tỷ đồng và quy mô lên tới 1.092 ha, dự án này sẽ góp phần nâng cao
năng lực khai thác của cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, du
lịch và kết nối vùng của tỉnh Thanh Hóa.
Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp,
Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa đã ký Biên bản ghi nhớ thực
hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thăng Long Thanh Hóa giai
đoạn 2 (KCN phía Tây thành phố Thanh Hóa) với tổng vốn 10.000 tỷ đồng, quy mô
478,2 ha.
Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Thanh Hóa cũng
ký kết cùng lúc nhiều dự án lớn. Đó là Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết
cấu hạ tầng KCN Thiệu Quang với tổng vốn 4.000 tỷ đồng, quy mô 350 ha; Dự án đầu
tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN WHA Smart Technology1 – Thanh Hóa (giai
đoạn 2 – KCN Phú Quý) với tổng vốn 4.000 tỷ đồng, quy mô 361,49 ha; Dự án đầu
tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thiệu Hóa với tổng vốn 3.500 tỷ đồng,
quy mô 300 ha; và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN WHA Smart
Technology2 – Thanh Hóa (giai đoạn 2 – KCN Giang Quang Thịnh) với tổng vốn
2.000 tỷ đồng, quy mô 173,98 ha.
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng
cũng tham gia ký kết hai dự án quan trọng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, gồm: Dự án Cảng
tổng hợp Bắc Nghi Sơn có tổng vốn 1.800 tỷ đồng, quy mô 18 ha và Dự án đầu tư xây
dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 1 có tổng vốn 1.051 tỷ đồng, quy mô
53,3 ha.
Tại KCN Hà Long, hai dự án cũng được ký kết gồm: Dự
án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu A - Khu công nghiệp Hà
Long do Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng làm chủ đầu tư với tổng vốn
2.000 tỷ đồng, quy mô 178,2 ha; và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu
hạ tầng Khu B, Khu C - Khu công nghiệp Hà Long do Công ty cổ phần Tập đoàn Việt
Hưng làm chủ đầu tư với tổng vốn 4.000 tỷ đồng, quy mô 367,3 ha.
Tiếp theo, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu
hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Hoằng Hóa do Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng khu
công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư có tổng vốn 3.000 tỷ đồng, quy mô 250,55
ha.
Và cuối cùng, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết
cấu hạ tầng KCN số 5 do Công ty cổ phần Miza làm chủ đầu tư có tổng vốn 1.497 tỷ
đồng, quy mô 162,8 ha.
Ký kết 14 Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn gần
75.000 tỷ đồng tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2026 một lần nữa khẳng định
Thanh Hóa là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Các dự
án này không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp, logistics và
giao thông của tỉnh mà còn tạo tiền đề quan trọng để thu hút các dự án thứ cấp,
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm cho người lao động địa
phương.
Với sự quyết tâm của chính quyền tỉnh và sự đồng hành của các nhà đầu
tư, những dự án này hứa hẹn sẽ sớm được triển khai, góp phần đưa Thanh Hóa trở
thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ hàng đầu của khu vực Bắc Trung Bộ.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
