Doanh nghiệp thành công, Thanh Hóa phát triển

Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ...

Sáng 29/3, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đại diện các bộ, ngành và hơn 800 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước đã tham dự.

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh những cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tỉnh Thanh Hóa cách Thủ đô Hà Nội khoảng 150 km về phía Nam; có diện tích tự nhiên 11.115 km2, dân số trên 4,3 triệu người, đứng thứ 12 về diện tích và thứ 8 về dân số so với cả nước. Thanh Hóa có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh của khu vực và cả nước; có nhiều tiềm năng, lợi thế và điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện về kinh tế xã hội.

Về tiềm năng hạ tầng, Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh cho biết Thanh Hóa sở hữu Khu kinh tế Nghi Sơn với diện tích 106 nghìn ha, là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, có cảng nước sâu Nghi Sơn được quy hoạch là cảng đặc biệt, có khả năng đón tàu trên 100.000 tấn vào cảng. Ngoài ra, tỉnh còn có 19 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 6.000 ha và 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 5.300 ha.

Về lĩnh vực nông nghiệp, Thanh Hóa có tiềm năng đất đai rộng lớn, với trên 243 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp; trên 652 nghìn ha đất sản xuất lâm nghiệp; gần 14 nghìn ha đất nuôi trồng thủy sản; có 102 km bờ biển, với vùng lãnh hải rộng hơn 17.000 km², là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Đặc biệt, về nguồn nhân lực, Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh cho biết: “Cùng với truyền thống hiếu học, cần cù, siêng năng, Thanh Hóa cũng đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, với nguồn nhân lực dồi dào, trên 2,7 triệu lao động. Thanh Hóa có 02 trường Đại học, 01 phân viện Đại học Y Hà Nội và 11 trường Cao Đẳng, là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội và doanh nghiệp”.

“Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trung bình giai đoạn 2021 2025 đạt 10,24%.” Về thu hút đầu tư nước ngoài, ông nhấn mạnh: “Đến nay, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỷ USD, đứng thứ 9 cả nước về thu hút FDI”, Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh cho biết.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh khẳng định cam kết mạnh mẽ: “Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ”.

Đối với nhà đầu tư, Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh cho biết: “Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư tại Thanh Hóa, tỉnh sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đặc biệt, về cơ chế đối thoại với doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Định kỳ hằng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ duy trì lịch tiếp doanh nghiệp để đối thoại, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường bố trí thời gian ít nhất 1 ngày trong tháng để tiếp và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp”.

Kết thúc bài phát biểu, ông Nguyễn Hoài Anh một lần nữa khẳng định: “Với phương châm ‘Doanh nghiệp thành công Thanh Hóa phát triển’, thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài”.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 đã chính thức khai mạc trong không khí hợp tác, tin cậy và kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển đột phá mới.