Thủ tướng yêu cầu Bộ ngoại giao nâng chất lượng dự báo chiến lược

Ngày 11/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị...

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích các xu hướng dịch chuyển của tình hình thế giới và tác động đối với Việt Nam; đồng thời thảo luận các giải pháp làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đa phương và nâng cao hiệu quả ngoại giao phục vụ phát triển.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã xác định “đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy chiến lược về đối ngoại.

Theo Người đứng đầu Chính phủ, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, mọi biến động quốc tế đều tác động trực tiếp tới Việt Nam với mức độ ngày càng đa chiều, liên ngành. Điều này đặt ra yêu cầu ngành ngoại giao phải nâng cao tính chủ động, năng lực dự báo và khả năng phản ứng chính sách, chuẩn bị các kịch bản ứng phó từ sớm, từ xa.

Thủ tướng ghi nhận Bộ Ngoại giao đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; tham mưu hoàn thiện tư duy, đường lối đối ngoại của Đảng; mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam; tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu trong một số lĩnh vực vẫn cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới, nhất là trong mở rộng thị trường, phát huy các ngành có lợi thế và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao khẩn trương cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV thành các chương trình, đề án và giải pháp cụ thể. Trong đó có Nghị quyết của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Kết luận 18-KL/TW và các cơ chế, chính sách liên quan đến hội nhập quốc tế. Các nội dung này phải được trình Chính phủ, Thủ tướng ngay trong tháng 5 và quý II/2026 để sớm triển khai thực hiện.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ; xây dựng hệ thống KPI đánh giá cán bộ; đồng thời chủ động hoàn thiện cơ chế quản lý các hoạt động đối ngoại, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, du lịch và ngoại giao công nghệ.

Đối với công tác đối ngoại cấp cao, Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức tổ chức theo hướng thực chất, hiệu quả, bám sát yêu cầu của đối tác và nhu cầu phát triển của Việt Nam. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý việc triển khai các cam kết quốc tế sau các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động hơn trong nắm bắt tình hình địa bàn, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, lao động và các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu.

Đối với Học viện Ngoại giao, Thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược và mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng tham mưu chính sách đối ngoại.