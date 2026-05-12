Thủ tướng yêu cầu Bộ ngoại giao nâng chất lượng dự báo chiến lược

Minh Kiệt

12/05/2026, 13:14

Ngày 11/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác, thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao. Ảnh: VGP
Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích các xu hướng dịch chuyển của tình hình thế giới và tác động đối với Việt Nam; đồng thời thảo luận các giải pháp làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, đa phương và nâng cao hiệu quả ngoại giao phục vụ phát triển.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã xác định “đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy chiến lược về đối ngoại.

Theo Người đứng đầu Chính phủ, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, mọi biến động quốc tế đều tác động trực tiếp tới Việt Nam với mức độ ngày càng đa chiều, liên ngành. Điều này đặt ra yêu cầu ngành ngoại giao phải nâng cao tính chủ động, năng lực dự báo và khả năng phản ứng chính sách, chuẩn bị các kịch bản ứng phó từ sớm, từ xa.

Thủ tướng ghi nhận Bộ Ngoại giao đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; tham mưu hoàn thiện tư duy, đường lối đối ngoại của Đảng; mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam; tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu trong một số lĩnh vực vẫn cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới, nhất là trong mở rộng thị trường, phát huy các ngành có lợi thế và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao khẩn trương cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV thành các chương trình, đề án và giải pháp cụ thể. Trong đó có Nghị quyết của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Kết luận 18-KL/TW và các cơ chế, chính sách liên quan đến hội nhập quốc tế. Các nội dung này phải được trình Chính phủ, Thủ tướng ngay trong tháng 5 và quý II/2026 để sớm triển khai thực hiện.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ; xây dựng hệ thống KPI đánh giá cán bộ; đồng thời chủ động hoàn thiện cơ chế quản lý các hoạt động đối ngoại, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, du lịch và ngoại giao công nghệ.

Đối với công tác đối ngoại cấp cao, Thủ tướng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức tổ chức theo hướng thực chất, hiệu quả, bám sát yêu cầu của đối tác và nhu cầu phát triển của Việt Nam. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý việc triển khai các cam kết quốc tế sau các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chủ động hơn trong nắm bắt tình hình địa bàn, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, lao động và các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu.

Đối với Học viện Ngoại giao, Thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược và mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng tham mưu chính sách đối ngoại.

bộ ngoại giao ngoại giao Thủ tướng Lê Minh Hưng Tiêu điểm

Ngày 12/5/2026 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật và Hợp tác chiến lược để chuẩn bị cho công tác vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình.

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...

Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội dự kiến triển khai đồng loạt nhiều dự án quy mô lớn, có tác động sâu rộng tới định hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và tái định hình diện mạo đô thị của Thủ đô...

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng và tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026, với hàng loạt giải pháp thúc đẩy đầu tư công, khởi công các dự án hạ tầng trọng điểm và siết chặt quản lý thu - chi ngân sách...

Với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 và 3 tăng lên hơn 1.600 tỷ đồng, dự án vành đai 3 thành phố Huế sẽ bổ sung hạng mục cầu vượt đường sắt quy mô lớn để giải quyết áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại khu vực quốc lộ 1...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Vietcombank đồng hành cùng Quán Nhà Haha, trải nghiệm văn hóa độc đáo mỗi vùng miền

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

