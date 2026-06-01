Bổ sung loạt ưu đãi giá dịch vụ hàng không dân dụng từ ngày 1/7

Từ ngày 1/7/2026, Bộ Xây dựng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về giá dịch vụ hàng không dân dụng đối với hãng hàng không mới tham gia thị trường, hoạt động đào tạo phi công và các chuyến bay đến các cảng hàng không thuộc một số địa bàn...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BXD quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Thông tư số 44/2024/TT-BGTVT.

Theo đó, Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực hàng không dân dụng; tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng.

Theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định phương án giá, báo cáo Bộ Xây dựng ban hành văn bản định giá đối với các dịch vụ như cất cánh, hạ cánh tàu bay; điều hành bay đi, đến; phục vụ hành khách tại cảng hàng không; điều hành bay qua vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. Đồng thời, thực hiện thẩm định đối với một số dịch vụ được định khung giá và định giá tối đa.

Đối với dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cất cánh, hạ cánh tại cảng hàng không Việt Nam là đơn vị thu tiền sử dụng dịch vụ. Tổ chức, cá nhân thực hiện chuyến bay hạ cánh tại các cảng hàng không Việt Nam là đối tượng thanh toán. Mức giá được tính cho một lượt tàu bay thực hiện hạ cánh tại cảng hàng không.

Thông tư quy định đối với các chuyến bay đến các cảng hàng không nhóm A tại vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau, Rạch Giá, mức thu chỉ bằng 60% so với các cảng hàng không nhóm B.

Về chính sách ưu đãi, các chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công không kết hợp khai thác thương mại tại Việt Nam được miễn tiền sử dụng dịch vụ điều hành bay đi, đến và dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay trong 36 tháng đầu kể từ ngày cơ sở đào tạo thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam lần đầu tham gia khai thác thị trường vận chuyển hàng không, mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay đi, đến được áp dụng bằng 50% mức giá do Bộ Xây dựng quyết định trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày bắt đầu khai thác chuyến bay đầu tiên.

Đáng chú ý, Thông tư quy định không thu tiền sử dụng dịch vụ đối với các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay công vụ, chuyến bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ lũ lụt, thiên tai và các nhiệm vụ nhân đạo khác.

Đối với dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không, trẻ em dưới 2 tuổi được miễn thu phí; trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi được áp dụng mức thu bằng 50% mức giá quy định.

Trong lĩnh vực vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản, Thông tư quy định giá tối đa theo 5 nhóm đường bay, gồm: nhóm dưới 500 km; từ 500 km đến dưới 850 km; từ 850 km đến dưới 1.000 km; từ 1.000 km đến dưới 1.280 km và từ 1.280 km trở lên. Mức giá tối đa không bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo đảm an ninh hành khách, hành lý, giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không và các dịch vụ tăng thêm.

Bộ Xây dựng đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thực hiện kê khai, niêm yết và công khai thông tin về giá theo quy định; đồng thời chấp hành hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.