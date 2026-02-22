Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2026

Thủ tướng khẳng định cả nước đã đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh và nghĩa tình, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời phục vụ hiệu quả chuyến công tác đối ngoại quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hoa Kỳ.

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá toàn diện công tác phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Hội nghị khẳng định Tết diễn ra an toàn, ổn định, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương vào việc ngay, quyết liệt thực hiện các mục tiêu năm 2026.

Tham dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và đại diện các cơ quan Trung ương.

Hội nghị tập trung rà soát việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo báo cáo tổng hợp, Thủ tướng đã ban hành một Chỉ thị, bốn Công điện cùng nhiều văn bản chỉ đạo liên quan, yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết.

Các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt và triển khai kịp thời các nhiệm vụ với tinh thần “không để ai không có Tết”, đồng thời gắn hoạt động vui Xuân, đón Tết với các sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

TẾT AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRÊN HẦU HẾT CÁC LĨNH VỰC

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cơ sở y tế trên cả nước duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu.

Thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế được chuẩn bị đầy đủ. Không ghi nhận trường hợp mắc bệnh bạch hầu và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Cả nước ghi nhận 1.431 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết và 955 trường hợp mắc mới bệnh tay chân miệng, trong tầm kiểm soát của ngành y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá toàn diện công tác phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ảnh: TTXVN

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Tổng kinh phí chăm lo, tặng quà Tết đạt hơn 3,7 nghìn tỷ đồng cho khoảng 6,2 triệu lượt đối tượng.

Tiền thưởng Tết cho người lao động bình quân đạt 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán năm 2025. Mức thưởng cao nhất ghi nhận là 1,84 tỷ đồng/người. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp triển khai các hình thức hỗ trợ thiết thực khác và bố trí thời gian nghỉ Tết hợp lý cho người lao động.

Thị trường hàng hóa trong nước cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn hiện tượng lợi dụng dịp lễ, Tết để đầu cơ, trục lợi.

Trong những ngày nghỉ Tết, nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia và công trình trọng điểm vẫn duy trì thi công. Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động làm việc liên tục nhằm bảo đảm tiến độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: TTXVN

Các hoạt động vui Xuân, đón Tết được tổ chức gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Các địa phương chú trọng tổ chức hoạt động văn hóa, lễ hội theo hướng thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống và phong tục tốt đẹp của dân tộc, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền được các cơ quan báo chí triển khai đồng bộ, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Đáng chú ý, hoạt động thông tin đối ngoại được tăng cường, phản ánh sinh động không khí Tết cổ truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng nhiều thứ tiếng.

Về trật tự, an toàn giao thông, trong toàn bộ kỳ nghỉ Tết, cả nước xảy ra 339 vụ tai nạn giao thông, làm 208 người chết và 235 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong dịp này đã xảy ra một vụ tai nạn đường thủy tại hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) khiến sáu người mất tích.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai nghiêm túc. Các lực lượng duy trì tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, cảng biển; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nhìn chung, tình hình an ninh, trật tự trong dịp Tết ổn định.

XÁC LẬP TRỌNG TÂM ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2026

Tại hội nghị, các thành viên Chính phủ thống nhất đánh giá kết quả phục vụ Tết đạt được trên hầu hết các lĩnh vực, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tổ chức làm việc nghiêm túc ngay từ ngày đầu trở lại sau kỳ nghỉ.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu chủ động điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, thích ứng kịp thời với diễn biến tình hình thế giới; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; thúc đẩy giải ngân đầu tư công; chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các Phó Thủ tướng và đại diện các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ tham dự cuộc họp đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: TTXVN

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ tham dự đầy đủ, đồng thời phê bình các trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng.

Thủ tướng khẳng định cả nước đã đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh và nghĩa tình, đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ; đồng thời phục vụ hiệu quả chuyến công tác đối ngoại quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hoa Kỳ.

Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là người đứng đầu, cùng các lực lượng y tế, công an, quân đội, công nhân, kỹ sư và người lao động đã nỗ lực làm việc xuyên Tết vì lợi ích chung của đất nước và nhân dân. Trên cơ sở đó, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2026 rất nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến trong nước và quốc tế để có phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính, tài chính, ngân sách phải tiếp tục được siết chặt; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cắt giảm các khoản chi không cần thiết; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 100%.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tháo gỡ “thẻ vàng” IUU; tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội; tổ chức tốt Tết trồng cây; triển khai đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, chuẩn bị khởi công đồng loạt các dự án theo kế hoạch.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa mở rộng, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm; tăng cường kiểm soát thu – chi ngân sách.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; theo dõi sát thị trường vàng.

Các bộ quản lý chuyên ngành được yêu cầu bám sát tình hình thị trường, sản xuất và đời sống xã hội; chủ động kịch bản ứng phó với các biến động từ bên ngoài; bảo đảm cung ứng đầy đủ năng lượng, hàng hóa thiết yếu; giữ ổn định các lĩnh vực giáo dục, khoa học – công nghệ, an ninh – quốc phòng và đối ngoại.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm – không bàn lùi”, Thủ tướng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên cả nước phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo, nỗ lực hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo.