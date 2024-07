Thừa Thiên Huế sắp tổ chức ngày hội việc làm

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Chương trình việc làm năm 2024, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức Ngày hội việc làm bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ hai - năm 2024 vào lúc 7 giờ ngày 20/7/2024. Địa điểm tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày hội việc làm của tỉnh Thừa Thiên Huế lần này sẽ có 40 doanh nghiệp, các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển dụng lao động trên 7.400 vị trí việc làm trong và ngoài nước, tuyển sinh trên 5.600 chỉ tiêu với nhiều ngành nghề, trình độ.

Ngày hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm nhằm nâng cao nhận thức về việc làm bền vững cho người lao động; cung cấp thông tin về thị trường lao động trong nước và ngoài nước, từ đó giúp người lao động có nhu cầu tìm việc làm tiếp cận, tìm hiểu và tham gia thị trường lao động. Tăng cường gắn kết giữa thị trường lao động và nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo thị trường lao động trên địa bàn tỉnh phát triển linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập.

Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lựa chọn được nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải quyết việc làm cho 9.105 người lao động, tăng 7,4% so với cùng kỳ, đạt 53,6% so với kế hoạch; trong đó, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 1.453 người, đạt 70,9% so với kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận và giải quyết chính sách hỗ trợ cho 184 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, với số tiền 434,2 triệu đồng. Đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 5.598 người, đạt 32,9% kế hoạch; số học sinh đã tốt nghiệp 4.460 người.

Ước đến ngày 30/6/2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh này là 127.529 người, chiếm 20,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm tự nguyện là 17.996 người, chiếm 2,9%. Số người tham gia bảo hiểm y tế tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 1.165.361 người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 99,5%.