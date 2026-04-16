Sáng 16/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Lawrence Wong, trao đổi các định hướng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore.

Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031, bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Cảm ơn thư và cuộc điện đàm chúc mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam sắp ban hành các chính sách mới nhằm thu hút mạnh mẽ hơn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore; đề nghị Singapore hỗ trợ xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng, nâng cấp mạng lưới các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao.

Thủ tướng Lawrence Wong nhất trí cao với các đánh giá và đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất; nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng – an ninh và các lĩnh vực khác, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Singapore cho biết sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp trong năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án hiện diện tại Việt Nam; cam kết tiếp tục hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thông qua các thỏa thuận đào tạo mới và mở rộng Chương trình Hợp tác phát triển Singapore tới các địa phương của Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng tạo đột phá trong các lĩnh vực mới như trao đổi tín chỉ carbon, hợp tác bảo đảm an ninh lương thực.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế trao đổi thường niên giữa hai Thủ tướng; sớm triển khai cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền năm 2026; tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng và ưu tiên nguồn lực triển khai Chương trình hành động về Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025–2030.

Hai bên cũng nhất trí khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý cho dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường phối hợp ASEAN, nhất là trong năm 2027 khi Singapore là Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC; thúc đẩy hợp tác quốc phòng – an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ xây dựng và vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Trung tâm Tính toán hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lawrence Wong trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Singapore.