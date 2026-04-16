Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore

Hà Lê

16/04/2026, 15:25

Sáng 16/4/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Lawrence Wong, trao đổi các định hướng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026–2031, bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ nhằm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả.

Cảm ơn thư và cuộc điện đàm chúc mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam sắp ban hành các chính sách mới nhằm thu hút mạnh mẽ hơn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore; đề nghị Singapore hỗ trợ xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế; mở rộng, nâng cấp mạng lưới các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao.

Thủ tướng Lawrence Wong nhất trí cao với các đánh giá và đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, khẳng định Singapore coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất; nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi cấp cao, hợp tác kinh tế, quốc phòng – an ninh và các lĩnh vực khác, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Singapore cho biết sẽ nâng tổng số VSIP tại Việt Nam lên 30 khu công nghiệp trong năm 2026, nhân kỷ niệm 30 năm dự án hiện diện tại Việt Nam; cam kết tiếp tục hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược thông qua các thỏa thuận đào tạo mới và mở rộng Chương trình Hợp tác phát triển Singapore tới các địa phương của Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng tạo đột phá trong các lĩnh vực mới như trao đổi tín chỉ carbon, hợp tác bảo đảm an ninh lương thực.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, trong đó có cơ chế trao đổi thường niên giữa hai Thủ tướng; sớm triển khai cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền năm 2026; tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng và ưu tiên nguồn lực triển khai Chương trình hành động về Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2025–2030.

Hai bên cũng nhất trí khả năng ký kết Hiệp định liên chính phủ về mua bán điện phát thải carbon thấp xuyên biên giới, tạo khuôn khổ pháp lý cho dự án xuất khẩu điện gió từ Việt Nam sang Singapore.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tăng cường phối hợp ASEAN, nhất là trong năm 2027 khi Singapore là Chủ tịch ASEAN và Việt Nam đăng cai APEC; thúc đẩy hợp tác quốc phòng – an ninh, chống tội phạm xuyên quốc gia, ủng hộ xây dựng và vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Trung tâm Tính toán hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, thực chất.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lawrence Wong trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Singapore.

Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác năng lượng – chuỗi cung ứng

Phát động thi đua tăng trưởng 2 con số, lấy hiệu quả làm thước đo

Từ khóa:

Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore Singapore Thủ tướng Lê Minh Hưng

Đọc thêm

Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng nhanh và áp lực đa dạng hóa nguồn cung ngày càng lớn, Việt Nam đang tìm kiếm các đối tác tin cậy cho các nguồn nhiên liệu chuyển tiếp như LNG. Trao đổi với VnEconomy, ngài Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam cho biết nước này sẵn sàng mở rộng cung ứng LNG, thúc đẩy hợp tác đầu tư và xây dựng các quan hệ đối tác dài hạn với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.

Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) năm nay nhấn mạnh chủ đề "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, nhấn mạnh truyền thống gắn bó, tri ân sự giúp đỡ trong các giai đoạn lịch sử.

Chiều 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy