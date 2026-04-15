Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác năng lượng – chuỗi cung ứng

Ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng, đề xuất ba định hướng hợp tác nhằm ứng phó khủng hoảng năng lượng và bảo đảm ổn định, thông suốt chuỗi cung ứng khu vực.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Nhật Bản chủ trì.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng hợp tác quan trọng để giải quyết các vấn đề năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng - Ảnh: VGP

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 15 quốc gia và tổ chức quốc tế, gồm 10 nước thành viên AZEC là Nhật Bản, Australia, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam; cùng 5 nước khách mời Hàn Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Đông Timor và lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Năng lượng quốc tế (IEA).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đứng trước nguy cơ đứt gãy, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng và ổn định kinh tế của các quốc gia châu Á.

Thủ tướng Takaichi Sanae công bố Nhật Bản quyết định dành gói tài chính 10 tỷ USD nhằm hỗ trợ các nước châu Á đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, ứng phó các tình huống khẩn cấp và nâng cao khả năng phục hồi kinh tế, năng lượng trong dài hạn. Nhật Bản đồng thời đề xuất nâng cấp sáng kiến AZEC lên AZEC 2.0.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhận định khủng hoảng năng lượng hiện nay không chỉ xuất phát từ những biến động ngắn hạn mà còn phản ánh các mất cân đối mang tính cấu trúc, cùng sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia trong tiếp cận nguồn tài nguyên năng lượng.

Thủ tướng nhấn mạnh, giải pháp căn cơ không chỉ là đa dạng hóa nguồn cung mà cần tăng cường tin cậy chiến lược, thúc đẩy hợp tác, đối thoại và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: VGP

Khẳng định Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, coi phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh là ưu tiên chiến lược, Thủ tướng Chính phủ đề xuất ba định hướng hợp tác nhằm ứng phó khủng hoảng năng lượng và bảo đảm ổn định, thông suốt chuỗi cung ứng.

Thứ nhất, trong ngắn hạn, các nước cần tăng cường hợp tác và phối hợp chính sách nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, thuận lợi hóa thương mại và duy trì ổn định, thông suốt các chuỗi cung ứng nhất là về năng lượng và lương thực.

Thứ hai, trong trung và dài hạn, cần nâng cao tự chủ chiến lược và năng lực chống chịu của các nền kinh tế thông qua phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ, tăng cường dự trữ chiến lược và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ.

Thứ ba, cần đẩy nhanh triển khai hiệu quả, thực chất các dự án hợp tác trong khuôn khổ AZEC, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tiễn của từng quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ ủng hộ sáng kiến nâng cấp AZEC lên AZEC 2.0 và khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản và các đối tác để triển khai hiệu quả các sáng kiến của AZEC, qua đó đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực.

Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản, bày tỏ quan ngại trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm các tuyến lưu thông hàng hóa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế

Các đại biểu ủng hộ sáng kiến AZEC 2.0 và khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác nhằm củng cố an ninh năng lượng và ổn định chuỗi cung ứng châu Á.