Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác năng lượng – chuỗi cung ứng
Hà Lê
15/04/2026, 17:02
Ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng, đề xuất ba định hướng hợp tác nhằm ứng phó khủng hoảng năng lượng và bảo đảm ổn định, thông suốt chuỗi cung ứng khu vực.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Nhật Bản chủ trì.
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo 15 quốc gia và tổ chức quốc tế, gồm 10 nước thành viên AZEC là Nhật Bản, Australia, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam; cùng 5 nước khách mời Hàn Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka, Đông Timor và lãnh đạo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Năng lượng quốc tế (IEA).
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đứng trước nguy cơ đứt gãy, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh năng lượng và ổn định kinh tế của các quốc gia châu Á.
Thủ tướng Takaichi Sanae công bố Nhật Bản quyết định dành gói tài chính 10 tỷ USD nhằm hỗ trợ các nước châu Á đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, ứng phó các tình huống khẩn cấp và nâng cao khả năng phục hồi kinh tế, năng lượng trong dài hạn. Nhật Bản đồng thời đề xuất nâng cấp sáng kiến AZEC lên AZEC 2.0.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhận định khủng hoảng năng lượng hiện nay không chỉ xuất phát từ những biến động ngắn hạn mà còn phản ánh các mất cân đối mang tính cấu trúc, cùng sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia trong tiếp cận nguồn tài nguyên năng lượng.
Thủ tướng nhấn mạnh, giải pháp căn cơ không chỉ là đa dạng hóa nguồn cung mà cần tăng cường tin cậy chiến lược, thúc đẩy hợp tác, đối thoại và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Khẳng định Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, coi phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh là ưu tiên chiến lược, Thủ tướng Chính phủ đề xuất ba định hướng hợp tác nhằm ứng phó khủng hoảng năng lượng và bảo đảm ổn định, thông suốt chuỗi cung ứng.
Thứ nhất, trong ngắn hạn, các nước cần tăng cường hợp tác và phối hợp chính sách nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, thuận lợi hóa thương mại và duy trì ổn định, thông suốt các chuỗi cung ứng nhất là về năng lượng và lương thực.
Thứ hai, trong trung và dài hạn, cần nâng cao tự chủ chiến lược và năng lực chống chịu của các nền kinh tế thông qua phát triển hạ tầng năng lượng đồng bộ, tăng cường dự trữ chiến lược và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ.
Thứ ba, cần đẩy nhanh triển khai hiệu quả, thực chất các dự án hợp tác trong khuôn khổ AZEC, phù hợp với năng lực và điều kiện thực tiễn của từng quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ bày tỏ ủng hộ sáng kiến nâng cấp AZEC lên AZEC 2.0 và khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản và các đối tác để triển khai hiệu quả các sáng kiến của AZEC, qua đó đóng góp vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì chuỗi cung ứng và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực.
Lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản, bày tỏ quan ngại trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm các tuyến lưu thông hàng hóa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
Các đại biểu ủng hộ sáng kiến AZEC 2.0 và khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác nhằm củng cố an ninh năng lượng và ổn định chuỗi cung ứng châu Á.
Thủ tướng chốt thời hạn: Dứt điểm tồn đọng, đưa Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 vào hoạt động trong quý II/2026
14:20, 14/04/2026
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng: 20/4 phải xong phương án cắt giảm thủ tục
Việt Nam – Slovakia: Làm mới quan hệ song phương bằng tin cậy chính trị và hợp tác sâu sắc
Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Robert Fico đã làm mới quan hệ song phương, nâng tầm tin cậy chính trị và mở ra chương hợp tác sâu sắc hơn giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung.
Tại Bắc Kinh, lãnh đạo cao nhất Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, khẳng định coi trọng bồi dưỡng thế hệ kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống.
Phát động thi đua tăng trưởng 2 con số, lấy hiệu quả làm thước đo
Chủ trì Phiên họp thứ I Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2026–2031, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu phong trào thi đua gắn chặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, bền vững, thực chất và có kết quả đầu ra định lượng.
Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”
Trước những “cơn gió ngược” từ rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong quý 2/2026 là phải bảo đảm bằng được nguồn cung đầu vào, ổn định an ninh năng lượng và logistics, đồng thời theo dõi sát diễn biến cầu thế giới để có phản ứng chính sách phù hợp.
Mở cửa thị trường Trung Quốc cho bưởi và chanh Việt Nam
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã chính thức ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: