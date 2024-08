Thực hiện nghiêm túc, triển khai hiệu quả công tác đặc xá năm 2024

Ngày 28/8, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn số 3544 về việc triển khai công tác tuyên truyền đặc xá năm 2024.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ nội dung các văn bản về đặc xá năm 2024 để người dân và các phạm nhân hiểu rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét đặc xá… để họ có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, tự đối chiếu, giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng, tránh nhầm lẫn, sai sót.

Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân xóa bỏ mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng, khuyến khích họ phấn đấu học tập, rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội.

Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những điển hình tiên tiến nhằm đẩy lùi cái xấu, tiêu cực trong xã hội, tạo sự đồng thuận của người dân với các chủ trương, chính sách về đặc xá, cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin để đánh giá tình hình, không bị các thế lực xấu lợi dụng…

“Đây là đợt đặc xá với số lượng lớn, vì vậy Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí chỉ đạo tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương trên của Đảng và Nhà nước để mọi người hiểu rõ được mục đích và ý nghĩa của việc đặc xá; qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương”, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu.

Trước đó, ngày 7/8, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 76 về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2024.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đặc xá năm 2024, thực hiện tốt chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm đạt kết quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu, thường trực cho Hội đồng tư vấn đặc xá; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an quản lý; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chặt chẽ việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Tòa án nhân dân tối cao trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp chủ trì việc xét đề nghị đặc xá cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, UBND các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm Quyết định số 758/2024 về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn số 88 của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công; tổ chức phổ biến, quán triệt, bảo đảm công tác đặc xá thực hiện thống nhất, an toàn, công khai, minh bạch, theo quy trình chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng điều kiện quy định pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, sai sót.