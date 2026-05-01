Thứ Sáu, 01/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

01/05/2026, 11:33

Kinh tế Đài Loan ghi nhận tăng trưởng 13,7% trong quý 1/2026, nhờ xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ, vượt mọi dự báo...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Kinh tế Đài Loan ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 1987, khi nhu cầu trên thế giới đối với các sản phẩm công nghệ phục vụ hạ tầng điện toán trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng cao, giúp nền kinh tế này vượt qua những gián đoạn do chiến sự Iran gây ra.

Theo số liệu vừa được Cơ quan Thống kê Đài Loan công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Đài Loan quý 1/2026 tăng gần 13,7% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng khoảng 12,7% của quý trước đó. Kết quả này vượt tất cả dự báo của các nhà kinh tế trong khảo sát của hãng tin Bloomberg. Mức dự báo trung vị của các nhà kinh tế là 11,3%.

Cơ quan Thống kê Đài Loan cho biết tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng chủ yếu nhờ xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng cá nhân đều mạnh hơn dự báo. 

Kết quả này giúp xoa dịu lo ngại rằng cú sốc giá năng lượng toàn cầu sau chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran sẽ gây sức ép lớn lên kinh tế Đài Loan.

Xuất khẩu - trụ cột của nền kinh tế quy mô 922 tỷ USD này - đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3, tăng gần 62% so với tháng 3/2025. Trong cả quý 1, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thực tế của Đài Loan tăng 35,25% so với cùng kỳ năm 2025, nhờ nhu cầu toàn cầu tăng mạnh đối với các sản phẩm phục vụ công nghệ AI và hạ tầng liên quan.

Trong quý 1, tiêu dùng tư nhân của Đài Loan tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2025, nhờ chi tiêu cho viễn thông, giải trí và vận tải tăng, cũng như nhu cầu du lịch nước ngoài của người dân phục hồi mạnh. Thị trường tài chính khởi sắc, kéo theo giao dịch cổ phiếu và quỹ đầu tư sôi động hơn, cũng hỗ trợ tiêu dùng cá nhân.

“Siêu chu kỳ công nghệ vẫn đang diễn biến tích cực, bất chấp những biến động do xung đột ở Trung Đông gây ra. Ngay cả khi tăng trưởng chung cả năm giảm xuống một chữ số, mức tăng rất cao trong quý 1 vẫn đủ để giúp Đài Loan trở thành một trong những nền kinh tế nổi bật nhất châu Á”, ông Raymond Yeung, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực Trung Quốc mở rộng tại tập đoàn ngân hàng Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), nhận xét với Bloomberg.

Bộ Tài chính Đài Loan dự báo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trong quý 2. Động lực đến từ nhu cầu xây dựng hạ tầng điện toán trên toàn cầu, làn sóng đầu tư của các công ty dịch vụ điện toán đám mây lớn và xu hướng phát triển năng lực tự chủ về AI tại nhiều quốc gia.

Kinh tế Đài Loan đã duy trì đà tăng rõ rệt từ năm ngoái khi GDP quý 1 tăng 5,54%, 7,71% trong quý 2, 8,42% trong quý 3 và 12,65% trong quý 4 so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm ngoái, GDP Đài Loan tăng 8,68%, nằm trong nhóm 7 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Thống kê Đài Loan đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay từ mức dự báo 3,4% trước đó lên 7,71%. Sau khi số liệu quý 1 vượt xa kỳ vọng, khả năng dự báo tiếp tục được điều chỉnh tăng cũng lớn hơn. Tờ báo Liberty Times dự báo GDP Đài Loan có thể tăng hơn 8% trong năm nay nếu xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Trước khi số liệu mới được công bố, Ngân hàng Trung ương Đài Loan (CBC) và Cơ quan Thống kê Đài Loan đều dự báo GDP quý 1 tăng khoảng 11,5%.

Trong tháng 4, thị trường chứng khoán Đài Loan đã vượt Anh về tổng vốn hóa, trở thành thị trường lớn thứ 7 thế giới. Theo dữ liệu của Bloomberg, vào thứ Năm (16/4), tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Đài Loan đạt 4,13 nghìn tỷ USD, cao hơn mức 4,09 nghìn tỷ USD của thị trường chứng khoán Anh.

Hàn Quốc - nền kinh tế cạnh tranh trực tiếp với Đài Loan trong ngành bán dẫn - cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhưng tốc độ thấp hơn đáng kể. GDP của Hàn Quốc trong quý 1/2026 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025. 

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón cơ hội từ thị trường carbon

eMagazine

Đón cơ hội từ thị trường carbon

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

eMagazine

Khát vọng dân tộc: Động lực giúp Việt Nam bứt phá trong cuộc đua công nghệ

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vietjet ghi nhận tăng trưởng ấn tượng quý 1/2026, tự tin bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Chứng khoán

2

“Tiến thoái lưỡng nan” vì chiến tranh, ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Thế giới

3

Gia hạn thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến cuối tháng 6/2026

Thị trường

4

GDP Đài Loan tăng mạnh nhất 39 năm nhờ làn sóng AI

Thế giới

5

Công nhân Việt Nam – sức đẩy bền bỉ trong hành trình phát triển đất nước

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy