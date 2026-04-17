Đài Loan vượt Anh về vốn hóa thị trường chứng khoán, đứng thứ 7 toàn cầu

Đức Anh

17/04/2026, 08:20

Riêng TSMC hiện chiếm tới 45% tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Đài Loan...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Thị trường chứng khoán Đài Loan vừa vượt Anh về tổng giá trị vốn hóa, trở thành thị trường lớn thứ 7 thế giới, khi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu đối với con chip do công ty Đài Loan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sản xuất.

Theo dữ liệu thống kê từ hãng tin Bloomberg, trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/4), tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Đài Loan đã đạt 4,13 nghìn tỷ USD, cao hơn mức 4,09 nghìn tỷ USD của thị trường chứng khoán Anh.

Động lực lớn nhất đằng sau sự vươn lên của Đài Loan là làn sóng đầu tư vào AI, theo đó nhiều công ty trong lĩnh vực này phụ thuộc vào nguồn cung con chip từ TSMC. Riêng TSMC hiện chiếm tới 45% tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Đài Loan.

"Đây là siêu chu kỳ của công nghệ và AI", ông William Bratton, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng BNP Paribas, nhận định với tờ báo Financial Times.

Đà bứt lên của thị trường Đài Loan diễn ra cùng thời điểm TSMC - hãng chế tạo chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới - công bố kết quả kinh doanh quý 1 cao kỷ lục. Trong quý, Lợi nhuận ròng của TSMC tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, lên 572,5 tỷ đôla Đài Loan, tương đương 18 tỷ USD, vượt dự báo của các nhà phân tích. Trong khi đó, doanh thu của công ty tăng 35%, đạt 1.134,1 tỷ đôla Đài Loan.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu TSMC đã tăng gần 1/3 và lập đỉnh lịch sử trong phiên thứ Năm. Công ty này hiện đạt vốn hóa 54,07 nghìn tỷ đôla Đài Loan, tương đương 1,75 nghìn tỷ USD/

Hồi tháng 1, TSMC cho biết sẽ đẩy nhanh đầu tư mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu con chip ngày càng lớn, trong bối cảnh nhiều khách hàng của công ty vẫn phải chật vật với tình trạng thiếu nguồn cung.

"Chúng tôi đang sử dụng mọi biện pháp có thể, ở bất cứ đâu và theo mọi cách có thể, để tối đa hóa khả năng hỗ trợ khách hàng trên tất cả nền tảng", ông CC Wei, CEO của TSMC, cho biết.

Trước nhu cầu con chip AI tăng mạnh, TSMC cho biết kế hoạch đầu tư vốn năm nay có thể nghiêng về sát ngưỡng trên của khoảng dự kiến 52 - 56 tỷ USD. 

Ông Wei dự báo doanh thu cả năm của công ty sẽ tăng hơn 30%, cao hơn mức dự báo trước đó.

Trong một năm qua, phần lớn mức tăng của thị trường chứng khoán châu Á đến từ TSMC cũng như hai công ty chế tạo chip Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix.

“Trên thực tế, Anh và phần lớn quốc gia châu Âu không có nhiều doanh nghiệp niêm yết hưởng lợi trực tiếp từ siêu chu kỳ công nghệ này, ngoại trừ ASML của Hà Lan", ông Bratton chỉ ra. Theo ông, nếu đà tăng nhờ AI tiếp diễn, Hàn Quốc mới là thị trường đáng chú ý tiếp theo và nước này cũng có thể vượt Anh.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, Hàn Quốc hiện xếp ngay sau Anh với tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức 3,7 nghìn tỷ USD. Các thị trường xếp trên Đài Loan gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Ấn Độ và Canada.

Dữ liệu của Bloomberg chủ yếu chủ yếu gồm vốn hóa của doanh nghiệp nội địa tại từng thị trường, không bao gồm công ty niêm yết thứ cấp, chứng chỉ lưu ký hay các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Do đó, nếu xét trên quy mô rộng hơn, thị trường tài chính London vẫn lớn hơn thị trường Đài Loan.

Từ đầu năm đến nay, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 6,1%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 26,5% của chỉ số Taiex của Đài Loan.

Ngành chip Đài Loan kêu gọi tích trữ helium, LNG

Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại

Đài Loan: Xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 16 năm qua nhờ nhu cầu lớn về chip

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Ấn Độ: Lao động bỏ về quê vì giá gas cao, các nhà máy điêu đứng

Châu Á rung lắc ra sao khi Hormuz bất ổn?

Mặc giá dầu nhảy lên gần 100 USD/thùng, chứng khoán Mỹ lập thêm kỷ lục mới

Giá vàng bị ghìm dưới mốc 4.800 USD/oz khi giá dầu và đồng USD tăng trở lại

