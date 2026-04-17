Đài Loan vượt Anh về vốn hóa thị trường chứng khoán, đứng thứ 7 toàn cầu

Thị trường chứng khoán Đài Loan vừa vượt Anh về tổng giá trị
vốn hóa, trở thành thị trường lớn thứ 7 thế giới, khi làn sóng đầu tư vào trí
tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu đối với con chip do công ty Đài Loan Taiwan
Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) sản xuất.
Theo dữ liệu thống kê từ hãng tin Bloomberg, trong phiên
giao dịch ngày thứ Năm (16/4), tổng vốn hóa thị trường chứng khoán Đài Loan đã
đạt 4,13 nghìn tỷ USD, cao hơn mức 4,09 nghìn tỷ USD của thị trường chứng khoán
Anh.
Động lực lớn nhất đằng sau sự vươn lên của Đài Loan là làn
sóng đầu tư vào AI, theo đó nhiều công ty trong lĩnh vực này phụ thuộc vào nguồn
cung con chip từ TSMC. Riêng TSMC hiện chiếm tới 45% tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Đài Loan.
"Đây là siêu chu kỳ của công nghệ và AI", ông
William Bratton, trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường cổ phiếu khu vực châu Á -
Thái Bình Dương tại ngân hàng BNP Paribas, nhận định với tờ báo Financial
Times.
Đà bứt lên của thị trường Đài Loan diễn ra cùng thời điểm
TSMC - hãng chế tạo chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới - công bố kết quả kinh
doanh quý 1 cao kỷ lục. Trong quý, Lợi nhuận ròng của TSMC tăng 58% so với cùng
kỳ năm trước, lên 572,5 tỷ đôla Đài Loan, tương đương 18 tỷ USD, vượt dự báo của các
nhà phân tích. Trong khi đó, doanh thu của công ty tăng 35%, đạt 1.134,1 tỷ đôla Đài Loan.
Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu TSMC đã tăng gần 1/3 và lập
đỉnh lịch sử trong phiên thứ Năm. Công ty này hiện đạt vốn hóa 54,07 nghìn tỷ đôla Đài Loan, tương đương 1,75 nghìn tỷ USD/
Hồi tháng 1, TSMC cho biết sẽ đẩy nhanh đầu tư mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu
cầu con chip ngày càng lớn, trong bối cảnh nhiều khách hàng của công ty vẫn phải chật vật với
tình trạng thiếu nguồn cung.
"Chúng tôi đang sử dụng mọi biện pháp có thể, ở bất cứ
đâu và theo mọi cách có thể, để tối đa hóa khả năng hỗ trợ khách hàng trên tất
cả nền tảng", ông CC Wei, CEO của TSMC, cho biết.
Trước nhu cầu con chip AI tăng mạnh, TSMC cho biết kế hoạch đầu tư vốn năm nay có thể nghiêng về sát ngưỡng trên của khoảng dự kiến 52 - 56 tỷ USD.
Ông Wei dự báo doanh thu cả năm của công ty sẽ tăng hơn 30%,
cao hơn mức dự báo trước đó.
Trong một năm qua, phần lớn mức tăng của thị trường chứng
khoán châu Á đến từ TSMC cũng như hai công ty chế tạo chip Hàn Quốc là Samsung
và SK Hynix.
“Trên thực tế, Anh và phần lớn quốc gia châu Âu không có nhiều
doanh nghiệp niêm yết hưởng lợi trực tiếp từ siêu chu kỳ công nghệ này, ngoại
trừ ASML của Hà Lan", ông Bratton chỉ ra. Theo ông, nếu đà tăng nhờ AI tiếp
diễn, Hàn Quốc mới là thị trường đáng chú ý tiếp theo và nước này cũng có thể
vượt Anh.
Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, Hàn Quốc hiện xếp ngay
sau Anh với tổng vốn hóa thị trường hiện ở mức 3,7 nghìn tỷ USD. Các thị trường
xếp trên Đài Loan gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Ấn Độ và Canada.
Dữ liệu của Bloomberg chủ yếu chủ yếu gồm vốn hóa của doanh
nghiệp nội địa tại từng thị trường, không bao gồm công ty niêm yết thứ cấp, chứng
chỉ lưu ký hay các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Do đó, nếu xét trên quy mô rộng
hơn, thị trường tài chính London vẫn lớn hơn thị trường Đài Loan.
Từ đầu năm đến nay, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 6,1%, thấp
hơn đáng kể so với mức tăng 26,5% của chỉ số Taiex của Đài Loan.