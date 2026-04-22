Thuduc House được gỡ lệnh cưỡng chế thuế, khôi phục hoạt động

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (mã TDH-HOSE) thông báo về việc thực hiện Bản án hành chính phúc thẩm.

Ngày 21/04/2026, TDH cho biết đã nhận được thông báo của Thuế TP Hồ Chí Minh “V/v thực hiện Bản án hành chính phúc thẩm số 332/2025/HC-PT ngày 23/9/2025 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện theo quyết định của Bản án hành chính phúc thẩm số 332/2025/HC-PT ngày 23/9/2025 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh. Cụ thể: hủy 03 Quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 5438/QĐ-CT ngày 25/12/2020, số 5439/QĐ-CT ngày 25/12/2020 và số 66/QĐ-CT ngày 11/01/2021;

Tiếp theo là hủy các quyết định phái sinh từ 03 quyết định trên (quyết định về việc dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; ngừng sử dụng hóa đơn; phong tỏa tài khoản ngân hàng (đình chỉ xét xử các quyết định này do hết hiệu lực tại thời điểm xét xử); và thông báo tiền nợ thuế từ tháng 12/2020 đến tháng 4/2025 liên quan đến phần tiền chậm nộp của khoản tiền 365.547.441.471 đồng) của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh (nay là Thuế TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, ngày 29/10/2025, TDH đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty về việc nhận được Bản Án từ Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh. Việc nhận được Thông Báo số 9836 của Thuế TP Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho TDH tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn đọng trong thời gian qua. Đồng thời, thông báo này đã góp phần khẳng định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của TDH trong lĩnh vực thuế đối với vụ án hình sự linh kiện điện tử có liên quan.

Kết thúc năm 2025, TDH ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất đạt hơn 108 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 305 tỷ đồng). Nguyên nhân là do khoản thu nhập từ việc thu hồi được khoản thi hành án trong vụ án Trần Hoàn Tiên và đồng phạm số tiền là 23 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty ghi nhận khoản thu nhập khác từ việc sắp xếp lại công nợ phải trả trên 10 năm. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm trong kỳ (324 tỷ đồng trên báo cáo riêng và hơn 328 tỷ đồng trên báo cáo hợp nhất) là kết quả của chiến lược tái cấu trúc hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và cắt giảm các chi phí không cần thiết và công ty cũng không trích lập các khoản dự phòng, phản ánh tình hình tài chính cải thiện tích cực hơn so với các kỳ trước.

Thêm nữa khoản thu nhập hơn 91 tỷ từ việc thắng kiện vụ kiện hành chính về “Khiếu kiện quyết định hành chính” giữa TDH và Chi cục thuế khu vực II (hiện nay là Thuế Thành phố Hồ Chí Minh), liên quan đến vụ việc công ty bị ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty tại các ngân hàng. Ngày 23/09/2025 tại phiên tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử đã tuyên bác bỏ toàn bộ kháng cáo của Chi cục Thuế Khu vực II và Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực II (hiện nay là Thuế Thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025 tại bản án phúc thẩm số 332/2025/HC-PT ngày 23/09/2025.

Được biết hồi đầu tháng 4/2026, HOSE thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TDH do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 là - 947,65 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 40 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/3/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.