Quỹ KIM Việt Nam rời nhóm cổ đông lớn tại CTD

Theo đó, Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam vừa thông báo 4 quỹ thành viên của Quỹ này đã bán tổng cộng 950.000 cổ phiếu CTD, trong phiên 08/05.

Trong đó, bán nhiều nhất là KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund với 500.000 cp CTD, KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund bán 250.000 cổ phiếu; Hai quỹ còn lại là TMAM Vietnam Equity Mother Fund và KIM Vietnam Growth Equity Fund đều bán 100.000 cổ phiếu CTD.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm KIM Việt Nam giảm từ 5.353.404 cổ phiếu, chiếm 5,03% xuống còn 4.403.404 cổ phiếu, chiếm 4,13% và chính thức không còn là cổ đông lớn của Coteccons.

Trước đó, CTD công bố thông tin ngày 05/05 về việc nhận được quyết định số 1178/2026/QĐST-KDTM ngày 21/04/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 5 - TPHCM về việc công nhận sự thỏa thuận trong vụ án kinh doanh thương mại số 1422/2024/TLST-KDTM được thụ lý từ tháng 7/2024 và đáng chú ý là CTD không nêu chi tiết nội dung vụ việc.

Mới đây, SSI Research đã có khuyến nghị "trung lập" đối với cổ phiếu CTD với giá mục tiêu 1 năm là 91.300 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể: SSI Research cho rằng CTD là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành xây dựng, được hỗ trợ bởi nền tảng vốn mạnh, đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng năng lực triển khai các dự án FDI theo tiêu chuẩn ESG. Cơ cấu backlog đa dạng góp phần củng cố triển vọng doanh thu đến hết năm 2026–2027. Tuy nhiên, CTD hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng là 12,8x và P/B 0,9x – phần nào đã phản ánh những yếu tố tích cực này.

Do đó, dựa trên kết hợp phương pháp định giá P/E và P/B, giá mục tiêu của CTD là 91.300 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 13,3%. SSI Research duy trì khuyến nghị "trung lập".

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research thì lượng backlog và tỷ lệ bán hàng lặp lại (repeat sales). Tính đến cuối Q3/NTC2026 (năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/7 và kết thúc vào ngày 30/6 năm sau), lượng backlog đạt 65,5 nghìn tỷ đồng (+85% svck), trong đó 59% đến từ các dự án nhà ở và 23% từ hạ tầng - được thúc đẩy bởi các dự án lớn như APEC Phú Quốc và Sân bay Quốc tế Phú Quốc. Tỷ lệ repeat sales đạt hơn 70%, cho thấy lượng backlog ổn định và tăng trưởng doanh thu được đảm bảo.

Đẩy mạnh đầu tư công góp phần củng cố triển vọng tăng trưởng. Giá trị hợp đồng ký mới của CTD trong 9T NTC2026 tăng mạnh lên 19,2 nghìn tỷ đồng, trong đó các dự án đầu tư công đóng góp 40% tổng giá trị hợp đồng. Chúng tôi đánh giá sự chuyển dịch sang mảng hạ tầng là tích cực, với tiềm năng tăng trưởng tốt và giúp giảm sự phụ thuộc vào phân khúc nhà ở vốn đang chịu áp lực từ lãi suất cao.

Vị thế tài chính tốt. Tính đến cuối Q3/NTC2026, CTD ghi nhận 6.164 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn, tỷ lệ tiền mặt ròng/vốn chủ sở hữu là 0,78x. Các khoản nợ xấu hiện chủ yếu liên quan đến Tân Hoàng Minh có chuyển biến tích cực khi doanh nghiệp này trở lại thị trường vào năm 2026 cùng quá trình tái cơ cấu dòng tiền có thể giúp cải thiện khả năng thu hồi nợ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 (từ ngày 01/01-31/03/2026), CTD ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.409 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ (5.002,8 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt gần 119 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ (57 tỷ).

Lũy kế 9 tháng năm tài chính 2026, doanh thu thuần đạt 23,868 tỷ đồng, tăng 43% (16.647 tỷ); lợi nhuận đạt gần 642 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ (254,7 tỷ đồng).