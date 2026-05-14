Thứ Năm, 14/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Quỹ KIM Việt Nam rời nhóm cổ đông lớn tại CTD

Hà Anh

14/05/2026, 07:33

Quỹ KIM Việt Nam vừa thông báo 4 quỹ thành viên của Quỹ này đã bán tổng cộng 950.000 cổ phiếu CTD, trong phiên 08/05.

Sơ đồ giá cổ phiếu CTD trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu CTD trên TradingView.

Báo cáo về ngày không còn cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CTD-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam vừa thông báo 4 quỹ thành viên của Quỹ này đã bán tổng cộng 950.000 cổ phiếu CTD, trong phiên 08/05.

Trong đó, bán nhiều nhất là KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund với 500.000 cp CTD, KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund bán 250.000 cổ phiếu; Hai quỹ còn lại là TMAM Vietnam Equity Mother Fund và KIM Vietnam Growth Equity Fund đều bán 100.000 cổ phiếu CTD.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm KIM Việt Nam giảm từ 5.353.404 cổ phiếu, chiếm 5,03% xuống còn 4.403.404 cổ phiếu, chiếm 4,13% và chính thức không còn là cổ đông lớn của Coteccons.

Trước đó, CTD công bố thông tin ngày 05/05 về việc nhận được quyết định số 1178/2026/QĐST-KDTM ngày 21/04/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 5 - TPHCM về việc công nhận sự thỏa thuận trong vụ án kinh doanh thương mại số 1422/2024/TLST-KDTM được thụ lý từ tháng 7/2024 và đáng chú ý là CTD không nêu chi tiết nội dung vụ việc.

Mới đây, SSI Research đã có khuyến nghị "trung lập" đối với cổ phiếu CTD với giá mục tiêu 1 năm là 91.300 đồng/cổ phiếu.

Cụ thể: SSI Research cho rằng CTD là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành xây dựng, được hỗ trợ bởi nền tảng vốn mạnh, đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cùng năng lực triển khai các dự án FDI theo tiêu chuẩn ESG. Cơ cấu backlog đa dạng góp phần củng cố triển vọng doanh thu đến hết năm 2026–2027. Tuy nhiên, CTD hiện đang giao dịch ở mức P/E dự phóng là 12,8x và P/B 0,9x – phần nào đã phản ánh những yếu tố tích cực này.

Do đó, dựa trên kết hợp phương pháp định giá P/E và P/B, giá mục tiêu của CTD là 91.300 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá là 13,3%. SSI Research duy trì khuyến nghị "trung lập".

Theo luận điểm đầu tư của SSI Research thì lượng backlog và tỷ lệ bán hàng lặp lại (repeat sales). Tính đến cuối Q3/NTC2026 (năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/7 và kết thúc vào ngày 30/6 năm sau), lượng backlog đạt 65,5 nghìn tỷ đồng (+85% svck), trong đó 59% đến từ các dự án nhà ở và 23% từ hạ tầng - được thúc đẩy bởi các dự án lớn như APEC Phú Quốc và Sân bay Quốc tế Phú Quốc. Tỷ lệ repeat sales đạt hơn 70%, cho thấy lượng backlog ổn định và tăng trưởng doanh thu được đảm bảo.

Đẩy mạnh đầu tư công góp phần củng cố triển vọng tăng trưởng. Giá trị hợp đồng ký mới của CTD trong 9T NTC2026 tăng mạnh lên 19,2 nghìn tỷ đồng, trong đó các dự án đầu tư công đóng góp 40% tổng giá trị hợp đồng. Chúng tôi đánh giá sự chuyển dịch sang mảng hạ tầng là tích cực, với tiềm năng tăng trưởng tốt và giúp giảm sự phụ thuộc vào phân khúc nhà ở vốn đang chịu áp lực từ lãi suất cao.

Vị thế tài chính tốt. Tính đến cuối Q3/NTC2026, CTD ghi nhận 6.164 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn, tỷ lệ tiền mặt ròng/vốn chủ sở hữu là 0,78x. Các khoản nợ xấu hiện chủ yếu liên quan đến Tân Hoàng Minh có chuyển biến tích cực khi doanh nghiệp này trở lại thị trường vào năm 2026 cùng quá trình tái cơ cấu dòng tiền có thể giúp cải thiện khả năng thu hồi nợ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 (từ ngày 01/01-31/03/2026), CTD ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 6.409 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ (5.002,8 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt gần 119 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ (57 tỷ).

Lũy kế 9 tháng năm tài chính 2026, doanh thu thuần đạt 23,868 tỷ đồng, tăng 43% (16.647 tỷ); lợi nhuận đạt gần 642 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ (254,7 tỷ đồng).

CTD chính thức lọt rổ kim cương VnDiamond, 5 ETF hơn 10.000 tỷ sẽ mua vào bao nhiêu?

10:56, 22/04/2025

CTD chính thức lọt rổ kim cương VnDiamond, 5 ETF hơn 10.000 tỷ sẽ mua vào bao nhiêu?

Ông Nguyễn Văn Đua từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính tại CTD

21:00, 28/04/2026

CTD chia cổ tức 10%, đẩy mạnh mảng hạ tầng và mở rộng thị trường quốc tế

19:52, 20/10/2025

CTD chia cổ tức 10%, đẩy mạnh mảng hạ tầng và mở rộng thị trường quốc tế

Từ khóa:

chứng khoán cổ đông lớn CTD Quỹ KIM Việt Nam

Đọc thêm

Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery hoàn tất bán cổ phiếu VCI để cơ cấu danh mục

Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 06-08/05.

DGC bầu Chủ tịch mới, ký hợp đồng kiểm toán 2025

Ông Đào Hữu Kha (1970), em trai của cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền và hiện đang nắm giữ 5,97% cổ phần tại DGC, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

SSI, CCI CrossBorder (CCIX) và Daiwa Corporate Investment (DCI) vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược, hướng tới tạo lập và mở rộng các cơ hội đồng đầu tư và kết nối tài trợ vốn giữa các định chế tài chính Nhật Bản với các doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nâng tỷ lệ sở hữu tại HAG lên 25,09%

Ông Đức đã hoàn tất việc mua vào 4 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh và nâng số cổ phần sở hữu lên gần 318 triệu cổ phiếu, chiếm 25,09% vốn tại HAG.

Vi phạm 5 lỗi, Chứng khoán BMS bị phạt tới 780 triệu đồng

Trong đó có hai lỗi bị phạt nặng nhất là 187,5 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán và có hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dự trữ dầu toàn cầu giảm nhanh kỷ lục, IEA cảnh báo giá dầu có thể tiếp tục tăng

Thế giới

2

Bộ Tài chính “điểm mặt” 14 đơn vị trung ương giải ngân ì ạch

Tài chính

3

Central Retail Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp phát triển bền vững 2025 - 2026”

Doanh nghiệp

4

Capital Square hưởng lợi từ xu hướng phát triển mới của đô thị trung tâm Đà Nẵng

Bất động sản

5

Ông Kevin Warsh chính thức được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm chủ tịch Fed

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy