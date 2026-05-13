Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery hoàn tất bán cổ phiếu VCI để cơ cấu danh mục

Hà Anh

13/05/2026, 19:52

Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 06-08/05.

Sơ đồ giá cổ phiếu VCI trên TradingView.

Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE).

Theo đó, Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery đã bán hết 135.000 cổ phiếu VCI nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 06-08/05. Theo dữ liệu trên HOSE, giá đóng cửa bình quân của VCI vào khoảng 26.100 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, Bản Việt Discovery đã thu về khoảng 3,5 tỷ đồng.

Cùng chiều bán cổ phiếu VCI thì bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ ông Tô Hải - Thành viên HĐQT VCI thông báo đã bán toàn bộ 16,91 triệu cổ phiếu VCI, chiếm 1,47% vốn theo phương thức thỏa thuận, trong thời gian từ 15/4 đến 4/5/2026.

Sau giao dịch này, bà Trương Nguyễn Thiên Kim không còn nắm giữ cổ phiếu VCI nào. Trong khi đó, ông Tô Hải đang sở hữu 174,33 triệu cổ phiếu, chiếm 15,19% vốn VCI.

Trước đó, CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt đã bán 218.300 cổ phiếu và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ tại đây còn 430.000 cổ phiếu, chiếm 0,05% theo phương thức khớp lệnh, từ ngày 10/3-25/3/2026.

Về mối liên hệ, bà Nguyễn Thanh Phượng - Chủ tịch HĐQT VCI cũng chính là Chủ tịch HĐQT của Quỹ Đầu tư Bản Việt Discovery và CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt. Hiện bà Phượng đang sở hữu hơn 30,8 triệu cổ phiếu, chiếm 2,68% vốn tại VCI.

Kết thúc quý 1/2026, VCI ghi nhận doanh thu tăng 63% so với cùng kỳ từ 875 tỷ lên gần 1.428 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế tăng 14% và 16% lần lượt đạt gần 404 tỷ và 340,7 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 1/2026 thị trường chứng khoán diễn biến tích cực, chỉ số VN-Index có lúc đạt 1.918,5 điểm so với thời điểm tại ngày 31/12/2025 là 1.784,5 điểm. Do đó trong kỳ, Vietcap đã hiện thực hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư nên doanh thu bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) của hoạt động tự doanh chứng khoán ghi nhận tăng 33% (tương ứng tăng 117 tỷ) đồng so với cùng kỳ năm trước, đồng thời doanh thu môi giới ghi nhận 340 tỷ, tăng 128% (tương ứng tăng 190 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ tăng mạnh: Doanh thu cho vay giao dịch ký quỹ đạt 415 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 tăng 16% so với cùng kỳ năm trước đạt hơn 340 tỷ đồng.

Tổng giám đốc VCI và nhiều nhân sự cao cấp đã hoàn tất mua cổ phiếu ESOP

13:43, 30/06/2025

66 cá nhân và tổ chức sắp chi hàng ngàn tỷ mua cổ phiếu riêng lẻ của VCI

14:06, 27/09/2024

Vợ Tổng giám đốc VCI đã bán thành công 13 triệu cổ phiếu

10:44, 15/09/2024

SSIAM - CCIX và Daiwa ký kết hợp tác, mở rộng đầu tư vốn Nhật Bản vào Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

