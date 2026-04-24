Thuế lao động tăng cao ở các nước giàu

An Huy

24/04/2026, 07:00

Tại một số quốc gia trong OECD, thuế lao động lên tới ngưỡng quanh 50%...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tại các quốc gia giàu có, thuế suất đánh vào tiền lương của người lao động đã đạt mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua.

Tờ báo Financial Times dẫn số liệu mới nhất từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho biết gánh nặng thuế đối với một người lao động độc thân không có con, kiếm được mức lương ở ngưỡng trung bình của quốc gia, đã tăng lên mức tương đương 35,1% chi phí lao động vào năm 2025. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2016 trong OECD, tăng từ mức trung bình 34,9% vào năm 2024.

Mức thuế trên bao gồm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội của người lao động và chủ sử dụng lao động và thuế thu nhập, và trừ đi các khoản phúc lợi tiền mặt mà các gia đình lao động được hưởng.

Sự tăng thuế này phản ánh một xu hướng mà ở đó các chính phủ tìm cách tăng thu ngân sách thông qua thuế lao động (labour tax). Trong số 38 quốc gia thành viên của OECD, khoảng cách giữa chi phí lao động mà chủ sử dụng lao động phải bỏ ra và thu nhập ròng mà người lao động nhận được đã tăng lên ở 24 quốc gia, bao gồm Đức, Israel và Estonia. Đặc biệt, Vương quốc Anh ghi nhận mức tăng lớn nhất theo năm.

Đối với hầu hết các hộ gia đình, bao gồm cả những hộ có con, mức thuế lao động trung bình đã đạt cao nhất kể từ trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Ông Alexander Pick, người đứng đầu đơn vị phân tích dữ liệu và thống kê thuế của OECD, cho biết thuế lao động vẫn là "trọng tâm" khi áp lực tài chính công buộc nhiều quốc gia OECD phải tăng thu ngân sách. Tính trung bình, khoảng một nửa thu ngân sách của chính phủ ở các nền kinh tế này đã đến từ thuế lao động.

Tuy nhiên, gánh nặng thuế lao động cao hơn có xu hướng làm suy yếu động lực làm việc của người lao động và động lực tuyển dụng của các công ty, thông qua việc làm giảm thu nhập ròng của người lao động và tăng chi phí nhân công đối với chủ sử dụng lao động.

Ông Riccardo Marcelli Fabiani, một nhà kinh tế tại công ty tư vấn Oxford Economics, cho rằng việc đánh thuế lao động là "dễ dàng" hơn so với đánh thuế vốn (capital tax). Ông cũng nhấn mạnh rằng các chính phủ đang "cần có thêm dư địa tài khóa" sau khi đã chi tiêu nhiều trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Ngoài ra, nhiều nền kinh tế cũng đang đối mặt với nhu cầu chi tiêu lớn hơn cho quốc phòng và dân số già hóa.

Chưa kể, các chính phủ còn đang chuẩn bị cho việc ứng phó với các tác động kinh tế sâu rộng của cuộc chiến tranh ở Trung Đông - sự kiện có thể gây lạm phát tăng và tăng trưởng kinh tế suy giảm trên toàn cầu.

Tại Anh, gánh nặng thuế đối với một người lao động độc thân điển hình đã tăng 2,45 điểm phần trăm trong năm 2025, lên 32,4%, một phần do chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội nhiều hơn, một phần do mức thuế hiệu dụng tăng lên.

Estonia đã tăng thuế thu nhập cá nhân từ 20% lên 22% vào năm 2025. Sự gia tăng trong gánh nặng thuế ở Đức và Israel là kết quả của việc tăng mức đóng góp an sinh xã hội áp dụng với cả chủ sử dụng lao động và người lao động, cũng như thuế suất hiệu dụng tăng.

Dù vậy, thuế lao động đã giảm ở 11 quốc gia trong OECD, bao gồm ở Italy, Australia, Ireland và Mỹ.

Các quốc gia châu Âu tiếp tục có mức thuế lao động cao nhất đối với người lao động độc thân điển hình không có con, lên tới 52,5% ở Bỉ; 49,2% ở Đức; và 47,2% ở Pháp.

