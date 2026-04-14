5 tiểu bang Mỹ có GDP ngang với 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu

14/04/2026, 07:39

Tuy nhiên, xét về GDP bình quân đầu người danh nghĩa và theo sức mua, các bang Mỹ cho thấy sự vượt trội...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Nhóm 5 nền kinh tế lớn nhất của châu Âu - gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan - có tổng sản phẩm trong nước (GDP) tương đối ngang bằng với 5 nền kinh tế tiểu bang lớn nhất của Mỹ - gồm California, Texas, New York, Florida và Illinois.

Tuy nhiên, xét về GDP bình quân đầu người danh nghĩa và theo sức mua, các bang Mỹ cho thấy sự vượt trội.

Trang Euronews đã dựa trên số liệu từ cơ quan thống kê Eurostat của Liên minh châu Âu (EU) và Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ để so sánh.

Khi gộp chung cả 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu và 5 tiểu bang có nền kinh tế lớn nhất của Mỹ vào một nhóm, Đức dẫn đầu về quy mô nền kinh tế, với GDP đạt 4,47 nghìn tỷ euro vào năm 2025.

Tuy nhiên, khi so sánh với California, tiểu bang có nền kinh tế lớn nhất của Mỹ, Đức chỉ nhỉnh hơn một chút. California đứng thứ hai trong nhóm 10 nền kinh tế này, với GDP đạt tương đương 3,76 nghìn tỷ euro, phản ánh vai trò của bang này như một trung tâm công nghệ và giải trí của thế giới.

Pháp, với GDP 2,98 nghìn tỷ euro, đứng thứ ba, theo sau là Texas với 2,57 nghìn tỷ euro.

Italy và New York lần lượt đứng ở vị trí thứ 5 và 6 với GDP đạt tương ứng 2,26 nghìn tỷ euro và 2,18 nghìn tỷ euro.

GDP của 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu và 5 nền kinh tế tiểu bang lớn nhất của Mỹ. Đơn vị: nghìn tỷ euro - Nguồn: Euronews.

Tây Ban Nha đứng thứ 7 với 1,69 nghìn tỷ euro, còn Florida theo sát với 1,62 nghìn tỷ euro.

Hà Lan, với GDP 1,18 nghìn tỷ euro, đứng thứ 9, và cuối cùng là Illinois với GDP đạt 1,06 nghìn tỷ euro.

Một điểm đáng chú ý là khi xét đến GDP bình quân đầu người, các tiểu bang của Mỹ vượt trội hơn so với các nền kinh tế châu Âu.

New York dẫn đầu với GDP bình quân đầu người đạt 108.444 euro, trong khi California và Illinois lần lượt đạt 96.887 euro và 83.490 euro.

Texas và Florida cũng có GDP bình quân đầu người cao hơn mức trung bình của Mỹ, đạt lần lượt là 82.058 euro và 69.706 euro. Mức trung bình của Mỹ là 89.599 euro.

Trong số các nền kinh tế hàng đầu của châu Âu, Hà Lan có GDP bình quân đầu người cao nhất với 62.537 euro. Mức trung bình của EU chỉ đạt 39.970 euro.

GDP bình quân đầu người của 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu và 5 nền kinh tế tiểu bang lớn nhất của Mỹ, và mức bình quân của Mỹ và của EU Đơn vị: nghìn euro - Nguồn: Euronews.

Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đều có GDP bình quân đầu người thấp hơn đáng kể so với các tiểu bang của Mỹ.

Khi xét đến tiêu chuẩn sức mua tương đương (PPS), các tiểu bang của Mỹ vẫn chiếm ưu thế.

New York tiếp tục dẫn đầu với 108.500 đơn vị tiền tệ PPS quốc tế, còn California và Illinois lần lượt đạt 90.300 và 89.300 đơn vị.

GDP bình quân đầu người theo tiêu chuẩn sức mua (PPS) của 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu và 5 nền kinh tế tiểu bang lớn nhất của Mỹ. Đơn vị: nghìn đơn vị tiền tệ PPS quốc tế - Nguồn: Euronews.

Hà Lan, với 84.035 đơn vị tiền tệ PPS quốc tế, là nền kinh tế châu Âu duy nhất có sức mua gần tương đương với các tiểu bang của Mỹ.

Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là tỷ lệ nghèo đói nghiêm trọng ở Mỹ cao hơn so với ở các nền kinh tế hàng đầu của châu Âu. Thời gian cần thiết để kiếm được 1 đơn vị tiền tệ PPS quốc tế ở Mỹ là 63 phút, gấp đôi so với mức trung bình ở Đức, Pháp và Anh - theo một nghiên cứu của Đại học Oxford.

