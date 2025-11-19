Thuế quan buộc các thương hiệu cắt giảm ưu đãi Black Friday

Các thương hiệu đang tìm cách giảm hoặc loại bỏ các chương trình giảm giá trong dịp Black Friday năm nay, dù người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tích cực “săn sale”...

Dịp Black Friday năm nay (28/11), nhiều doanh nghiệp, từ hãng túi xách cao cấp Coach đến nhà sản xuất thiết bị chăm sóc sức khỏe Therabody, đều đang cắt giảm ưu đãi — dù lý do không hoàn toàn giống nhau. Một số doanh nghiệp lấy lý do từ thuế nhập khẩu và lạm phát, trong khi số khác muốn bảo vệ hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng.

“Đây là một mùa lễ Black Friday rất lạ,” Sonia Lapinsky, phụ trách mảng bán lẻ thời trang tại AlixPartners, nhận xét và cho biết “ngành bán lẻ đang đối mặt với rất nhiều thách thức”. Bà nói thêm rằng trong khi nhiều công ty đã cố gắng tự chịu phần thiệt hại từ đợt tăng thuế đầu tiên, thì hiện tại họ “không còn dư địa” để đưa ra mức giảm giá như những năm trước.

Các thương hiệu không còn dư địa để đưa ra mức giảm giá Black Friday như những năm trước.

Ví dụ điển hình là Therabody, hãng sản xuất máy massage giá 329,99 USD và mặt nạ LED giá 379,99 USD. Dù nhiều sản phẩm vẫn sẽ được giảm giá, công ty không thể giảm sâu như Black Friday năm ngoái, theo Giám đốc điều hành Monty Sharma. Thuế quan đã buộc Therabody phải tăng giá sản phẩm thêm 5% đến 7% trong năm nay. Công ty cũng đang chuyển một phần sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Việc giảm dần các chương trình khuyến mãi là một rủi ro trong bối cảnh thu nhập tùy ý của người tiêu dùng giảm, do chi phí sinh hoạt tăng trên nhiều lĩnh vực. Theo một khảo sát của PricewaterhouseCoopers LLC, người mua sắm đang thận trọng hơn, với mức chi tiêu dự kiến cho mùa lễ giảm trung bình 5% so với năm ngoái. Đáng chú ý, ngân sách mua sắm của nhóm người tiêu dùng từ 17 đến 28 tuổi được dự báo giảm tới 23%.

Các nhà bán lẻ đang bị kẹt “giữa hai lựa chọn khó khăn”, ông Neil Saunders, giám đốc điều hành GlobalData, nhận định. “Một mặt, họ muốn bảo vệ biên lợi nhuận, nhưng mặt khác họ hiểu rằng thị trường đang cạnh tranh gay gắt và người tiêu dùng thực sự trông chờ vào các mức giảm giá để có động lực chi tiêu”.

Người tiêu dùng thực sự trông chờ vào các mức giảm giá Black Friday để có động lực chi tiêu.

Ông dự đoán mức giảm giá dịp Black Friday sẽ “khá hợp lý” — nhưng lưu ý rằng nhiều chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng trên nền giá đã tăng từ trước, khiến mức giảm thực tế không sâu như người mua cảm nhận.

Marshal Cohen, cố vấn bán lẻ trưởng tại công ty nghiên cứu Circana, cho biết các nhà bán lẻ sẽ tung ra nhiều chương trình khuyến mãi trong mùa Black Friday năm nay, nhưng mức giảm giá sẽ không sâu như những năm trước. Ông nói thêm rằng các doanh nghiệp cũng đặt hàng ít hơn, nhằm tránh tồn kho quá nhiều rồi buộc phải giảm giá mạnh làm giảm lợi nhuận.

“Họ thà bán hết hàng còn hơn là phải xả hàng,” ông Marshal nhận định.

Các doanh nghiệp "thà bán hết hàng còn hơn là phải xả hàng".

Thuế quan không phải là lý do duy nhất khiến các nhà bán lẻ cắt giảm khuyến mãi. Coach muốn đảm bảo rằng sản phẩm của họ vẫn đủ hấp dẫn để bán với giá niêm yết.

“Dù hoạt động giảm giá vẫn diễn ra ở một số phân khúc thị trường, chúng tôi đã chủ động rời xa việc giảm giá sâu trong vài năm qua,” ông Todd Kahn, CEO Coach, chia sẻ với Bloomberg News. Thương hiệu này đặt cược rằng họ có thể tạo ra sự quan tâm bằng cách tung ra sản phẩm mới và cung cấp cho khách hàng quyền mua sớm các mặt hàng độc quyền trong dịp Black Friday.

Nike, Levi Strauss và Ralph Lauren cũng đang áp dụng các chiến lược tương tự nhằm giảm hoặc loại bỏ dần các chương trình giảm giá sâu. Mục tiêu là giữ cho sản phẩm của họ mang tính độc quyền và đủ sức tạo sự chú ý, bởi giảm giá có thể khiến người mua nghĩ rằng sản phẩm không còn được ưa chuộng. Các thương hiệu xa xỉ đặc biệt ngại đưa ra mức giảm giá.

Dù vậy, người mua sắm vẫn sẽ săn lùng những chương trình giảm sâu. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã rơi xuống gần mức thấp kỷ lục trong báo cáo sơ bộ tháng 11 của Đại học Michigan, khi ngày càng nhiều người lo lắng về việc làm và giá cả tăng cao.

“Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ mình sẽ không muốn trả mức giá gốc,” một người tiêu dùng Mỹ sống tại New York, chia sẻ về việc mua sắm dịp lễ này. “Tôi chỉ sẵn sàng mua sắm nếu có chương trình giảm giá mạnh”.