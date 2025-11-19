Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thuế quan buộc các thương hiệu cắt giảm ưu đãi Black Friday

Quỳnh Chi

19/11/2025, 09:58

Các thương hiệu đang tìm cách giảm hoặc loại bỏ các chương trình giảm giá trong dịp Black Friday năm nay, dù người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tích cực “săn sale”...

Dịp Black Friday năm nay (28/11), nhiều doanh nghiệp đang cắt giảm mức ưu đãi.
Dịp Black Friday năm nay (28/11), nhiều doanh nghiệp đang cắt giảm mức ưu đãi.

Dịp Black Friday năm nay (28/11), nhiều doanh nghiệp, từ hãng túi xách cao cấp Coach đến nhà sản xuất thiết bị chăm sóc sức khỏe Therabody, đều đang cắt giảm ưu đãi — dù lý do không hoàn toàn giống nhau. Một số doanh nghiệp lấy lý do từ thuế nhập khẩu và lạm phát, trong khi số khác muốn bảo vệ hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng.

“Đây là một mùa lễ Black Friday rất lạ,” Sonia Lapinsky, phụ trách mảng bán lẻ thời trang tại AlixPartners, nhận xét và cho biết “ngành bán lẻ đang đối mặt với rất nhiều thách thức”. Bà nói thêm rằng trong khi nhiều công ty đã cố gắng tự chịu phần thiệt hại từ đợt tăng thuế đầu tiên, thì hiện tại họ “không còn dư địa” để đưa ra mức giảm giá như những năm trước.

Các thương hiệu không còn dư địa để đưa ra mức giảm giá Black Friday như những năm trước.
Các thương hiệu không còn dư địa để đưa ra mức giảm giá Black Friday như những năm trước.

Ví dụ điển hình là Therabody, hãng sản xuất máy massage giá 329,99 USD và mặt nạ LED giá 379,99 USD. Dù nhiều sản phẩm vẫn sẽ được giảm giá, công ty không thể giảm sâu như Black Friday năm ngoái, theo Giám đốc điều hành Monty Sharma. Thuế quan đã buộc Therabody phải tăng giá sản phẩm thêm 5% đến 7% trong năm nay. Công ty cũng đang chuyển một phần sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Việc giảm dần các chương trình khuyến mãi là một rủi ro trong bối cảnh thu nhập tùy ý của người tiêu dùng giảm, do chi phí sinh hoạt tăng trên nhiều lĩnh vực. Theo một khảo sát của PricewaterhouseCoopers LLC, người mua sắm đang thận trọng hơn, với mức chi tiêu dự kiến cho mùa lễ giảm trung bình 5% so với năm ngoái. Đáng chú ý, ngân sách mua sắm của nhóm người tiêu dùng từ 17 đến 28 tuổi được dự báo giảm tới 23%.

Các nhà bán lẻ đang bị kẹt “giữa hai lựa chọn khó khăn”, ông Neil Saunders, giám đốc điều hành GlobalData, nhận định. “Một mặt, họ muốn bảo vệ biên lợi nhuận, nhưng mặt khác họ hiểu rằng thị trường đang cạnh tranh gay gắt và người tiêu dùng thực sự trông chờ vào các mức giảm giá để có động lực chi tiêu”.

Người tiêu dùng thực sự trông chờ vào các mức giảm giá Black Friday để có động lực chi tiêu.
Người tiêu dùng thực sự trông chờ vào các mức giảm giá Black Friday để có động lực chi tiêu.

Ông dự đoán mức giảm giá dịp Black Friday sẽ “khá hợp lý” — nhưng lưu ý rằng nhiều chương trình khuyến mãi sẽ được áp dụng trên nền giá đã tăng từ trước, khiến mức giảm thực tế không sâu như người mua cảm nhận.

Marshal Cohen, cố vấn bán lẻ trưởng tại công ty nghiên cứu Circana, cho biết các nhà bán lẻ sẽ tung ra nhiều chương trình khuyến mãi trong mùa Black Friday năm nay, nhưng mức giảm giá sẽ không sâu như những năm trước. Ông nói thêm rằng các doanh nghiệp cũng đặt hàng ít hơn, nhằm tránh tồn kho quá nhiều rồi buộc phải giảm giá mạnh làm giảm lợi nhuận.

“Họ thà bán hết hàng còn hơn là phải xả hàng,” ông Marshal nhận định.

Các doanh nghiệp
Các doanh nghiệp "thà bán hết hàng còn hơn là phải xả hàng".

Thuế quan không phải là lý do duy nhất khiến các nhà bán lẻ cắt giảm khuyến mãi. Coach muốn đảm bảo rằng sản phẩm của họ vẫn đủ hấp dẫn để bán với giá niêm yết.

“Dù hoạt động giảm giá vẫn diễn ra ở một số phân khúc thị trường, chúng tôi đã chủ động rời xa việc giảm giá sâu trong vài năm qua,” ông Todd Kahn, CEO Coach, chia sẻ với Bloomberg News. Thương hiệu này đặt cược rằng họ có thể tạo ra sự quan tâm bằng cách tung ra sản phẩm mới và cung cấp cho khách hàng quyền mua sớm các mặt hàng độc quyền trong dịp Black Friday.

Nike, Levi Strauss và Ralph Lauren cũng đang áp dụng các chiến lược tương tự nhằm giảm hoặc loại bỏ dần các chương trình giảm giá sâu. Mục tiêu là giữ cho sản phẩm của họ mang tính độc quyền và đủ sức tạo sự chú ý, bởi giảm giá có thể khiến người mua nghĩ rằng sản phẩm không còn được ưa chuộng. Các thương hiệu xa xỉ đặc biệt ngại đưa ra mức giảm giá.

Dù vậy, người mua sắm vẫn sẽ săn lùng những chương trình giảm sâu. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã rơi xuống gần mức thấp kỷ lục trong báo cáo sơ bộ tháng 11 của Đại học Michigan, khi ngày càng nhiều người lo lắng về việc làm và giá cả tăng cao.

“Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ mình sẽ không muốn trả mức giá gốc,” một người tiêu dùng Mỹ sống tại New York, chia sẻ về việc mua sắm dịp lễ này. “Tôi chỉ sẵn sàng mua sắm nếu có chương trình giảm giá mạnh”.

Doanh nghiệp hiện đại hóa bán lẻ để kích cầu tiêu dùng

12:18, 17/11/2025

Doanh nghiệp hiện đại hóa bán lẻ để kích cầu tiêu dùng

"Săn sale" ngày Độc thân không còn hấp dẫn giới trẻ Trung Quốc

08:05, 12/11/2025

VnEconomy

Doanh nghiệp bán lẻ hướng đến mùa tiêu dùng cuối năm

14:27, 10/11/2025

Doanh nghiệp bán lẻ hướng đến mùa tiêu dùng cuối năm

Từ khóa:

Black Friday 2025 giảm giá hàng hóa khuyến mãi tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Quyết liệt kiểm soát chất lượng hàng hóa dịp cao điểm cuối năm

Quyết liệt kiểm soát chất lượng hàng hóa dịp cao điểm cuối năm

Khi nhu cầu mua sắm tăng vọt dịp cuối năm, thị trường tại các thành phố lớn liên tục ghi nhận hàng giả, hàng chất lượng kém đến gian lận thương mại. Hiện các địa phương đã vào cuộc siết chặt kiểm soát để bảo vệ người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường...

Lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm do Mailisa phân phối

Lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm do Mailisa phân phối

Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở của thẩm mỹ viện Mailisa tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Nha Trang (Khánh Hòa), Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, dư luận bắt đầu chú ý đến các sản phẩm liên quan đến chuỗi cơ sở làm đẹp này…

Doanh nghiệp hiện đại hóa bán lẻ để kích cầu tiêu dùng

Doanh nghiệp hiện đại hóa bán lẻ để kích cầu tiêu dùng

Gần đây, rất nhiều hệ thống bán lẻ đã ứng dụng robot, trí tuệ nhân tạo vào kích cầu tiêu dùng. Từ máy phát quà tự động, máy thanh toán phí bãi xe đến máy nấu mì tự động, tất cả nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng…

TP. Hồ Chí Minh khởi động mùa mua sắm cuối năm với loạt ưu đãi lớn

TP. Hồ Chí Minh khởi động mùa mua sắm cuối năm với loạt ưu đãi lớn

Từ ngày 15/11, TP.Hồ Chí Minh sẽ khởi động mùa mua sắm cuối năm Shopping Season đợt 2, cho phép doanh nghiệp khuyến mại vượt mức 50% theo quy định, nhằm kích cầu tiêu dùng…

Cục Quản lý Dược cùng lúc thu hồi số lượng lớn mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược cùng lúc thu hồi số lượng lớn mỹ phẩm

Một tuần qua, Bộ Y tế liên tục phát hiện hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm giả, kém chất lượng, không đạt yêu cầu. Với những lô sản phẩm vi phạm, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy